    Volkswagen'den yeni isim stratejisi: ID. Polo ve ID. Polo GTI geliyor

    Volkswagen, ID.2all konseptinin üretim versiyonunu ID. Polo adıyla tanıttı. Marka tarihinde ilk kez elektrikli bir GTI modeli de yola çıkıyor: ID. Polo GTI.       

    Volkswagen'den yeni isim stratejisi: Elektrikli ID. Polo geliyor Tam Boyutta Gör
    Volkswagen’in elektrikli araçlarının isimlendirme stratejisini değiştireceği uzun zamandır biliniyordu, ancak detaylar netleşmemişti. Şirket, ID.2all konseptinin üretim versiyonunun “ID. Polo” olarak adlandırılacağını ve bu modelin sportif versiyonunun da “GTI” rozetini taşıyacağını doğruladı.

    VW CEO’su Thomas Schäfer, “Model isimlerimiz insanların zihninde sağlam bir şekilde yer etmiş durumda. Kalite, zamansız tasarım ve teknolojileri simgeliyorlar. Bu nedenle, bilinen isimlerimizi geleceğe taşıyoruz. ID. Polo sadece başlangıç” dedi.

    Bu yaklaşım, gelecekte ID. Tiguan gibi klasik model isimlerinin de “ID.” ön ekiyle elektrikli dünyaya aktarılabileceğini gösteriyor. Şirket, Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında kamuflajlı ID. Polo ve ID. Polo GTI prototiplerini sergileyerek 2026’da yola çıkacak modellerin ilk ipuçlarını veriyor.

    Volkswagen'den yeni isim stratejisi: Elektrikli ID. Polo geliyor Tam Boyutta Gör
    Üretim versiyonları, daha önce tanıtılan ID.2all ve ID.2 GTI konseptlerine büyük ölçüde sadık kalıyor. Tasarımda VW’nin karakteristik sadeliği korunurken, GTI versiyonunda daha büyük ve detaylı jantlar, genişletilmiş çamurluklar, özel tamponlar ve arka spoyler gibi sportif dokunuşlar öne çıkıyor.

    ID. Polo, sadece elektrikli araçlar için geliştirilen MEB Entry platformu üzerine inşa edilecek. 4.053 mm uzunluğa, 1.816 mm genişliğe ve 1.530 mm yüksekliğe sahip olan model, tek motorla önden çekişli olacak. GTI versiyonunun 223 beygir gücünde olması bekleniyor. Hatta söylentilere göre daha performans odaklı bir “Clubsport” versiyonu da yolda.

    ID. Polo’nun Avrupa’da 2026 başında satışa 25 bin euronun altında bir fiyatla sunulması planlanıyor. Aynı fuarda tanıtılacak bir diğer model ise kompakt elektrikli SUV ID. Cross konsepti olacak. 2026 sonunda piyasaya çıkacak bu model, T-Cross’un elektrikli karşılığı olacak.

    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

