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Mesut Çevik, Microsoft Yaz Okulunda "Gençlere tavsiyeler ve soru - cevap"

2 yıl
25,1b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Microsoft'un 100 öğrenciye yazılım geliştirme ve iş dünyası üzerine eğitim verdiği yaz okulun tüm heyacanıyla devam ediyor. Bu sabah Microsoft Türkiye ofisinde öğrencilerle bir araya geldik.
Microsoft'un her yıl açtığı yaz okulunda 100 öğrenci yazılım teknolojileri ve iş dünyası hakkında eğitim alıyor. Sabahtan akşama kadar süren eğitim seansları yanında sabah ve akşam gerçekleştirilen özel etkiliklerde de sentörde deneyim sahibi kişilerle de bir araya gelerek soru sorma ve bilgi alma fırsatı buluyorlar.
Bu sabah bir araya geldiğimiz gençlere hem Donanım Haber'i anlattık hem de iş kurmak isterlerse neler yapabilecekleri konusunda bilgilerimizi paylaştık. 

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Speed-Step 2 yıl en beğenilen ***Leopard***
***Leopard***

Microsoft un panelinde konusmaci oldunuz diye Linux i gommenize gerek yoktu,zira en profesyonel cozum Linux tarafinda

Kullanan firmalara surdan ulasabilirsiniz,dunyaca unlu firmalar.Cisco,DreamWorks,Ing ve daha bir cogu

redhat.com/...

Yani server tarafinda sadece ucretli olan Microsoft un cozumleri degil,Linux kismindada cok profesyonel ve ucretliler var

Keza Canonical firmasinin da(Ubuntu dan bilirsiniz)ucretli ve profesyonel destekli Linux server cozumleri mevcut

RedHat bu isin piri

Edit:Bunu yazarken bad gateway hatasi verdi Dh


Lütfen yorum yapmadan önce videoyu sonuna kadar dikkatli izleyin.

İzleyip anladıktan sonra utanmadan "-Microsoft panelinde olduğunuz için Microsoft ürünlerini yüceltiyorsun" yazabiliyorsanız ya kötü niyetlisiniz ya da videoyu sessiz izliyorsunuz zira başka açıklaması olamaz.

İnternetten edindiğiniz bilgiler ile yok şu şirket paralı satıyor sonra destek veriyor demek ne kolay :)

Linux üstüne tüm platformu taşıdığınızda Türkiye'de yazılımcı ve bu sistemi ayakta tutacak teknik adam bulmak Microsoft teknolojilerini bilen adam bulmaktan kaç kat zor araştırdınız mı?

Araştırmadınız zira bu konuda bilgili olduğunuzu da düşünmüyorum :) Kısacası ben ne diyorum siz ne diyorsunuz yakın uzak alakanız yok.
***Leopard***Microsoft un panelinde konusmaci oldunuz diye Linux i gommenize gerek yoktu,zira en profesyonel cozum Linux tarafinda...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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Guest-05F99D7C6 2 yıl
Reklamları azaltsanız mevcut sistem kendiliğinden rahatlayacak.


Reklamları bloklayıver eklentisi olmayınca;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Reklamları bloklayıver eklentisi olunca;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Bir ara forumda mesaj altında bile reklamlar çıkıyordu (galiba hürriyet reklamlarıydı) allah razı olsun onu kaldırdınız.
Reklamları azaltsanız mevcut sistem kendiliğinden rahatlayacak.Reklamları bloklayıver eklentisiolmayınca;
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1 Yanıt Yanıtla +22
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***Leopard*** 2 yıl
Microsoft un panelinde konusmaci oldunuz diye Linux i gommenize gerek yoktu,zira en profesyonel cozum Linux tarafinda

Kullanan firmalara surdan ulasabilirsiniz,dunyaca unlu firmalar.Cisco,DreamWorks,Ing ve daha bir cogu

redhat.com/...

Yani server tarafinda sadece ucretli olan Microsoft un cozumleri degil,Linux kismindada cok profesyonel ve ucretliler var

Keza Canonical firmasinin da(Ubuntu dan bilirsiniz)ucretli ve profesyonel destekli Linux server cozumleri mevcut

RedHat bu isin piri

Edit:Bunu yazarken bad gateway hatasi verdi Dh
Microsoft un panelinde konusmaci oldunuz diye Linux i gommenize gerek yoktu,zira en profesyonel cozum Linux tarafindaKullanan firmalara surdan ul...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
Güzel ve açıklayıcı bir konuşma teşekkürler Mesut ÇEVİK
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Antares 2 yıl
Güzel konuşma olmuş. Donanımhaberin böyle projelerle uğraştığını duymamıştık. Çok güzel bir şey bu. Artık üretici olmak yol gösterici olmak çok önemi bir hale geldi. Ve bunu ülkemizin önde şirketlerinden birinin yapması çok güzel. Keşke her şirketimiz bu şekilde yaptığı işin ötesine geçmeye çalışsa. Ne demişler; Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.

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gurkanse 2 yıl
"iş kuracak gençlere" derken? mesut çevik tükkanmı açtı biz bilmiyoruz
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smart1978 2 yıl
Icerik Ingilizce Cince gibi nufusun cok oldugu pazarlara odaklanilirsa hayaller gercek olabilir.
Sadece Turkiye Turkce icerik ile yola baslanirsa HAYALDIR ...
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cem650 2 yıl
microsoft reklamı olmuş bu kadarda abartılmazki .net kodu yazınca takıldığımda microsoft bana destekmi veriyor :) php ile yazınca destek alamıyorum :) garip olmuş bu kadarda şişirmenize gerek yoktu .. :)
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zamoldar 2 yıl
aspnetmvc uzmanı lazım mı?
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The Time Lord 2 yıl
Gerçekten akıcı ve güzel bir konuşma olmuş. Bu arada maaş ne kadardı? [mention]Speed-Step[/mention]

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Heinz Guderian 2 yıl
Bilgisayar/yazılım mühendisliği uluslararası iş hayatı için doğru bir meslek mi? Yoksa elektronik/makine gibi alanlara mı yöneleyim?
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netstat 2 yıl
mesut bey açık kaynak ve özgür yazılıma karşı bir konuşma yapmış sanki
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trk3436 2 yıl
Çok Güzel ve Akıcı bi sunum olmuş Ben hiç Sıklımadan İzeldim Başarıları dilerim Mesut bey ..............
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ismkdc 2 yıl
29:25'de soru soran benim :D
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Madame Bovary 2 yıl
Mesut Hocam neden Podcastleri kestin hala bekliyoruz hiç ses seda yok
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ismailbbyigit 2 yıl
Komikmiş
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