Mesut Çevik, Microsoft Yaz Okulunda "Gençlere tavsiyeler ve soru - cevap"

Microsoft'un 100 öğrenciye yazılım geliştirme ve iş dünyası üzerine eğitim verdiği yaz okulun tüm heyacanıyla devam ediyor. Bu sabah Microsoft Türkiye ofisinde öğrencilerle bir araya geldik.

Microsoft'un her yıl açtığı yaz okulunda 100 öğrenci yazılım teknolojileri ve iş dünyası hakkında eğitim alıyor. Sabahtan akşama kadar süren eğitim seansları yanında sabah ve akşam gerçekleştirilen özel etkiliklerde de sentörde deneyim sahibi kişilerle de bir araya gelerek soru sorma ve bilgi alma fırsatı buluyorlar.

Bu sabah bir araya geldiğimiz gençlere hem Donanım Haber'i anlattık hem de iş kurmak isterlerse neler yapabilecekleri konusunda bilgilerimizi paylaştık.