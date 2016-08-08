Mesut Çevik, Microsoft Yaz Okulunda "Gençlere tavsiyeler ve soru - cevap"

Genel Yayın Yönetmeni
Microsoft'un 100 öğrenciye yazılım geliştirme ve iş dünyası üzerine eğitim verdiği yaz okulun tüm heyacanıyla devam ediyor. Bu sabah Microsoft Türkiye ofisinde öğrencilerle bir araya geldik.
Microsoft'un her yıl açtığı yaz okulunda 100 öğrenci yazılım teknolojileri ve iş dünyası hakkında eğitim alıyor. Sabahtan akşama kadar süren eğitim seansları yanında sabah ve akşam gerçekleştirilen özel etkiliklerde de sentörde deneyim sahibi kişilerle de bir araya gelerek soru sorma ve bilgi alma fırsatı buluyorlar.
Bu sabah bir araya geldiğimiz gençlere hem Donanım Haber'i anlattık hem de iş kurmak isterlerse neler yapabilecekleri konusunda bilgilerimizi paylaştık.
Paylaş Tweetle
Lütfen yorum yapmadan önce videoyu sonuna kadar dikkatli izleyin.
İzleyip anladıktan sonra utanmadan "-Microsoft panelinde olduğunuz için Microsoft ürünlerini yüceltiyorsun" yazabiliyorsanız ya kötü niyetlisiniz ya da videoyu sessiz izliyorsunuz zira başka açıklaması olamaz.
İnternetten edindiğiniz bilgiler ile yok şu şirket paralı satıyor sonra destek veriyor demek ne kolay :)
Linux üstüne tüm platformu taşıdığınızda Türkiye'de yazılımcı ve bu sistemi ayakta tutacak teknik adam bulmak Microsoft teknolojilerini bilen adam bulmaktan kaç kat zor araştırdınız mı?
Araştırmadınız zira bu konuda bilgili olduğunuzu da düşünmüyorum :) Kısacası ben ne diyorum siz ne diyorsunuz yakın uzak alakanız yok.
Reklamları bloklayıver eklentisi olmayınca;
Reklamları bloklayıver eklentisi olunca;
Bir ara forumda mesaj altında bile reklamlar çıkıyordu (galiba hürriyet reklamlarıydı) allah razı olsun onu kaldırdınız.
Kullanan firmalara surdan ulasabilirsiniz,dunyaca unlu firmalar.Cisco,DreamWorks,Ing ve daha bir cogu
redhat.com/...
Yani server tarafinda sadece ucretli olan Microsoft un cozumleri degil,Linux kismindada cok profesyonel ve ucretliler var
Keza Canonical firmasinin da(Ubuntu dan bilirsiniz)ucretli ve profesyonel destekli Linux server cozumleri mevcut
RedHat bu isin piri
Edit:Bunu yazarken bad gateway hatasi verdi Dh