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Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: KafeinSiz

1 yıl
4,8b
1
Mesut Çevik ile Canlı
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Film ve dizi incelemeleri yapan youtube kanalı KafeinSiz'in ekibi Cem Gün ve Ece Taşdelen bu akşam 20:00'da konuğumuz olacak. Türkiye'de sinema, dizi dünyası ve eleştirmenlik ana konularımız olacak.
Mesut Çevik ile Canlı'da bu akşam Sinema ve Dizi dünyasını konuşmak üzere KafeinSiz ekibinden Cem Gün ve Ece Taşdelen ile birlikte olacağız.
Akşam 20:00'da başlayacak yayına youtube, twitter ve facebook üzerinden katılabilirsiniz.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KaleyDeskop 1 yıl en beğenilen
bu aralar sık sık izliyorum got videoları vs çok iyiydi. umarım hak ettiği noktaya gelir..
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a_y_k_u_t 1 yıl
Samimi bir kanal seviliyosunuz :)
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OsbourneReynolds 1 yıl
Ece bir arkadaşımın arkadaşı ve canlı yayında yüzünü görmek şaşırttı.. Güzel bir sohbet olmuş, elinize sağlık.
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Hoca 1 yıl
Seyreden şaşkın, konuklar şakın, tutmaz.
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WarSaw 1 yıl
bayan teknoloji editörü ya işini deli gibi sever ama erkek gibidir, yada sevdiği erkekle birlikte bu işi birlikte seve seve yapar başka türlü erkeklerin arasında en ufak hatasında linç edilerek teknoloji özürlüsü gibi alay edilmelere kolay kolay katlanamazlar orada bile arkasında sağlam bir erkek durması gerekir. gerekirse mikropları yakar yıkar ama riskli bir iştir.
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bultar 1 yıl
Keyif alarak izledim. Teşekkürler Mesut.
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ürüng ayıg toyon 1 yıl
Kimler gelebilir:
-Geekyapar'daki kafa dengi eğlenceli arkadaşlar
-Yine Gekyaparoyun'daki arkadaş
-Barış Özcan
-Dost ve Talha
-PintiPanda
-Jahrein
-Yorekok
-Vibio'daki sunucu bayan
-Filmler ve Filimler
Kabul ederler mi bilmem ama;
-Stolk sunucusu
-Babalatv'den Oğuzhan Uğur
1 Yanıt Yanıtla +3
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Kartal Göz 1 yıl ürüng ayıg toyon
ürüng ayıg toyon
Kimler gelebilir:
-Geekyapar'daki kafa dengi eğlenceli arkadaşlar
-Yine Gekyaparoyun'daki arkadaş
-Barış Özcan
-Dost ve Talha
-PintiPanda
-Jahrein
-Yorekok
-Vibio'daki sunucu bayan
-Filmler ve Filimler
Kabul ederler mi bilmem ama;
-Stolk sunucusu
-Babalatv'den Oğuzhan Uğur

Belki Ezgi'nin Kanalı. Gerçi o kadar ünlü değil ama.
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sendemail 1 yıl
Şahane Program olmuş , KafeinSiz konusuna çok hakim ,kalifiye arkadaşlar , çok şey öğrendim.
Tşk.ler mesut çevik.
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edi_büdü 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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HIGHER 1 yıl
Gelecek sefere filmler ve filimleri davet edin.
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etrafınabakançocuk 1 yıl
Benimki ekstra şekerli olsun
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