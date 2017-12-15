Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: KafeinSiz

Film ve dizi incelemeleri yapan youtube kanalı KafeinSiz'in ekibi Cem Gün ve Ece Taşdelen bu akşam 20:00'da konuğumuz olacak. Türkiye'de sinema, dizi dünyası ve eleştirmenlik ana konularımız olacak.

Mesut Çevik ile Canlı'da bu akşam Sinema ve Dizi dünyasını konuşmak üzere KafeinSiz ekibinden Cem Gün ve Ece Taşdelen ile birlikte olacağız.

Akşam 20:00 'da başlayacak yayına youtube, twitter ve facebook üzerinden katılabilirsiniz.