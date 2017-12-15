Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: KafeinSiz

Genel Yayın Yönetmeni
Film ve dizi incelemeleri yapan youtube kanalı KafeinSiz'in ekibi Cem Gün ve Ece Taşdelen bu akşam 20:00'da konuğumuz olacak. Türkiye'de sinema, dizi dünyası ve eleştirmenlik ana konularımız olacak.
Mesut Çevik ile Canlı'da bu akşam Sinema ve Dizi dünyasını konuşmak üzere KafeinSiz ekibinden Cem Gün ve Ece Taşdelen ile birlikte olacağız.
Akşam 20:00'da başlayacak yayına youtube, twitter ve facebook üzerinden katılabilirsiniz.
Paylaş Tweetle
-Geekyapar'daki kafa dengi eğlenceli arkadaşlar
-Yine Gekyaparoyun'daki arkadaş
-Barış Özcan
-Dost ve Talha
-PintiPanda
-Jahrein
-Yorekok
-Vibio'daki sunucu bayan
-Filmler ve Filimler
Kabul ederler mi bilmem ama;
-Stolk sunucusu
-Babalatv'den Oğuzhan Uğur
Belki Ezgi'nin Kanalı. Gerçi o kadar ünlü değil ama.
Tşk.ler mesut çevik.