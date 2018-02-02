Mesut Çevik ile Canlı | Akılda kalanlar (derleme)

Mesut Çevik ile Canlı'da akıllarda kalan güzel anları derlediğimiz bölümle karşınızdayız. Biz bu derlemeyi yaparken çok eğlendik umarız sizler de keyifli vakit geçirirsiniz.

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