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Mesut Çevik ile Canlı | Akılda kalanlar (derleme)
1 yıl
3,9b
1
Mesut Çevik ile Canlı
17
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'da akıllarda kalan güzel anları derlediğimiz bölümle karşınızdayız. Biz bu derlemeyi yaparken çok eğlendik umarız sizler de keyifli vakit geçirirsiniz.
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yunskrgl
1 yıl
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bu dh nasıl bir site oldu artık anlam veremiyorum. iki siyaset yapalım diye giriyoruz anca teknoloji haberleri gösteriyorsunuz olmaz ki böyle kardeşim.
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+11
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smart1978
1 yıl
editörün seçimi
Emek ve vakit ciddi ciddi harcanmis guzel derleme secimleri.
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+7
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MaFiAMaX
1 yıl
editörün seçimi
Çok eğlenceli olmuş.
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napolyon94
1 yıl
editörün seçimi
İzlersen pek keyif aldım :)
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sheff2x
1 yıl
editörün seçimi
güzel olmuş.
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+1
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musa_unsal2005
1 yıl
editörün seçimi
çok keyifli içerikler çıkmış gerçekten. Eline sağlık Mesut bey.
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+3
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16Kırmızı
1 yıl
editörün seçimi
Tebrikler
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+0
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iriboyun
1 yıl
editörün seçimi
Her şey için çok teşekkürler, böyle toplu gösterince hakikaten çok güzel işler çıkarmışsınız. İstanbul Film akademisinden İlker Canikli'yi de görmek isterdik programınızda.
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+3
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kenan_0
1 yıl
editörün seçimi
ruhi çenet i konuk et reis
1 Yanıt
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kaazto28
1 yıl
editörün seçimi
kenan_0
kenan_0
ruhi çenet i konuk et reis
ruhi çenet kim? Şu youtuberları artık günden etmeyin, dil bilip biraz araştırma yapıp video yapıyorlar sadece bu kadar.
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sistemli adam
1 yıl
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Mesut un ekmeği yenir. Kahvesi içilir.
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neskali
1 yıl
editörün seçimi
Levent abi saygılar :)
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malifural
1 yıl
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mesut bey show must go on
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yunskrgl
1 yıl
en beğenilen
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bu dh nasıl bir site oldu artık anlam veremiyorum. iki siyaset yapalım diye giriyoruz anca teknoloji haberleri gösteriyorsunuz olmaz ki böyle kardeşim.
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ruhi çenet kim? Şu youtuberları artık günden etmeyin, dil bilip biraz araştırma yapıp video yapıyorlar sadece bu kadar.