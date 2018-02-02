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Mesut Çevik ile Canlı | Akılda kalanlar (derleme)

1 yıl
3,9b
1
Mesut Çevik ile Canlı
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'da akıllarda kalan güzel anları derlediğimiz bölümle karşınızdayız. Biz bu derlemeyi yaparken çok eğlendik umarız sizler de keyifli vakit geçirirsiniz.

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yunskrgl 1 yıl en beğenilen
bu dh nasıl bir site oldu artık anlam veremiyorum. iki siyaset yapalım diye giriyoruz anca teknoloji haberleri gösteriyorsunuz olmaz ki böyle kardeşim.
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smart1978 1 yıl
Emek ve vakit ciddi ciddi harcanmis guzel derleme secimleri.
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MaFiAMaX 1 yıl
Çok eğlenceli olmuş.
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napolyon94 1 yıl
İzlersen pek keyif aldım :)
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sheff2x 1 yıl
güzel olmuş.
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musa_unsal2005 1 yıl
çok keyifli içerikler çıkmış gerçekten. Eline sağlık Mesut bey.
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16Kırmızı 1 yıl
Tebrikler
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iriboyun 1 yıl
Her şey için çok teşekkürler, böyle toplu gösterince hakikaten çok güzel işler çıkarmışsınız. İstanbul Film akademisinden İlker Canikli'yi de görmek isterdik programınızda.
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kenan_0 1 yıl
ruhi çenet i konuk et reis
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kaazto28 1 yıl kenan_0
kenan_0
ruhi çenet i konuk et reis

ruhi çenet kim? Şu youtuberları artık günden etmeyin, dil bilip biraz araştırma yapıp video yapıyorlar sadece bu kadar.
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sistemli adam 1 yıl
Mesut un ekmeği yenir. Kahvesi içilir.
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neskali 1 yıl
Levent abi saygılar :)
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malifural 1 yıl
mesut bey show must go on
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yunskrgl 1 yıl en beğenilen
bu dh nasıl bir site oldu artık anlam veremiyorum. iki siyaset yapalım diye giriyoruz anca teknoloji haberleri gösteriyorsunuz olmaz ki böyle kardeşim.
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