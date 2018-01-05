Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Rahşan Gülşan

Genel Yayın Yönetmeni
Gazeteci ve Vlogger Rahşan Gülşan ile hem yayıncılıktaki dönüşümü hem de Teknoloji dünyasındaki son dönem gelişmeleri konuşacağız. Soru ve yorumlarınızla katılabileceğiniz canlı yayınımıza bekliyoruz.
Mesut Çevik ile Canlı'da Teknoloji, Oyun ve Youtube dünyasından isimleri konuk etmeye devam ediyoruz. Bu akşam Gazeteci ve Vlogger Rahşan Gülşan konuğumuz olacak.
Gerçekleştirdiğimiz canlı yayının tekrarı sizlerle
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Bu kadın survivor programına gidip oraları aylarca anlatan gazetecinin ta kendisidir. Tapılacak kişi gibi göstermeyiniz, yukarıda söylediklerimin ispatını bulabilirsiniz.
Gazetecilik survivor’a gitmekse kendisini tebrik ediyorum.
Edit: umarım yorum silinmez, çünkü eleştiri yorumları silinebiliyor, misafir diye olanı söylemeyip suni davranmayız.