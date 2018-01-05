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Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Rahşan Gülşan

1 yıl
3b
1
Mesut Çevik ile Canlı
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Gazeteci ve Vlogger Rahşan Gülşan ile hem yayıncılıktaki dönüşümü hem de Teknoloji dünyasındaki son dönem gelişmeleri konuşacağız. Soru ve yorumlarınızla katılabileceğiniz canlı yayınımıza bekliyoruz.
Mesut Çevik ile Canlı'da Teknoloji, Oyun ve Youtube dünyasından isimleri konuk etmeye devam ediyoruz. Bu akşam Gazeteci ve Vlogger Rahşan Gülşan konuğumuz olacak.
Gerçekleştirdiğimiz canlı yayının tekrarı sizlerle

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nefendim 1 yıl en beğenilen shockwave error
shockwave error
Öncelikle şunu belirtim, konuk olan kişiyi hem tanımadığım icin hem kadın olduğu için çok büyük ön yargı ile izledim videoyu.
Günün sonuna gelecek olursak, kadın zekasına örnek olabilecek bir model. Şu kadıni izledikten sonra.. Nebiliyim ya. Gerek hayata dair verdiği mücadelesi, gerek başarıları, gerek bilgisi. Şuana kadar o koltuğa oturmuş tartışmasız hem en kariyerli hem en donanımlı kişi.
Benim gibi onyargi yapıyorsaniz, video sonunda allah benim belamı versin diyeceksiniz.
Mesut bey için ise böyle birinin varlığından bizi haberdar ettiği için teşekkürler.

Bu kadın survivor programına gidip oraları aylarca anlatan gazetecinin ta kendisidir. Tapılacak kişi gibi göstermeyiniz, yukarıda söylediklerimin ispatını bulabilirsiniz.

Gazetecilik survivor’a gitmekse kendisini tebrik ediyorum.
Edit: umarım yorum silinmez, çünkü eleştiri yorumları silinebiliyor, misafir diye olanı söylemeyip suni davranmayız.
shockwave errorÖncelikle şunu belirtim, konuk olan kişiyi hem tanımadığım icin hem kadın olduğu için çok büyük ön yargı ile izledim videoyu.
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Kartal Göz 1 yıl
Programı izlemeden önce bende de bir önyargı vardı ve bahsi geçen şahsı tanımıyordum ancak Rahşan hanım bilgisiyle, enerjisiyle ön yargımı yıktı. İlgili, bilgili ve tecrübeli biri olduğunu birim zamana sıkıştırdığı yoğun anlatımlarından anlaşılıyor. Mesut Çevik'in en az enerji harcağıdı programlardan biri olmuştur muhtemelen.
Güzel program olmuş. Şahsen izlerken keyif aldım ve ilgi alanıma girmeyen bazı konularda da ilginç bilgiler edinmiş oldum. İzleyin.
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mavizaman 1 yıl
güzel program olmuş.
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Dodge 1 yıl
Maşallah kadında yok yokmuş.İsim olarak tanıyordum ancak bu programdan sonra daha da iyi tanıdım kendisini.Umarım emeklerinin karşılığını fazlasıyla da alır.
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odyssa 1 yıl
çok enerjik bir insan daha uzun olsaydı keşke
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rockndarkk 1 yıl
Kendisinin birkac yazisini gazatede okumuslugum vardi sadece ismen taniyordum ama bukadar dolu enerjik bilgili bir insan oldugunu tahmin bile etmezdim. Kendi adima teknoloji ile kadini ayni cumlede eslestiremem bile ilk defa onyargim kirildi.
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bytradm 1 yıl
iyi bi seri oluyor. teşekkürler.
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shockwave error 1 yıl
Öncelikle şunu belirtim, konuk olan kişiyi hem tanımadığım icin hem kadın olduğu için çok büyük ön yargı ile izledim videoyu.
Günün sonuna gelecek olursak, kadın zekasına örnek olabilecek bir model. Şu kadıni izledikten sonra.. Nebiliyim ya. Gerek hayata dair verdiği mücadelesi, gerek başarıları, gerek bilgisi. Şuana kadar o koltuğa oturmuş tartışmasız hem en kariyerli hem en donanımlı kişi.
Benim gibi onyargi yapıyorsaniz, video sonunda allah benim belamı versin diyeceksiniz.
Mesut bey için ise böyle birinin varlığından bizi haberdar ettiği için teşekkürler.
1 Yanıt Yanıtla +3
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nefendim 1 yıl shockwave error
shockwave error
Öncelikle şunu belirtim, konuk olan kişiyi hem tanımadığım icin hem kadın olduğu için çok büyük ön yargı ile izledim videoyu.
Günün sonuna gelecek olursak, kadın zekasına örnek olabilecek bir model. Şu kadıni izledikten sonra.. Nebiliyim ya. Gerek hayata dair verdiği mücadelesi, gerek başarıları, gerek bilgisi. Şuana kadar o koltuğa oturmuş tartışmasız hem en kariyerli hem en donanımlı kişi.
Benim gibi onyargi yapıyorsaniz, video sonunda allah benim belamı versin diyeceksiniz.
Mesut bey için ise böyle birinin varlığından bizi haberdar ettiği için teşekkürler.

Bu kadın survivor programına gidip oraları aylarca anlatan gazetecinin ta kendisidir. Tapılacak kişi gibi göstermeyiniz, yukarıda söylediklerimin ispatını bulabilirsiniz.

Gazetecilik survivor’a gitmekse kendisini tebrik ediyorum.
Edit: umarım yorum silinmez, çünkü eleştiri yorumları silinebiliyor, misafir diye olanı söylemeyip suni davranmayız.
1 Yanıt Yanıtla +15
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berrenger 1 yıl
rahsan hanim teknolojiye hakim. sohbetini sevdim.
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nefendim 1 yıl
Sonraki yayına da Rahşan Ecevit’i alın.
Kendisi eski vlog’culardan

Eskiler bilir...
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turbolinea 1 yıl nefendim
nefendim
Sonraki yayına da Rahşan Ecevit’i alın.
Kendisi eski vlog’culardan

Eskiler bilir...

espirini yerim süper
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podkayfom 1 yıl
Sizler kimsinşz
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