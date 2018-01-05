Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Rahşan Gülşan

Gazeteci ve Vlogger Rahşan Gülşan ile hem yayıncılıktaki dönüşümü hem de Teknoloji dünyasındaki son dönem gelişmeleri konuşacağız. Soru ve yorumlarınızla katılabileceğiniz canlı yayınımıza bekliyoruz.

Mesut Çevik ile Canlı'da Teknoloji, Oyun ve Youtube dünyasından isimleri konuk etmeye devam ediyoruz. Bu akşam Gazeteci ve Vlogger Rahşan Gülşan konuğumuz olacak.

Gerçekleştirdiğimiz canlı yayının tekrarı sizlerle