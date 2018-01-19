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Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Timur Sırt

1 yıl
1,9b
1
Mesut Çevik ile Canlı
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'da Gazeteci Timur Sırt'ı konuk ediyoruz. 20 yılı aşkın süredir Teknoloji yazarlığı yapan Timur Sırt ile öncesi ve sonrasıyla yayıncılığın değişimini konuşacağız.
Mesut Çevik ile Canlı'da konuğum Teknoloji Yazarı Gazeteci Timur Sırt. 20 yılı aşkın süredir Teknoloji üzerine yazan Timur Sırt ile yayıncılığın geçirdiği değişimi konuşacağız.
[Yayın Tekrarı]
 

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akrepyusuf 1 yıl en beğenilen
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mavizaman 1 yıl
hep seçme konuklar mesut işini biliyorsun.
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sendemail 1 yıl
Yahu saygıdeğer kardeşlerim ,
Mesut kalkıp da Örümcek Adam'ı mı davet etsin?
Adam (IT) alanında emektar kişileri davet ediyor ,kaldı ki her programı oturup izlediğinizde Türkiye'de IT sektörü nasıl biçimlenmiş ,insanlar nelerle nasıl uğraşmışlar vb. gibi belgesel nitelikli bir yayınla karşılaşıyorsunuz.
Hatta donanım sektöründen Çizgi Elektronik kurucularını davet etsin (Aklıma rastgele geldi...) TR nin donanım sektörünün tarihini gelişimini 1.elden dinlenir...
Ben bu programların bir antoloji haline geleceğini düşünüyorum.
Keyifli ve öğretici kanımca.
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DallasPage 1 yıl
Timur Sırt büyük adamdır. Bu ülkede çoğu kişi teknolojiden habersizken bu adam teknoloji haberleri yazıyordu :)
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Alioreh 1 yıl
böyle yazarlıkla para kazanılıyor mu ya bende yazayım ara ara
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akrepyusuf 1 yıl en beğenilen
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Xloud 1 yıl
Adam gazeteciymiş Apple Türkiye'de halkla ilişkilerde gibi takılıyor :)
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senyalancisinadi 1 yıl
ee banane
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hanımneder 1 yıl
Gerçek timur bey sonunda geldi. Kendisine selam ve saygılarımı iletiyorum. Taklitlerinden sakının.
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