Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Timur Sırt

Genel Yayın Yönetmeni
Mesut Çevik ile Canlı'da Gazeteci Timur Sırt'ı konuk ediyoruz. 20 yılı aşkın süredir Teknoloji yazarlığı yapan Timur Sırt ile öncesi ve sonrasıyla yayıncılığın değişimini konuşacağız.
Mesut Çevik ile Canlı'da konuğum Teknoloji Yazarı Gazeteci Timur Sırt. 20 yılı aşkın süredir Teknoloji üzerine yazan Timur Sırt ile yayıncılığın geçirdiği değişimi konuşacağız.
[Yayın Tekrarı]
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Mesut kalkıp da Örümcek Adam'ı mı davet etsin?
Adam (IT) alanında emektar kişileri davet ediyor ,kaldı ki her programı oturup izlediğinizde Türkiye'de IT sektörü nasıl biçimlenmiş ,insanlar nelerle nasıl uğraşmışlar vb. gibi belgesel nitelikli bir yayınla karşılaşıyorsunuz.
Hatta donanım sektöründen Çizgi Elektronik kurucularını davet etsin (Aklıma rastgele geldi...) TR nin donanım sektörünün tarihini gelişimini 1.elden dinlenir...
Ben bu programların bir antoloji haline geleceğini düşünüyorum.
Keyifli ve öğretici kanımca.