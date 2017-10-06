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Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: iPhonedo! Faruk Korkmaz

1 yıl
9,6b
1
Mesut Çevik ile Canlı
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'nın bugünkü konuğu Faruk Korkmaz namı diğer iPhonedo! Teknoloji, hayat, eğlence dolu bir sohbet sizi bekliyor. Merak ettikleriniz bu söyleşide sizlerle olacak.
Faruk Korkmaz namı diğer iPhonedo, Mesut Çevik ile Canlı'da konuğumuz oluyor. Hem sizden gelen yorum ve soruları ekranlara taşıyacağız hem de Faruk Korkmaz ile yaşantısı ve teknolojiye dair sohbet edeceğiz.
Sizleri aramızda görmeyi çok istiyoruz. Yayını youtube sayfamızdan izleyebilir, chat panelinden yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz.
Buraya yazacağınız yorumları da söyleşi başladığında dikkate alacağız.

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donanımcı123 1 yıl en beğenilen
Heh Hakkı Alkan'dan sonra ilaç gibi gelecek konuk.
Adamın youtube kanalı iphone kanalı ama yeri geldiğinde güzel eleştiriler yapıyor.
Bizimki de genel bir teknoloji sitesi sahibi ama hangi apple ürünü görse ooooo adamlar yapmış abi yeaaaaaa, mükemmel bir alet diye başlıyor. Daha kötü dediği yada şu şu olay hatalı olmuş dediği bir ürüne denk gelmedim. Bu mudur yani teknoloji editörlüğü?
Heh Hakkı Alkan'dan sonra ilaç gibi gelecek konuk.Adamın youtube kanalı iphone kanalı ama yeri geldiğinde güzel eleştiriler yapıyor.Bizimki de genel b...
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2 Yanıt Yanıtla +67
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a.f.y. 1 yıl
Üç sorum var ve eminim bu soruların cevaplarını herkes merak ediyordur:
- Steve jobs tan günümüze apple ın ürün gelişimini nasıl görüyor? Apple beklentilerini karşılıyor mu yaptıklarıyla?
- Steve jobs un ios u mu? Tim cook un ios u mu?
- Son dönem cep telefonlarının bir çoğu kimi bilgisayarın işlem hızını bile geçmişken, bir iki senelik cep telefonlarının yazılımsal olarak yavaşlatılması konusuna nasıl bakıyor?
Üç sorum var ve eminim bu soruların cevaplarını herkes merak ediyordur:- Steve jobs tan günümüze apple ın ürün gelişimini nasıl görüyor? Apple beklentileri...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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Boragungoren 1 yıl
Bu adam yaptığı işte çok iyi her şeyi hakediyor umarım böyle devam eder cihazları değerlendirme, eleştirme, kesinlikle çok iyi
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1 Avatar
mavizaman 1 yıl
güzel sohbet olmuş.
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nasilyapsam 1 yıl
On numara sohbet olmuş. Hepsini izledim, ağzınıza sağlık ikinizinde.
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DH Misafiri 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

- Lanet olsun ki kutuları en iyi ben açarım.
Tesadüfen durdurunca yakaladım resmi dayanamadım bastım paylaşa. Saygılar iphonedo beyciğim. Her zaman takipteyim.
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lordakrep 1 yıl
Süper olmuş. Emeğinize sağlık.
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FightFor1 1 yıl
2si1 neden çekilmiyor?
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mavizaman 1 yıl FightFor1
FightFor1

2si1 neden çekilmiyor?

format değişti artık böyle devam edecek.
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DH Misafiri 1 yıl
Gerçekten harika program oldu sağolun devamını bekliyoruz mesut abi
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xeonemrex 1 yıl
arkadaşlar senkron sorunu chrome'da var mozilla'da sorun yok
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incicibin 1 yıl
Yüzünü görebilmek için girdim. Yıllardır takip etmiyordum, demek ki artık gizlemiyormuş :).
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Fantasticoo 1 yıl
forumun hali ile videonun izlenemez oluşu arasındaki uyum..
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tugares 1 yıl
Birkaç incelemesini bugün izledim. Esprili ve objektif yaklaşmaya çalışıyor. Teknik bilgisi konusunda yorum yapmam yanlış olur ama işin teknik kısmından ziyade bir kullanıcı olarak ürün kullanım deneyimini güzel yorumluyor. Başarılarınızın devamını dilerim.
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