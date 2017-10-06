Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: iPhonedo! Faruk Korkmaz

Mesut Çevik ile Canlı'nın bugünkü konuğu Faruk Korkmaz namı diğer iPhonedo! Teknoloji, hayat, eğlence dolu bir sohbet sizi bekliyor. Merak ettikleriniz bu söyleşide sizlerle olacak.

Faruk Korkmaz namı diğer iPhonedo, Mesut Çevik ile Canlı'da konuğumuz oluyor. Hem sizden gelen yorum ve soruları ekranlara taşıyacağız hem de Faruk Korkmaz ile yaşantısı ve teknolojiye dair sohbet edeceğiz.

Sizleri aramızda görmeyi çok istiyoruz. Yayını youtube sayfamızdan izleyebilir, chat panelinden yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz.

Buraya yazacağınız yorumları da söyleşi başladığında dikkate alacağız.