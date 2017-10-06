Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: iPhonedo! Faruk Korkmaz

Genel Yayın Yönetmeni
Mesut Çevik ile Canlı'nın bugünkü konuğu Faruk Korkmaz namı diğer iPhonedo! Teknoloji, hayat, eğlence dolu bir sohbet sizi bekliyor. Merak ettikleriniz bu söyleşide sizlerle olacak.
Faruk Korkmaz namı diğer iPhonedo, Mesut Çevik ile Canlı'da konuğumuz oluyor. Hem sizden gelen yorum ve soruları ekranlara taşıyacağız hem de Faruk Korkmaz ile yaşantısı ve teknolojiye dair sohbet edeceğiz.
Sizleri aramızda görmeyi çok istiyoruz. Yayını youtube sayfamızdan izleyebilir, chat panelinden yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz.
Buraya yazacağınız yorumları da söyleşi başladığında dikkate alacağız.
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Adamın youtube kanalı iphone kanalı ama yeri geldiğinde güzel eleştiriler yapıyor.
Bizimki de genel bir teknoloji sitesi sahibi ama hangi apple ürünü görse ooooo adamlar yapmış abi yeaaaaaa, mükemmel bir alet diye başlıyor. Daha kötü dediği yada şu şu olay hatalı olmuş dediği bir ürüne denk gelmedim. Bu mudur yani teknoloji editörlüğü?
- Steve jobs tan günümüze apple ın ürün gelişimini nasıl görüyor? Apple beklentilerini karşılıyor mu yaptıklarıyla?
- Steve jobs un ios u mu? Tim cook un ios u mu?
- Son dönem cep telefonlarının bir çoğu kimi bilgisayarın işlem hızını bile geçmişken, bir iki senelik cep telefonlarının yazılımsal olarak yavaşlatılması konusuna nasıl bakıyor?