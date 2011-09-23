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Mevcut Windows Phone modelleri iki hafta içerisinde Mango güncellemesini alacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'i tanıttığı BUILD konferansının yankıları sürerken firma tekrar mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için Mango güncellemesine çevirmiş durumda.

IFA 2011 ve internete sızan bilgiler ışığında HTC ve Samsung'un Windows Phone 7 Mango işletim sistemini kullanan HTC Radar, HTC Titan, Samsung Omnia W gibi iddialı ve üst seviye modeller yıl bitmeden tüketicilerle buluşacak. Nokia'nın ise Ekim ayında yeni Windows Phone modellerini tanıtması bekleniyor. 

Yaklaşık 500 civarı yenilik getiren Mango güncellemesinde hızlı multi-tasking, HTML 5 destekli IE9 mobil sürümü, Facebook ve Windows Live Messenger'ı aynı pencerede kullanabilme, daha gelişmiş kamera fonksiyonları, SkyDrive, Office 365, Xbox Live ve Skype entegrasyonu, tarayıcı için canlı müzik akışları gibi önemli ayrıntılar bulunuyor.

Mango güncellemesinde en önemli soru hali hazırdaki Windows Phone 7 modellerinin bu güncellemeyi ne zaman alacağıydı. Microsoft'un resmi Windows Phone blogu Mango güncellemesinin iki hafta içinde yayınlanmaya başlayacağını duyurdu. Ancak güncelleme kablosuz bağlantı üzerinden yapılamayacak. Kullanıcıların bilgisayarında Zune for PC ve Windows Phone 7 Connector for Mac yazılımlarının kurulu olması gerekiyor.

Microsoft'un kopyala-yapıştır özelliğini getiren bir önceki güncellemesinin tüm kullanıcılara ulaşması haftalarca sürmüştü. Bu yüzden Mango güncellemesinin de bir aydan uzun bir süre beklenmesi gerektiği tahmin ediliyor.


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SystemApps 8 yıl
flash 11 de 2 hafta sonra gelecek.kesinlikle flash desteklemesi lazım flash 11 bomba gibi geliyor
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issipro 8 yıl
anlamadım windows phone 8 mi çıkıyor ? 7.5 mango olmasın dediğin ? onda da Türkçe desteği yok. Devrim yapsan ne olur.
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Guest-F8946C419 8 yıl
2012 sonlarında windows 8 çıkınca doğal olarak telefon tablet ve pc için çıkacak ona uygun bir telefon tercih edilebilir.

Türkçe için yama hazırlar geliştiriciler.
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issipro 8 yıl
Neden windows phone larda Türkçe desteği yok...
Microsoft Türkiye ofisi neden bu kadar pasif davranıyor ?
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Guest-F8946C419 8 yıl
windows 8 ile adamlar devrim yapacaklar bence windows 7 phone alınmaz bu saatten sonra :)
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s_demirci_53 8 yıl
piyasaya bir baktım da hiç görüntülü görüşme yapabileceğimiz bir telefon yok. aklımda samsung omnia 7 ve htc mozart var.
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kmlgamer 8 yıl
Bende Omnia 7 var. Dediğiniz gibi görüntülü konuşma desteği yok. Aceleniz yoksa telefon almadan önce Nokia modellerinide bir görün derim.
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