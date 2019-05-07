Micro Focus, Gartner 2019 Magic Quadrant’ta Uygulama Güvenlik Testi Lideri oldu

Micro Focus, Gartner tarafından yayınlanan 2019 Uygulama Güvenlik Testi için Magic Quadrant raporunda Pazar Lideri olarak konumlandığını duyurdu. Micro Focus bu raporla birlikte Gartner Uygulama Güvenlik Testi için Magic Quadrant raporlarında altıncı kez lider olarak yer almayı başardı. Raporu hazırlayan Gartner, Micro Focus'un Fortify portföyünde yer alan bir dizi uygulama güvenlik testi (AST) ürün ve hizmetini mercek altına aldı. Gartner bu kapsamda Static Code Analyzer (SAST), WebInspect (DAST), Software Security Center ve Application Defender ürünlerini inceledi.

DevSecOps’un yaygınlaşması, modern web uygulama tasarımı ve yüksek profilli sızıntılar neticesinde AST pazarının ölçeğinin genişlediğini vurgulayan raporda, "Güvenlik ve risk yönetimi liderlerinin daha kısıtlı iş teslim süreleriyle çalışmaları ve daha kompleks uygulamaları test etmeleri gerekiyor. Bu da ancak uygulama güvenlik testlerini doğrudan doğruya yazılım yaşam döngüsünün içine entegre ederek, otomasyonu hızlandırmakla mümkün." ifadeleri yer aldı.

Her geçen gün evrim geçiren tehditlerin kurumsal seviyede becerilere sahip araçları içinde barındıran kapsamlı çözümlere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Micro Focus Fortify Portföyü Genel Müdürü Scott Johnson, "Fortify, raporun ilk kez yayınlandığı günden bu yana uygulama güvenlik testi çözümlerinde Lider olarak yer aldı. Bu da portföyümüzdeki ürünlerin geniş kapsamının, derinliğinin ve tüm uygulama güvenliği yelpazesi genelinde müşteri ihtiyaçlarını karşılamadaki başarısının sektör genelinde kabul gördüğünü gösteriyor." diye konuştu.

Şirketlerin uygulama güvenliği ile ilgili beklentileri geniş bir yelpazede değişirken, Fortify hem on-premise hem de hizmet olarak alım (as-a-service) modeliyle kurumlara tercih aşamasında kendi ihtiyaçlarına göre esneklik tanıyan tam tekmil çözümler sunuyor. Gelişmiş otomasyon özelliklerine sahip olarak yenilenen portföy, tüm DevOps araç zincirlerine tümüyle entegre edilebiliyor.

Raporda uygulama güvenlik testi pazarının 2022 yılına kadar yıllık %10 bileşik büyüme oranıyla ilerleyeceği tahmin ediliyor. Bilgi güvenliği pazarının aynı süreç içinde yıllık bileşik büyümesini %9 olarak öngören Gartner, AST pazar boyutunun ise 2019 yılı sonuna kadar 1,15 milyar dolara ulaşacağını belirtiyor.

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Uygulama güvenlik testi pazarının hacminde beklenen artış, geliştiricilerin daha esnek bir çalışma ortamında, yeni ve daha iyi uygulamalar geliştirmeye duyduğu ihtiyaçla örtüşüyor. Bu ihtiyaca tam yanıt veren Fortify çözümleri, uygulama güvenliğini yazılım geliştirme yaşam döngüsünün doğal bir bileşeni haline getiriyor.