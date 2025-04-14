OpenAI tabanlı spam botu AkiraBot, 80 bin web sitesini hedef aldı

Yeni nesil spam aracı
Python tabanlı AkiraBot framework’ü, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere ait web sitelerinin iletişim formlarını ve canlı destek widget’larını kullanarak spam mesajlar gönderiyor. Amacı, “Akira” ve “ServiceWrap” adları altında şüpheli arama motoru optimizasyonu (SEO) hizmetlerini tanıtmak. Ancak bu botu benzerlerinden ayıran şey, sıradan metin şablonlarıyla çalışmak yerine, her siteye özel olarak oluşturulmuş mesajlar üretmesi.
AkiraBot, OpenAI’ın Chat API'sini kullanarak her bir hedef siteye özgü, özgün mesajlar hazırlıyor. Web sayfasından BeautifulSoup kütüphanesi aracılığıyla içerik çekip analiz eden bot, bu bilgileri kullanarak daha inandırıcı ve kişiselleştirilmiş metinler üretiyor. Bu sayede geleneksel spam filtrelerini kolaylıkla aşabiliyor.
CAPTCHA bir engel değil
Ayrıca SmartProxy gibi hizmetlerle IP adreslerini sürekli değiştirerek izlenebilirliğini azaltıyor ve spam filtrelerinden kurtulmayı başarıyor.
SentinelLabs’ın elde ettiği verilere göre, AkiraBot’un temelleri 2024 Eylül ayına kadar uzanıyor. Araştırmacılar, botun 420 binden fazla alan adını hedef aldığını ve bunların yaklaşık 80 bininde başarılı spam girişimleri gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Elde edilen log dosyaları, botun yalnızca 11 bin civarında başarısız girişimle karşılaştığını gösteriyor.
SentinelLabs’ın uyarısı üzerine harekete geçen OpenAI, AkiraBot’un kullandığı API anahtarını devre dışı bıraktı ve kötüye kullanım politikalarını ihlal eden bu tür faaliyetlere karşı mücadele ettiklerini duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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