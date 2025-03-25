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    Anlık Bildirim

    Microsoft, siber güvenliğe destek olacak yapay zeka ajanlarını tanıttı

    Microsoft, siber güvenlik odaklı Security Copilot'u güvenlik ekiplerine otonom olarak yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka ajanlarıyla genişlettiğini duyurdu.
    Microsoft, siber güvenlikçi yapay zeka ajanlarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yapay zeka (AI) destekli güvenlik çözümlerine bir yenisini ekleyerek, yoğun iş yükü altındaki güvenlik ekiplerine yardımcı olacak yeni AI ajanlarını duyurdu. Şirket, geçen yıl tanıttığı Security Copilot platformunu genişleterek, altı yeni yapay zeka ajanını kullanıma sunacağını açıkladı. Bu ajanlar, kimlik avı ve veri kaybı gibi tehditleri analiz edip önceliklendirme, kritik olayları tespit etme ve güvenlik açıklarını izleme gibi görevleri otonom şekilde gerçekleştirecek.

    “Siberci” yapay zekalar geldi

    Yeni yapay zeka ajanlarının yüksek hacimli güvenlik ve BT görevlerini otonom olarak yönetebileceği ve Microsoft Security çözümleriyle entegre çalışacağı belirtildi. Bu ajanlar, özellikle kimlik avı saldırıları ve veri sızıntısı gibi kritik güvenlik olaylarını tespit edip müdahaleyi hızlandıracak.

    Microsoft, siber güvenlikçi yapay zeka ajanlarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yeni ajanlar, önümüzdeki ay ön izleme (preview) aşamasında kullanıcılara sunulacak. Microsoft ayrıca, üçüncü taraf güvenlik çözümleriyle entegrasyonu da artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda OneTrust, Aviatrix, BlueVoyant, Tanium ve Fletch gibi iş ortaklarıyla iş birliği yapılarak farklı güvenlik senaryolarına yönelik beş adet özel ajanlar geliştirildi.

    Microsoft, Security Copilot yeniliklerinin yanı sıra Microsoft Teams için de yeni güvenlik önlemleri getiriyor. Nisan ayında devreye alınacak güncellemeyle, Microsoft Defender for Office 365, Teams kullanıcılarını kimlik avı saldırıları ve diğer siber tehditlere karşı koruyacak. Bu yeni özellikler, zararlı bağlantı ve ekleri daha etkin bir şekilde tespit ederek kullanıcı güvenliğini artırmayı hedefliyor. Microsoft, güvenlik alanındaki bu yeni girişimlerini 9 Nisan’da düzenleyeceği Microsoft Secure etkinliğinde detaylandıracak.

    Kaynakça https://www.theverge.com/news/634598/microsoft-security-copilot-ai-agents https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2025/03/24/microsoft-unveils-microsoft-security-copilot-agents-and-new-protections-for-ai/
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