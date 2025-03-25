Microsoft, siber güvenliğe destek olacak yapay zeka ajanlarını tanıttı

“Siberci” yapay zekalar geldi
Yeni yapay zeka ajanlarının yüksek hacimli güvenlik ve BT görevlerini otonom olarak yönetebileceği ve Microsoft Security çözümleriyle entegre çalışacağı belirtildi. Bu ajanlar, özellikle kimlik avı saldırıları ve veri sızıntısı gibi kritik güvenlik olaylarını tespit edip müdahaleyi hızlandıracak.
Microsoft, Security Copilot yeniliklerinin yanı sıra Microsoft Teams için de yeni güvenlik önlemleri getiriyor. Nisan ayında devreye alınacak güncellemeyle, Microsoft Defender for Office 365, Teams kullanıcılarını kimlik avı saldırıları ve diğer siber tehditlere karşı koruyacak. Bu yeni özellikler, zararlı bağlantı ve ekleri daha etkin bir şekilde tespit ederek kullanıcı güvenliğini artırmayı hedefliyor. Microsoft, güvenlik alanındaki bu yeni girişimlerini 9 Nisan’da düzenleyeceği Microsoft Secure etkinliğinde detaylandıracak.Kaynakça https://www.theverge.com/news/634598/microsoft-security-copilot-ai-agents https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2025/03/24/microsoft-unveils-microsoft-security-copilot-agents-and-new-protections-for-ai/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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