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    Google'dan tarihinin en büyük satın alımı: Wiz'i 32 milyar dolara satın aldı!

    Google, siber güvenlik firması Wiz'i 32 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu, Google'ın şimdiye kadarki en büyük satın alımı olacak.  
    Google, siber güvenlik şirketi Wiz'i 32 milyar dolara satın aldı Tam Boyutta Gör
    Google'ın çatı şirketi Alphabet, New York merkezli siber güvenlik firması Wiz'i 32 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu, Google'ın şimdiye kadarki en büyük satın alımı olacak.

    Google, ilk olarak geçtiğimiz sene 23 milyar dolar değerlemeyle Wiz'i satın almayı planlamış, ancak Wiz'in yöneticileri ve yatırımcıları antitröst yasalarına aykırı olacağı gerekçesiyle karşı çıkıp satın alma işlemi başarısız olmuştu.

    İsrail merkezli bir girişim olan Wiz, Microsoft ve Amazon gibi şirketlere bulut tabanlı siber güvenlik çözümleri sağlıyor.  Eğer satın alım onaylanırsa şirket, Google Cloud bölümünün bir parcası haline gelecek.

    Motorola'yı geçerek Google'ın en büyük satın alımı oldu

    32 milyar dolarlık dev satın alma, Google'ın 2012'de Motorola Mobility için ödediği 12,5 milyar doları aşarak, şirket tarihinin en büyük satın alması olacak.

    Tabi anlaşma ABD makamlarınca incelemeye tabi tutulacak. Ancak Alphabet ve Wiz, mevcut ABD yönetimi ve yeni Federal Ticaret Komisyonu başkanı Andrew Ferguson'un daha hafif bir dokunuş yapacağını umuyor. Ferguson daha önce, büyük teknoloji şirketlerine karşı kararlı olmayı planladığını ve Microsoft'a karşı bir antitröst soruşturması sürdürdüğünü açıklamıştı.

    Tekelcilik endişelerini önlemek için Google, Wiz'in ürünlerinin Amazon Web Services, Microsoft Azure ve Oracle Cloud gibi rakip bulut platformlarında var olmaya devam edeceğini doğruladı.

    Google şu anda arama motoru ve dijital reklamcılık işleri nedeniyle iki ayrı antitröst davasında mücadele veriyor. Arama motoru davasını kaybeden Google, karara itiraz etti. İkinci davanın ise nihai kararı açıklanmadı.

    Wiz satın alımı, Google'ın bulut bilişim müşterileri için güvenliği artırma çabaları kapsamında son yıllarda yaptığı birkaç satın almanın sonuncusu oldu. 2022'de Google, sırasıyla 500 milyon dolar ve 5,4 milyar dolara iki siber güvenlik şirketi Siemplify ve Mandiant'ı satın almıştı.

    Kaynakça https://blog.google/inside-google/company-announcements/google-agreement-acquire-wiz/ https://www.theverge.com/google/24198766/google-acquires-wiz-cloud-cybersecurity-32-billion
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