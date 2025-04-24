450 bin GSM hattı ile 1,2 milyar TL'lik dolandırıcılık yapan şebeke yakalandı

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Tam Boyutta Gör İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte paylaşımlar, sahte mesajlar ve çağrılarla 1,2 milyar TL’lik dolandırıcılık yapan kişilerin yakalandığını duyurdu. Dolandırıcıların 450 bin adet GSM hattını dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandığı belirlendi.

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Sahte vaatlerle 45 bin kişi dolandırıldı

Dolandırıcılar sosyal medya, SMS ve çağrılar ile vatandaşı mağdur etti. Bakan Yerlikaya, dolandırıcıların yöntemlerini paylaştı:

Sosyal medyada kredi kartı aidatı iadesi ve araç çekilişine yönelik sahte bağlantılar ile vatandaşların kredi kartı bilgileri ve mobil bankacılık bilgileri elde edildi.

Devletin yardım desteğinde bulunduğuna yönelik aramalar yapılarak veya e-Devlet görünümlü sahte bağlantılarla vatandaşlardan kart bilgilerini temin edip, mağdurların hesaplarından para transferi gerçekleştirdikleri belirlendi.

Vatandaşlara “Ceza Soruşturmanızın Son Günüdür” şeklinde mesaj atıp, korku ve panik yaratarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile 8 aydır devam eden ortak çalışmalar sonucu; ülke genelinde işlenmiş 45 bin 663 adet dolandırıcılık faaliyetinin gerçekleştirildiği ve mağdur vatandaşlarımızın yaklaşık 1,2 Milyar TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

Antalya merkezli olarak 13 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 139 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet, bilgisayar ile yazılım ve ağ donanımları ele geçirildi. Şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konuldu.

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450 bin GSM hattı ile 1,2 Milyar TL'lik dolandırıcılık!