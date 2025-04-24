Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    450 bin GSM hattı ile 1,2 milyar TL'lik dolandırıcılık yapan şebeke yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. 450 bin GSM hattı kullanılarak 1,2 milyar TL'lik dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

    450 bin GSM hattı ile 1,2 Milyar TL'lik dolandırıcılık! Tam Boyutta Gör
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte paylaşımlar, sahte mesajlar ve çağrılarla 1,2 milyar TL’lik dolandırıcılık yapan kişilerin yakalandığını duyurdu. Dolandırıcıların 450 bin adet GSM hattını dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandığı belirlendi.

    Sahte vaatlerle 45 bin kişi dolandırıldı

    Dolandırıcılar sosyal medya, SMS ve çağrılar ile vatandaşı mağdur etti. Bakan Yerlikaya, dolandırıcıların yöntemlerini paylaştı:

    • Sosyal medyada kredi kartı aidatı iadesi ve araç çekilişine yönelik sahte bağlantılar ile vatandaşların kredi kartı bilgileri ve mobil bankacılık bilgileri elde edildi.
    • Devletin yardım desteğinde bulunduğuna yönelik aramalar yapılarak veya e-Devlet görünümlü sahte bağlantılarla vatandaşlardan kart bilgilerini temin edip, mağdurların hesaplarından para transferi gerçekleştirdikleri belirlendi.
    • Vatandaşlara “Ceza Soruşturmanızın Son Günüdür” şeklinde mesaj atıp, korku ve panik yaratarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ortaya çıktı.

    Konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile 8 aydır devam eden ortak çalışmalar sonucu; ülke genelinde işlenmiş 45 bin 663 adet dolandırıcılık faaliyetinin gerçekleştirildiği ve mağdur vatandaşlarımızın yaklaşık 1,2 Milyar TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

    Antalya merkezli olarak 13 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 139 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet, bilgisayar ile yazılım ve ağ donanımları ele geçirildi. Şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konuldu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    S
    simyacı35 1 gün önce

    TOGG varken heee

    Profil resmi
    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

    Profil resmi
    Sharjor 2 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

    Profil resmi
    fatih3453 2 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

    Profil resmi
    TheJudgé 2 gün önce

    ÇÖP

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Riazor +98 BursaliEfsane +78 halocanaydin +73 MilesTeg +72 PikaTak +58 Mr. Jingles +54 R0llingMan +50 dJ_bLoW +46 gun +45 emr12 +42 DaRK_KniGHT_ +41 ry4n +39 TheCraxy +37 the flying dutchman +37 DreamSs +33 musyun +32 Vain +29 adnansetek +26 circassianman +22 porsche911gt2 +22 Stoneiron04 +21 ehmet34 +19 djoguzhan55 +19 Kseo +19 joven +18
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    158 Kişi Okuyor (44 Üye, 114 Misafir) 21 Masaüstü 137 Mobil
    MrFinito, Fikirterzisi, ismailciloglu ve 34 üye daha okuyor
    F
    GENEL İSTATİSTİKLER
    2688 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, dolandırıcılık ve
    3 etiket daha içişleri bakanlığı Teknoloji Haberleri Internet
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı359b
    TikTok Sayfası2,9b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara boş radyo frekansı 2025 en iyi kayganlaştırıcı doktorlar hastaların hangi bilgilerini görür vernik atması çözümü hafta sonu altın alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Apple iPhone 15 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum