BTK'dan yeni düzenleme: WhatsApp'a erişim engeli getirilebilecek!

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Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medyaya yönelik yeni düzenleme taslağını yayınladı. Kamuoyunun görüşüne açılan yönetmelik ile mesajlaşma uygulamaları BTK denetimi altına giriyor. BTK bu platformlara erişim engeli getirebilecek.

Taslak yönetmelikte herhangi bir değişiklik yapılmazsa BTK, 1 Ocak 2026'dan itibaren herhangi bir mahkeme kararı olmadan güvenlik, kamu düzeni ve kamu sağlığı gibi gerekçelerle sosyal medya platformlarına ve WhatsApp gibi mesajlaşma platformlarına erişimini engelleyebilecek.

BTK tarafından "Şebekeler Üstü Hizmet" tanımı getiriliyor. İnternet üzerinden yazılı, sesli veya görsel olarak kişiler arası iletişim kurulan platformlar bu tanıma dahil ediliyor. WhatsApp, Telegram, Discord, Signal gibi doğrudan mesajlaşma odaklı uygulamaların yanı sıra Instagram, X, TikTok ve Facebook gibi mesajlaşma özelliği bulunan tüm sosyal medya platformları "Şebekeler Üstü Hizmet Hizmet Sağlayıcı" olarak kabul edilecek ve yeni yükümlülüklere tabi olacak.

BTK, WhatsApp'a erişim engeli getirebilecek

Yönetmelik ile birlikte şebekeler üstü hizmet sağlayıcılara millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gerekleri çerçevesinde BTK tarafından doğrudan erişim engeli uygulanabilecek.

Taslak yönetmelikte konuyla ilgili maddede şu ifadelere yer veriliyor:

"Kurum, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gerekleri

çerçevesinde, yetkilendirmeye tabi olup olmadığına bakılmaksızın şebekeler üstü hizmet

sağlayıcıların ilgili uygulama veya internet sitesine erişimin doğrudan engellenmesine karar

verebilir."

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Mesajlaşma uygulamalarının Türkiye'de şirket kurması ve BTK'dan yetki alması gerekecek

Daha önce hayata geçirilen düzenleme ile Türkiye'den günlük erişimi 1 milyonun üzerinde olan sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsillci belirlemesi zorunlu kılınmıştı. Yeni yönetmelik ile buna ek olarak şebekeler üstü hizmet sağlayıcıların Türkiye’de şirket kurması zorunlu olacak ve BTK'dan yetkilendirme alması gerekecek.

Yetkilendirme almayana bant daraltma cezası uygulanacak

Yetkilendirme almadan hizmet sunan şirketlere 1 milyon TL ile 30 milyon TL arasında değişen idari para cezaları uygulanabilecek. Bunun yanı sıra, altı ay içinde yetkilendirme almayan platformların bant genişliği %95 oranında kısıtlanacak. Üç ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformların ise tamamen erişime kapatılması söz konusu olacak. Ayrıca, belirli şartlar sağlanmadığı takdirde bu platformlara üç yıl boyunca yetkilendirme verilmeyecek.

Sosyal medya platformlarına getirilen yeni düzenlemeler kapsamında şu yükümlülükler öne çıkıyor:

Yetkilendirme Ücreti : Platformlar, Türkiye’de faaliyet gösterebilmek için belirli bir yetkilendirme ücreti ödemek zorunda olacak.

: Platformlar, Türkiye’de faaliyet gösterebilmek için belirli bir yetkilendirme ücreti ödemek zorunda olacak. Evrensel Hizmet Katkı Payı : Şirketler, Türkiye’deki elektronik haberleşme altyapısına katkıda bulunacak.

: Şirketler, Türkiye’deki elektronik haberleşme altyapısına katkıda bulunacak. Tüketici Hakları ve Rekabetin Korunması : Kullanıcı hakları ve adil rekabetin sağlanması için ek önlemler alınacak.

: Kullanıcı hakları ve adil rekabetin sağlanması için ek önlemler alınacak. Kişisel Veri Güvenliği : Platformların Türkiye’deki kullanıcı verilerini nasıl işleyeceği sıkı bir şekilde denetlenecek.

: Platformların Türkiye’deki kullanıcı verilerini nasıl işleyeceği sıkı bir şekilde denetlenecek. Şebeke Güvenliği: Güvenlik olaylarının BTK’ya raporlanması gerekecek.

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