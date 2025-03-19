Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Siber Güvenlik Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

    Siber Güvenlik Kanunu, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı. Önemli düzenlemeler getiren Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
    Siber Güvenlik Kanunu yürürlüğe girdi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de siber güvenliğe yönelik en kapsamlı yasal düzenlemelerden biri olan Siber Güvenlik Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TBMM Genel Kurulu’nda 12 Mart’ta kabul edilen yasa, siber tehditlere karşı milli güvenliği güçlendirmeyi ve yerli çözümleri önceliklendirmeyi hedefliyor.

    Kanuna göre, Türkiye’de siber güvenliğin sağlanmasında yerli ve milli ürünler tercih edilecek. Siber güvenlik kapsamında elde edilen kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişim ihtiyacının ortadan kalkması durumunda resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek. Bu süreçlerin nasıl işletileceği ise Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

    Siber Güvenlik Kurulu oluşturuldu

    Kanun, Siber Güvenlik Kurulunun kimlerden oluşacağını da netleştiriyor. Kurul, Cumhurbaşkanı başkanlığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı'ndan oluşacak. Cumhurbaşkanının katılmadığı toplantılara Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. Kurul, gündeme göre uzmanları ve ilgili kurumları da toplantılara davet edebilecek. Kurul, ayrıca komisyon ve çalışma grupları oluşturma yetkisine sahip olacak. Bu gruplar teknik analizler yaparak karar önerileri sunabilecek.

    Yeni yasa, Türkiye’nin siber altyapılarına saldırıda bulunan kişilere ağır yaptırımlar getiriyor. Buna göre, siber saldırı düzenleyenler 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası alacak. Elde edilen verileri yayan, gönderen veya satanlar ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bununla birlikte kanunla yetkilendirilen mercilerin ve denetim görevlilerinin talep ettiği bilgi ve verileri paylaşmayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 ila 1500 gün arasında adli para cezası uygulanacak. Sır saklama yükümlülüğünü ihlal edenlere de 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

    Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/03/20250319-1.htm https://www.aa.com.tr/tr/gundem/siber-guvenlik-kanunu-resmi-gazetede-/3513728
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 2 saat önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araç kamerası aküyü bitirir mi açacak olmadan soda nasıl açılır kimliğimi iptal ettim ama buldum bulaşık makinesi sepeti pas boyası şırınga ile tavan döşemesi tamiri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15
    MSI NB MODERN 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum