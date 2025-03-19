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Tam Boyutta Gör Türkiye’de siber güvenliğe yönelik en kapsamlı yasal düzenlemelerden biri olan Siber Güvenlik Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TBMM Genel Kurulu’nda 12 Mart’ta kabul edilen yasa, siber tehditlere karşı milli güvenliği güçlendirmeyi ve yerli çözümleri önceliklendirmeyi hedefliyor.

Kanuna göre, Türkiye’de siber güvenliğin sağlanmasında yerli ve milli ürünler tercih edilecek. Siber güvenlik kapsamında elde edilen kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişim ihtiyacının ortadan kalkması durumunda resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek. Bu süreçlerin nasıl işletileceği ise Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Siber Güvenlik Kurulu oluşturuldu

Kanun, Siber Güvenlik Kurulunun kimlerden oluşacağını da netleştiriyor. Kurul, Cumhurbaşkanı başkanlığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı'ndan oluşacak. Cumhurbaşkanının katılmadığı toplantılara Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. Kurul, gündeme göre uzmanları ve ilgili kurumları da toplantılara davet edebilecek. Kurul, ayrıca komisyon ve çalışma grupları oluşturma yetkisine sahip olacak. Bu gruplar teknik analizler yaparak karar önerileri sunabilecek.

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Yeni yasa, Türkiye’nin siber altyapılarına saldırıda bulunan kişilere ağır yaptırımlar getiriyor. Buna göre, siber saldırı düzenleyenler 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası alacak. Elde edilen verileri yayan, gönderen veya satanlar ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bununla birlikte kanunla yetkilendirilen mercilerin ve denetim görevlilerinin talep ettiği bilgi ve verileri paylaşmayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 ila 1500 gün arasında adli para cezası uygulanacak. Sır saklama yükümlülüğünü ihlal edenlere de 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

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Siber Güvenlik Kanunu yürürlüğe girdi