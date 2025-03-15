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    Kişisel verileri sızdırana ve paylaşana hapis cezası!

    Ülkemizin dijital güvenliğini artırmak için tasarlanan Siber Güvenlik Kanunu, TBMM’de kabul edildi. Önemli değişiklikler getiren düzenleme, siber saldırılara karşı savunma mekanizması oluşturacak mı?

    Türkiye’nin dijital güvenliğini güçlendirmek için tasarlanan Siber Güvenlik Kanunu , TBMM’de kabul edildi! Bu kanun, siber dünyadaki milli gücümüzü korumak, siber saldırıları önlemek ve verilerimizi güvende tutmak için kapsamlı düzenlemeler getiriyor.

    Siber Güvenlik Kurulu ve Başkanlığının görevleri, kamu kurumları ile özel sektör arasındaki koordinasyyon, siber saldırılara karşı alınacak tedbirler ve veri koruma mekanizmaları gibi konulara detaylıca yer verdik. Ayrıca, siber suçlara yönelik ağır cezalar ve yalan veri sızıntısı iddialarına yönelik yaptırımlar da ele alındı.

    İzleyicilerimize, Siber Güvenlik Kanunu ile Türkiye’nin dijital geleceği hakkında kapsamlı bir bakış sunuyoruz. Bu videoyu izleyerek, siber güvenlik alanında neler değiştiğini ve bu değişikliklerin hayatımızı nasıl etkileyeceğini öğrenebilirsiniz.

    00:00 Giriş: Siber Güvenlik Kanunu'nun kabulü ve önemi.
    00:58 Siber Güvenlik Kurulu ve Başkanlığının Görevleri: Kuruluşun yapısı, görevleri ve yetkileri.
    02:15 Yeni Düzenlemeler ve Yükümlülükler: Kamu kurumları, özel sektör ve bireyler için getirilen yükümlülükler.
    02:53 Cezai Yükümlülükler: Siber suçlara yönelik cezalar ve uygulama süreçleri.
    04:12 Uluslararası Perspektif ve Gelecek Beklentileri: Türkiye'nin uluslararası arenada konumu ve siber güvenlikteki gelecek adımları.

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