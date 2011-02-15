Microsoft, Güvenli İnterneti Destekliyor

MSN üzerinden yapılan araştırma, ailelerin çevrimiçi potansiyel tehlikelerin farkında olduğunu, yüzde 87'sinin çocuklarıyla bu konuda konuştuğunu ve sadece yüzde 36'sının çevrimiçi aile kontrolü veya filtreleme yazılımları kullandığını ortaya koydu.



Microsoft, Avrupa'da internet güvenliği konusundaki bilincin arttırılması için bir Avrupa Komisyonu girişimi olan Insafe ağı tarafından organize edilen Güvenli İnternet Günü'nü üç yıldır desteklemeye devam ediyor. Çevrimiçi teknolojilerin ve mobil telefonların, tüm dünyada özellikle çocuklar ve gençler arasında, daha güvenli ve daha büyük bir sorumlulukla kullanılmasını hedefleyen çalışmalara destek olan Microsoft, Güvenli İnternet Günü'ne özel MSN üzerinde gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

Güvenli İnternet Günü'nün kutlandığı 8 Şubat 2011 tarihinde yayınlanan araştırmada hem, ailelerin hem de 14 – 18 yaş arasındaki çocukların çevrimiçi güvenliğe bakışı ve davranışları ele alınıyor. Araştırma, ailelerin çevrimiçi potansiyel tehlikelerin farkında olduğunu ve ailelerin yüzde 87'sinin çocuklarıyla bu konuda konuştuğunu ve yüzde 63'ünün bu konuşmayı çocuklarıyla yaptıkları cinsel eğitim içerikli konuşmalarla aynı derecede önem verdiğini ortaya koyuyor.



Tehlike Altındalar

İçinde Türkiye'nin de bulunduğu EMEA bölgesinde yapılan araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlara göre, ailelerin sadece yüzde 36'sı çevrimiçi aile kontrolü veya filtreleme yazılımları kullanıyor. Ailelerin yüzde 26'sı ise çocuklarının evde internet kullanımı sınırlayabilecek veya kontrol edecek herhangi bir önlem almıyor. Buna ilave ailelerin yüzde 44'ü çocuklarının sosyal medya sitelerine girmeyi sınırlandırıp sınırlandırmadığını bilmiyor. Araştırmaya katılan ailelerin yüzde 36'sı ise çocuklarının çevrimiçi aktivitelerini hiç takip etmiyor ve çocuklarını potansiyel tehlikelerle baş başa bırakıyor.



Ebeveynlerinden Bilgililer

Çocukların teknolojik bilgilerinin ailelerinden daha fazla olabileceğini ortaya koyan araştırmaya göre çocukların yüzde 45'i sosyal ağ sayfalarına sadece arkadaş ve aile üyelerinin erişimine izin vermeyi, yüzde 40'ı ise durum ayarlarını kullanarak erişimi sınırlamayı biliyor. Çocukların yüzde 39'u ailelerinin muhtemelen izin vermeyecekleri internet sitelerine girdiklerini veya çevrimiçi oyunlar oynadıklarını belirtirken, yüzde 17'si geçmişte her zaman, yüzde 14'ü sıklıkla ve yüzde 36'sı ise geçmişte en az bir kez ailelerinin çevrimiçi aktivitelerini görmemesi için tarayıcı geçmişini veya önbelleği temizlediğini söylüyor. Araştırma kapsamındaki çocukların yüzde 15'i ise sosyal ağ üzerinde bir başkası için incitici veya rahatsız edici bir mesaj yayınladığını itiraf ediyor.



Korunmak İçin Araç Çok

Çevrimiçi risklerin azaltılması için tasarlanmış birçok araç bulunuyor. Bunlar arasında Windows 7 Ebeveyn Denetimleri, Windows Live Aile Koruması 2011 ve Zune da var. Ayrıca Windows Media Center aile koruma ayarları ailelerin çevrimiçi içeriği çocuklarının yaşına göre ayarlamalarına imkân sağlıyor. Windows Internet Explorer 8 ve 9 Ebeveyn Denetimleri, ailelerin çocuklarının çevrimiçi aktiviteleri hakkında detaylı bilgi almalarına imkân veriyor.

Bulgular çok çarpıcı:

Çocukların yüzde 67'si ailelerinin internette neler yaptığını bilmemesi için tarayıcı geçmişini / ön belleğini sildiğini söylüyor. Bunlardan yüzde 17'si bu işlemi her zaman yaptığını belirtiyor,

Gençlerin yüzde 39'u ailelerinin onaylamayacağı internet sitelerine giriyor ve çevrimiçi oyunlar oynuyor,

Gençlerin yüzde 44'ü çevrimiçi ortamda yaşlarıyla ilgili yalan söylüyor,

Gençlerin yüzde 15'i sosyal ağlarda kendilerine ait bilgilere diğer internet kullanıcılarının erişimine izin veriyor,

Buna karşın yüzde 85'i kendi bilgilerine erişim için sadece aile ve arkadaşlarına izin veriyor veya erişimi başka yollarla sınırlandırıyor,

Gençlerin yüzde 75'i internet üzerinde bir yabancının iletişim isteği ile karşılaşıyor ve yüzde 37'si meraktan cevap veriyor,

Bir yabancı ile iletişime geçenlerin yüzde10'u bundan korkarken, yüzde 11'i rahatsız oluyor,

Gençlerin yüzde 15'i sosyal ağ üzerinden kırıcı veya rahatsız edici bir mesaj yayınladığını itiraf ediyor,

Gençlerin yüzde 23'ü erişkinlerle çevrimiçi ortamda arkadaş olmaktan rahatsız olmayacağını fakat bunu normalde yapmayacaklarını ve yüzde 18'i normalde paylaşmayacakları sırlarını paylaşmaktan sıkıntı duymayacaklarını söylüyor.

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