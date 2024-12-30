2025 Özel İletişim Vergisi belli oldu: Yüzde 43,93 zam yapıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile Özel İletişim Vergisi 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında arttırılarak 570 TL'ye çıkarıldı.

2025 Özel İletişim Vergisi

Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi; yeni mobil hat, sabit hat ve sabit internet aboneliklerinden 12 eşit taksitle tahsil ediliyor. Buna göre her yeni aboneden 12 ay boyunca her ay 47.5 TL Özel İletişim Vergisi alınacak.

Mevcut aboneliklerden alınan Özel İletişim Vergisi oranı ise değişmedi. Faturaların yüzde 10’u kadar Özel İletişim Vergisi alınmaya devam edilecek.

Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte 2025 MTV tutarları 2 sa. önce eklendi

2025 Telsiz Kullanım Ücreti

2025 yılı için mobil hatlardan alınan Telsiz Kullanım Ücreti de 43,93 oranında zamlanacak. Aylık 14,94 TL olanTelsiz Kullanım Ücreti, aylık 21,50 TL’ye yükselecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.