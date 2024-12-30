2025 Özel İletişim Vergisi belli oldu: Yüzde 43,93 zam yapıldı

2025 Özel İletişim Vergisi
Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi; yeni mobil hat, sabit hat ve sabit internet aboneliklerinden 12 eşit taksitle tahsil ediliyor. Buna göre her yeni aboneden 12 ay boyunca her ay 47.5 TL Özel İletişim Vergisi alınacak.
Mevcut aboneliklerden alınan Özel İletişim Vergisi oranı ise değişmedi. Faturaların yüzde 10’u kadar Özel İletişim Vergisi alınmaya devam edilecek.
2025 Telsiz Kullanım Ücreti
2025 yılı için mobil hatlardan alınan Telsiz Kullanım Ücreti de 43,93 oranında zamlanacak. Aylık 14,94 TL olanTelsiz Kullanım Ücreti, aylık 21,50 TL’ye yükselecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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