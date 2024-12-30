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    2025 Özel İletişim Vergisi belli oldu: Yüzde 43,93 zam yapıldı

    2025 yılı için belirlenen Özel İletişim Vergisi, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yüzde 43,93 oranında artırıldı ve 570 TL'ye çıkarıldı.                
    2025 Özel İletişim Vergisi belli oldu: Yüzde 43,93 zam yapıldı Tam Boyutta Gör
    Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile Özel İletişim Vergisi 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında arttırılarak 570 TL'ye çıkarıldı.

    2025 Özel İletişim Vergisi

    Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi; yeni mobil hat, sabit hat ve sabit internet aboneliklerinden 12 eşit taksitle tahsil ediliyor. Buna göre her yeni aboneden 12 ay boyunca her ay 47.5 TL Özel İletişim Vergisi alınacak.

    Mevcut aboneliklerden alınan Özel İletişim Vergisi oranı ise değişmedi. Faturaların yüzde 10’u kadar Özel İletişim Vergisi alınmaya devam edilecek.

    2025 Telsiz Kullanım Ücreti

    2025 yılı için mobil hatlardan alınan Telsiz Kullanım Ücreti de 43,93 oranında zamlanacak. Aylık 14,94 TL olanTelsiz Kullanım Ücreti, aylık 21,50 TL’ye yükselecek.

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