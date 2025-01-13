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    Türkiye'de fiber abonelerinin sayısı 7,6 milyonu geçti

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024'ün üçüncü çeyreğinde Türkiye'de fiber abone sayısının 7,6 milyona ulaştığını açıkladı. Fiber kablo uzunluğu ise 588 bin kilometreye çıktı.
    Türkiye'de fiber abonelerinin sayısı 7,6 milyonu geçti Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun (BTK) 2024'ün üçüncü çeyreğine ait haberleşme sektör verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de fiber abone sayısının 7,6 milyona ulaştığını açıklayan Uraloğlu, fiber kablo uzunluğunun ise 588 bin kilometre olduğunu açıkladı.

    Fiber abone oranı %38'e ulaştı

    Uraloğlu, 2008 yılında 6 milyon olan geniş bant internet kullanıcı sayısının ise 2024'ün üçüncü çeyreği itibariyle 96,4 milyona ulaştığını belirtti. Toplam internet abone sayısı geçtiğimiz seneye göre %2,2 artaraken, fiber abone sayısı %16,9 oranında artış gösterdi. Fiber abonelerin toplam sabit bant aboneler içerisindeki oranı ise %38.1'e ulaştı. Fiber kablo hat ise aynı dönemde %7 artış kaydetti.

    Bu çeyrekte nüfusa göre sabit geniş bant yaygınlık oranı %23,5 iken mobil geniş bant yaygınlık oranı %89,5'e ulaştı. Söz konusu dönemde Türkiye'de yaklaşık %110,7 yaygınlık oranına karşılık gelen makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil 94 milyon 495 bin 554 mobil abone bulunuyor. Bu dönemde 4,5G abone sayısı 87 milyon 537 bin 163 olarak gerçekleşti. 3G ve 4,5G ile bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı ise 76 milyon 370 bin 403 oldu.

    Bu çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı 3 milyon 919 bin 929 TB olarak gerçekleşti. Sabit geniş bant abonelerinin ortalama aylık kullanım miktarı 279,5 GB olurken, mobil abonelerdeki kullanım miktarı 17,5 GB'a yükseldi.

    2024 yılının üçüncü çeyreğinde mobil trafik hacmi bir önceki üç aylık döneme göre %3,8 artarak 83,2 milyar dakika olarak gerçekleşti. Türkiye, bu dönemde 502 dakika ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkeleri arasında mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu.

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    fiber internet, geniş bant internet ve
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