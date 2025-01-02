Türk Telekom: "Türkiye geneline ortalama 300 Mbps hız verebiliriz"

Türk Telekom, Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde 1 Gbps alınabilir hız sağlayan fiber altyapı dönüşümünü tamamlarken CEO Ümit Önal, yeni yılı saha ekipleriyle birlikte Mardin'de girdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Önal, herkes için erişilebilir yüksek hızda internet sunmak amacıyla Türkiye'nin en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine kadar her köşesini fiber ağlarla ördüklerini söyledi.
"9 milyon haneye 1 Gbps erişim hızı sağlıyoruz"
Önal, 2025 yılında da fiber yatırımlarının ve çalışmalarının durmaksızın devam edeceğini aktarırken 5G teknolojileri için fiber altyapının temel taşlardan birisi olduğuna dikkat çekerek şunları ifade etti:
"Şimdi fiberdeki gücümüzü mobile aktardığımız yeni bir dönemin içindeyiz. 'Fiber Mobilite' adını verdiğimiz, küresel teknoloji rekabetinde ülkemizi öncü yapma hedefimizi de pekiştiren bu stratejiyle, fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonu oranımızı yüzde 53'e yükselttik. Mardin'de ise bu oranı yüzde 56'ya taşıdık. Fiber Mobilite oranının Türkiye ortalamasının üzerine çıktığı, medeniyetlerin beşiği olan Mardin'de dijital geleceği inşa etmenin gururunu yaşıyoruz. Mardin'den uluslararası alana yayılan fiber ağımızla bölge coğrafyada da dijital dönüşümün öncüsü oluyoruz.”Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turk-telekom-2025e-fiber-ag-calismalariyla-basladi/3439445 https://medya.turktelekom.com.tr/fiberin-hizini-turkiyenin-her-kosesine-tasiyoruz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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