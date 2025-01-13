Vodafone Türkiye: “Biz 5G’ye değil 5.5G’ye hazırız”

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5G ihalesinin 2025 yılında yapılacağını ve ilk sinyalin 2026’da alınacağını duyurdu. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise 5G ihalesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken “biz esasında 5G’ye değil 5.5G’ye hazırız” ifadelerini kullandı.

Vodafone, 5.5G’ye hazır

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube kanalında Vahap Munyar’ın sorularını yanıtlayarak, sektörde dengeli ve adil bir rekabet ortamı oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Aksoy, “Yılın ilk 9 ayında en hızlı büyüyen operatör olduk. Vodafone Türkiye olarak, 25,4 milyon mobil ve 1,4 milyon sabit genişbant müşterisine hizmet veriyoruz. Dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17,6 milyon, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi ise 304 milyon oldu.” dedi.

Ek olarak Aksoy, 5G teknolojisinin getireceği fırsatların altını çizerken, Vodafone’un lansmanını yapacağı teknolojinin aslında 5.5G olacağını belirtti:

“Vodafone Türkiye olarak lansmanını yapacağımız teknoloji aslında 5.5G teknolojisi olacak. Yani, biz esasında 5G’ye değil 5.5G’ye hazırız. Bu yeni teknolojiye geçiş sürecinde ihale koşullarının yatırım-yükümlülük dengesi gözetilerek oluşturulmasının altını çizmekte fayda var. 5G’nin tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi için gerekli ortamın ve koşulların oluşması önemli. Bu nun kuşkusuz en önemli parçası, tüm ülkeyi kapsayan yaygın bir fiber ağına sahip olmak.”

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç’tan 5G ihale açıklaması 3 gün önce eklendi

Önümüzdeki günlerde 5G takviminin resmi olarak duyurulmasını beklendiğini söyleyen Aksoy, 5G’nin bireysel data tüketimini artırmaktan çok kullanıcı deneyim kapasitesini yükselteceğini aktardı. Aksoy, 5.5G söyleminin detaylarına girmedi.

“Ortak altyapı şirketi”

Vodafone, sabit ve mobil lisans uzatma süreçlerinin uluslararası standartlara uygun ve eşit şartlarda yapılması gerektiğini savunurken Aksoy, “Dijitalleşme Yolunda Sabit Genişbant Politikaları başlıklı raporumuzda, fiber altyapının yaygınlaştırılması için ayrışma gibi yapısal reformların hayata geçirilmesi ve ayrışma ile eşzamanlı olarak ortak bir altyapı şirketinin kurulması gerektiğine dikkat çekiyoruz. Ayrıca, ihtiyaç duyulan reformların hayata geçirilmesi için lisans uzatma sürecinin bir fırsat olarak değerlendirilmesine, uzatmanın adil bir şekilde yürütülmesine, mobil ve sabit ayırmaksızın lisans uzatma sürecinin dengeli, adil ve öngörülebilir hale getirilmesine vurgu yapıyoruz. Raporumuzda yer verdiğimiz politika önerilerine göre, Türkiye’nin önündeki 15-20 yılda fiili bir tekel oluşmamasının yolu yapısal ayrışma ve ortak altyapı şirketi kurmaktan geçiyor.” dedi.

5.5G nedir?

5G Advanced veya Türkiye’de sık sık duyacağımız 5.5G, mevcut 5G teknolojisinin bir sonraki evrimsel aşamasıdır. Bu teknoloji, daha iyi hareketlilik, yüksek güvenilirlik ve yapay zeka (AI) ile makine öğrenimi (ML) gibi yeniliklerle ağ performansını artıracak ve enerji verimliliği ile spektral verimlilikte önemli iyileştirmeler sunacak. Ayrıca geriye dönük olarak tamamen uyumlu olacak, böylece eski 5G cihazlarına hizmet verilebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.