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    Anlık Bildirim

    Vodafone Her Şey Yanımda gitti, "Vodafone’lulara Özel Hepsiburada" geldi

    Vodafone bugün itibarıyla Her Şey Yanımda platformunu sonlandırdı. Yanımda uygulamasına Her Şey Yanımda yerine "Vodafone’lulara Özel Hepsiburada" platformu eklendi.
    Vodafone ve Hepsiburada'dan e-ticaret iş birliği Tam Boyutta Gör
    Vodafone’un e-ticaret pazaryeri platformu Vodafone Her Şey Yanımda bugün itibarıyla kullanıma kapatıldı. Vodafone, Hepsiburada ile iş birliği yaparak Yanımda uygulaması içerisine “Vodafone’lulara Özel Hepsiburada” platformunu ekledi.

    Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformu, Vodafone müşterilerine Hepsiburada üzerinden ayrıcalıklı alışveriş yapma imkanı sunacak. Müşterilere yaptıkları alışveriş karşılığında GB faydaları, özel indirimler ve promosyonlardan yararlanma imkânı sunulacak. Vodafone müşterileri, Hepsiburada Premium hediyesi ve Hepsiburada hediye çekleri de kazanabilecek.

    İlk alışverişte 10 GB internet hediye

    Vodafone, lansmana özel olarak, müşterilerine ilk alışverişte 10 GB internet hediye edecek. Ayrıca, Vodafone’lulara özel indirimler, hediye çeki veya Çark çevirerek kazanılan indirim kodları sunulacak

    Vodafone Red'e yeni gelen ya da tarifesini Red ile yenileyen müşterilere 12 ay boyunca kullanabilecekleri Hepsiburada Premium üyeliği hediye ediliyor.

    Vodafone’dan bireysel faturalı ve faturasız yeni hat alan müşterilere Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformunda geçerli 500 TL kupon hediye edilecek. Fırsatlar Dünyası’ndan temin edilecek kuponlar, tüm faturalı tarifeler ile faturasız Avantaj Kolay ve Bol Kolay tarifelere verilecek. Kuponlar, Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformunda sadece Hepsiburada satıcılı ürünlerde ve 501 TL ve üzeri sepette geçerli olacak. Kampanya 31 Ocak’a kadar devam edecek.

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    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

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    KKM 16 saat önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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    başka bankadan kredi kartı borcu ödeme ne zaman geçer doğalgaz borusu boyanır mı hangi mikroskop almalı hyundai tv alınır mı lol ağır yara itemleri

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