Turkcell, 5G ihale bedelini 10 yıllık taksitle ödemek istiyor

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Tam Boyutta Gör Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, CES 2025’te 5G ihalesi hakkında açıklamalarda bulundu. Turkcell’in 5G ihale bedelini taksitle ödemek istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5G ihalesinin 2025 yılı içinde yapılacağını ve 2026’da ilk sinyalin verileceğini duyurmuştu. Operatörlerin 5G ihale hazırlığı sürüyor. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G ihale bedelinin gelirden pay ya da 10 yıl taksitle ödenmesi için görüştüklerini ifade etti.

Frekans bedelleri konusunda Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir talepleri olduğunu vurgulayan Koç, "4G ihalesinde devlete 4.5 milyar Euro gelir girişi oldu. 5G ihalesinde aynı şekilde bir gelir beklentisi olursa bunu bizim 15-20 yılda kazanmamız gerekiyor. Biz o dönem 1.8 milyar Euro ödemiştik. 5G ihalesinde yine bu şekilde bir beklenti oluşursa ve frekans için büyük ücretler ödenirse yatırım için geriye az bir bütçe kalır elimizde” dedi.

5G ihale bedelini 10 yıllık taksitle ödeme teklifi

Ödeme konusunda taksitli ödeme seçeneğine işaret eden Koç, "5G ihalesinde ödemenin tek seferde değil de uzun vadelere yayılmış, gelirden pay ya da 10 yıl taksitle olması için Ulaştırma Bakanlığı ile görüşüyoruz. Böylece finansal olarak operatörleri zora sokmayacak bir yapı olur” ifadelerini kullandı.

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5G'de dinamik tarife talebi: Yoğun saatlerde yüksek ücret ödenecek

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G ile beraber "dinamik tarife" uygulamasını hayata geçirmek için BTK ile görüşecek. Bu sistemin devreye girmesi halinde kullanımın yoğun olduğu saatlerde kullanıcıların daha yüksek ücret ödemesi gerekecek. Turkcell Genel Müdürü Koç, "Bunu BTK’ya sunacağız. Yani hızlı interneti sürekli vermek yerine ihtiyacı olana o saat diliminde vereceğiz” dedi.

Türkiye'de 5G'li telefon oranı yüzde 15

Koç, Türkiye’de 4G ihalesinden önce 4G’ye uyumlu telefon oranının yüzde 30 seviyesinde olduğunu, günümüzde ise 5G’ye uyumlu telefon oranının yüzde 15 olduğuna vurgu yaptı. 5G uyumlu telefon oranının artırılması için Turkcell önümüzdeki 3 yıl boyunca kampanyalar yapacağını duyurdu. Turkcell, Türkiye’de üretim yapan yabancı markalarla iş birliği için görüşmeler gerçekleştiriyor. Yabancı markaların 5G’li uygun fiyatlı telefon üretmesini amaçlanıyor.

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