Cumhurbaşkanı Erdoğan 5G için tarih verdi!

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Tam Boyutta Gör 2025'in ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yaptı ve 5G ihalesi için tarih verdi.

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5G ihalesi 2025'te, ilk sinyal 2026'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5G ihalesinin 2025 yılında yapılacağını ve ilk sinyalin 2026’da alınacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“İnternet ve dijital altyapımızı güçlendirecek yeni bir adım atıyoruz. Uçtan uca yerli ve millî 5G Haberleşme Şebekesi Projemiz kapsamında 5G ihalemizi 2025 senesi içinde yapacağız. 2026 yılında da ilk sinyalimizi almayı hedefliyoruz.”

5G'de ihale edilecek frekanslar neler?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda 5G için 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz’deki frekanslarının ihaleye açılacağını söyledi. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, 5G ihalesi için hazırlıklarını sürdürüyor. 2026 yılında kullanıcılara 5G Advanced (5.5G) hızında mobil internet sunulacak.

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