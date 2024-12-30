Ukrayna, akıllı telefonlarla doğrudan Starlink’e bağlanacak

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Tam Boyutta Gör Ukrayna'nın önde gelen mobil operatörü Kyivstar, Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink ile uydu üzerinden doğrudan cep telefonu bağlantısı sağlayan bir anlaşma imzaladı. Kyivstar’ın çatı şirketi VEON, bu iş birliğini Pazartesi günü kamuoyuna duyurdu. SpaceX'in bir alt kuruluşu olan Starlink ile yapılan bu iş birliği, Ukrayna'nın dijital iletişim altyapısı için ciddi önem taşıyor.

Starlink DTC artık Ukrayna'da

Bu anlaşma kapsamında Starlink’in uydu üzerinden doğrudan hücresel bağlantı (Direct-to-Cell) hizmeti, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde SMS ve OTT mesajlaşma işlevselliğiyle Kyivstar müşterilerine sunulmaya başlanacak. Gelecek aşamalarda ise sesli iletişim ve veri hizmetlerinin eklenmesi planlanıyor.

VEON Group CEO’su Kaan Terzioğlu, bu ortaklıkla Ukrayna’nın bağlantı dayanıklılığında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağını vurguladı. Kyivstar CEO’su Oleksandr Komarov ise bu teknolojinin, şirketin "Her yerde LTE" hedefini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Tam Boyutta Gör Starlink, bilindiği üzere sabit veya bir mobil kurulum ile uydu temelli internet hizmeti sağlayan bir hizmet. Ancak şu sıralarda sayıları 340’ı aşan Starlink DTC özellikli uydular ile bu tür bir kuruluma gerek kalmadan, sadece akıllı telefonlar ile uydulara bağlanmak mümkün. Bu modemler, bir baz istasyonu gibi davranarak telefon sinyallerini uzaydan doğrudan akıllı telefonlara iletiyor. Yeni uydu teknolojisi sayesinde, karasal ağların hizmet sağlayamadığı bölgelerde bile müşteriler uydu destekli bağlantının gücünden faydalanabilecek.

Starlink DTC giderek daha fazla ülkeye yayılıyor

Starlink, doğrudan cep telefonu bağlantısı sağlayan ilk uydularını bu yılın başlarında fırlatmaya başlamıştı. ABD, Japonya ve Yeni Zelanda da dahil olmak üzere sekiz farklı ülkeyle bu hizmet için anlaşmalar yapan Starlink, Ukrayna’yı bu teknolojiyi sunacağı ilk çatışma bölgesi olarak belirledi. Starlink, kısa bir süre önce DTC hizmeti ABD ve Yeni Zelanda’da beta kullanımına aldı.

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Starlink’in internet bağlantısı, savaş halindeki Ukrayna’nın hem halkı hem de askeri için kritik bir altyapı sunuyor. Ancak bu durum, Rusya’nın 2022’den bu yana Starlink uyduları ile yer terminalleri arasındaki sinyalleri engelleme çabalarını artırmasına yol açtı.

Anlaşmanın finansal detayları açıklanmasa da, Starlink’in Ukrayna’daki varlığının güçlenmesi, Elon Musk’ın bölgedeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyuyor. Axios’un haberine göre Musk, Kasım ayında ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen bir görüşmeye katılarak Starlink hizmetlerini Ukrayna’ya sağlamaya devam edeceğini belirtmişti.

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