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    Türkiye'de en çok şikayet edilen ürün ayakkabı oldu: İşte liste

    Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri, 2024 yılında 7 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladı. Bakanlık aynı zamanda Türkiye'de en çok şikayet edilen ürünleri de açıkladı.
    Türkiye'de en çok şikayet edilen ürün ayakkabı oldu: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında Tüketici Hakem Heyetleri’ne yapılan şikâyet ve başvurularla önemli verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanlık, Tüketici Hakem Heyetlerine 2024 yılında toplam 755 bin 997 adet başvurunun yapıldığına dikkat çekerken 762 bin 100 uyuşmazlığın Tüketici Hakem Heyetleri tarafından çözüldüğünün altı çizildi. Bakanlık aynı zamanda 2024 yılında Türkiye'de en çok şikayet edilen ürünleri de açıkladı.

    En çok şikayet edilen ürün ayakkabı

    Bakanlık açıklamasına göre 2024 yılında tüketicilerin en fazla şikayette bulunduğu ürün kategorisi ayakkabı oldu. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 13,2'si ayakkabıya ilişkin (100 bin 448 adet başvuru) olarak gerçekleşti. DH Forum'da ve diğer mecralarda sıklıkla tartışma konusu olan "İnternet aboneliği" ve "GSM aboneliği" ise şikayetlerde oldukça geride kaldı.

    1. Ayakkabı
    2. Kıyafet
    3. Kredi kartı üyelik ücreti
    4. Cep telefonu
    5. Mobilya
    6. İnternet abonelikleri
    7. GSM aboneliği

    Bu şikayet konusunu yüzde 4,86 ile kıyafet (36 bin 800 adet) başvuruları izledi. Diğer şikayet konuları ise yüzde 4,85 ile kredi kartı üyelik ücreti (36 bin 725), yüzde 4,09 ile cep telefonu (30 bin 959), yüzde 3,94 ile mobilya (29 bin 846), yüzde 3,80 ile internet abonelikleri (28 bin 733) ve yüzde 2,82 ile GSM aboneliği (21 bin 328) oldu.

    Sektörel bazda değerlendirildiğinde ise 2024 yılında en çok başvuru yüzde 58,79 ile en çok perakende ticaret sektöründe (444 bin 485) kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla yüzde 10,14 ile finansal hizmetler sektörüne (76 bin 702) ve yüzde 9,79 ile abonelik hizmetleri sektörüne (74 bin 70) yönelik başvurular izledi.

    En çok ‘Bedel İadesi’ talep edildi

    Tüketici Hakem Heyetlerine 2024 yılında yapılan başvurularda, tüketicilerin en çok 'Bedel iadesi' talebiyle başvuruda bulunduğu açıklandı. Ayrıca yaklaşık 293 bin başvuruda 'Bedel iadesi' talep edildi. Yaklaşık olarak 204 bin başvuruda ise 'Ürünün değişimi veya hizmetin yeniden görülmesi' talebinde bulunuldu.

    2024 yılında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67'si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilirken, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlendi. 2024 yılında toplam 755 bin 997 adet başvuru yapılırken başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 7 milyar lira oldu. 2023 yılında yapılan başvuruların 4 milyar lira olan parasal değerine göre yüzde 75 artış gerçekleşti

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