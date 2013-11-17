Microsoft Kinect'in arkasındaki PrimeSense firması Apple tarafından satın alınmış olabilir

Apple kasasındaki milyarlarca dolar ile kritik şirket satın almalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yazılım ve donanım tabanlı güvenlik teknolojileri geliştiren Authentec firmasını 356 milyon dolara satın alan ve iPhone 5S'i bu firma tarafından geliştirilen parmakizi teknolojisi ile piyasaya süren Apple, bu defa da Microsoft Kinect'in arkasındaki isim olan İsrail merkezli yarıiletken firması PrimeSense ile gündeme geliyor.

Aslına bakılırsa Apple'ın bu şirketi satın alacağı daha önce de birkaç defa gündeme gelmişti fakat bu defa İsrail merkezli gazetelerin bu gelişmeyi gündeme taşıması, yakında resmi açıklamanın yapılacağının işaretçisi olarak değerlendiriliyor. Birinci nesil Kinect konsolundaki teknoloji, çip ve tasarımı Microsoft ile birlikte yapan PrimeSense, ikinci nesil Kinect için Microsoft'un yoluna tek başına devam etmesiyle birlikte çalışma alanlarına oyun ve oturma odası odaklı çözümlere ek olarak robotik ve sağlık gibi farklı endüstri kollarını da eklemişti.

Apple tarafından 350 milyon doları civarı bir bedelle satın alındığı bildirilen PrimeSense, 3D sensör teknolojileri ile uzun süredir iddia aşamasında olan Apple markalı televizyonlarda boy gösterecek gibi görünüyor. Apple tarafından hangi ürünlerde kullanılacağı henüz tam olarak kesitirilemese de yukarıda ifade ettiğimiz televizyon çalışmalarına ek olarak yeni nesil MacBook'larda da PrimeSense teknolojisinin kullanılması olası görünüyor.



