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    iPhone üreticisi Foxconn da Nissan'ın peşinde

    Nissan ve Honda arasında birleşme görüşmeleri sürerken Tayvanlı şirket Foxconn'un da Nissan'a teklif götürdüğü, olumlu yanıt alamayınca gözünü Renault'nun Nissan'daki hisselerine diktiği belirtiliyor.
    iPhone üreticisi Foxconn da Nissan'ın peşinde Tam Boyutta Gör
    Mali açıdan sıkıntılı bir süreçten geçen Nissan'ın Honda ile birleşebileceği ve Mitsubishi'nin de bu ortaklığa dahil olabileceği ortaya çıkmıştı. Gelen haberlere göre Nissan'ı gözüne kestiren başka bir isim daha var: Foxconn.

    Wall Street Journal, dünya genelinde iPhone üreticisi olarak bilinen ancak son dönemde elektrikli araç sektörüne de adım atan Tayvanlı şirketin de Nissan ile ilgilendiğini belirtiyor. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Foxconn'un Nissan'a yatırım yapma konusunda aktif olarak görüşmeler yürüttüğü ifade ediliyor. Bu anlaşma gerçekleşirse, Foxconn'un otomotiv endüstrisine girişinde önemli bir dönüm noktası olabilir.

    Foxconn'un özellikle Nissan'ın otomobil üretimi ve tasarım konusundaki uzmanlığına büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor. Elektrikli araç endüstrisindeki hedeflerini eski bir Nissan yöneticisi olan Jun Seki liderliğinde sürdüren firma, elektrikli araç bileşenlerine odaklanan Vietnamlı bir endüstri parkına 250 milyon dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.

    Foxconn son dönemde Foxtron markasıyla farklı segmentlerde yer alan elektrikli otomobiller tanıttı ancak şirketin asıl hedefi, geliştirdiği altyapıyı kullanarak kendisiyle anlaşacak elektrikli araç şirketleri için sözleşmeli üretim yapmak. Şirket şu anda şasi ve gövde üretimi konusunda sınırlı bir uzmanlığa sahip ancak Nissan ile olası bir ortaklık bu durumu hızla değiştirebilir.

    Renault'nun Nissan'daki hisselerini devralabilir

    Bir başka kaynakta ise Foxconn'un yatırım için Nissan ile görüştüğü ancak Japon üreticiden olumlu bir yanıt alamadı. Pes etmeyen Tayvanlı üreticinin bu kez Nissan'ın yüzde 36 hissesine sahip olan Renault ile hisselerini satması konusunda görüşmeler yapmaya başladığı belirtiliyor.

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    Kayrabey 21 saat önce

    Güzel olmuş...

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