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Microsoft Türkiye ile Windows Phone 8 işletim sistemini konuştuk

6 yıl
6,5b
1
Cep İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 8, HTC ve Nokia üretimi akıllı telefonlar ile birlikte ülkemiz pazarına resmen giriş yaptı. Biz de bu vesile ile yeni işletim sistemi hakkınad merak edilen soruları, Microsoft Türkiye Genel Müdür'ü Tamer Özmen'e sorduk. Röportajımızda ayrıca Windows 8 ve Xbox'la ilgili sorulara da yer verdik.
 

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Kadir Kaan 6 yıl en beğenilen
Aplikasyon nedir ya. İyice salıncak kurdular var ya Türkçe'nin içine..
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deren05 6 yıl
Merhabalar,HTC 8S ne zaman ve yaklaşık hangi fiyattan piyasaya sürülecek,ve son olarak windows 8 kullanalardan problem mesajları geliyormu dürüstçe aydınlatmanızı rica ederim.Şahsi olarak şimdiye kadar bütün telefonları kullandım son 5 yıldırda bütün BB'leri kullandım fakat BB'den,İos'tan ve Android'den fena derecede sıkıldığım için W8'e yönelmek istiyorum,yorumlarınızı dinlemek isterim.
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Lord Melkor 6 yıl
PlayMakers
Bu videolari acamayanlar neden acamiyor cok merak ettim , Win8-Chrome , su ana kadar acamadigim video olmadi.

Win 8 de kesinlikle ie yi tavsiye ederim bir dene
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.: mds :. 6 yıl
Video AÇILMİİİ...
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__Nikolaus__ 6 yıl
Bu videolari acamayanlar neden acamiyor cok merak ettim , Win8-Chrome , su ana kadar acamadigim video olmadi.
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erhanacars 6 yıl
son olarak ..son olarak son olarak..adamı kaçırttın..adam boğuldu...nereye düştük ya dedi adeta. :)
kısa ama güzel bir röportaj..
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escapethelife 6 yıl
kontraktil
Rahat rahat bi video izleyemiyoruz ya artık şu sitede, daha ne diyim ben. Ne IEda ne firefoxda nede chromeda açılmıyor. Hadi insanlık halidir sorun olabilir ama anlamadığım nokta şu; sen koskoca DHsin. Neden böyle garip işlerle, amatörce hatalarla uğraştırırsın bizi?Yarım saattir 5 dk.lık videoyu izlemek için çekmediğim işkence kalmadı. Yok reklam engelliyiciyi kapat yok linki öbür tarayıcıya kopyala bide onda dene vs vs..Kusura bakmayın ama ufak hesaplar yüzünden marka değerinizi kaybediyorsunuz haberiniz yok..

normal video açılmadığı zaman videolar yerine git ve hd izle butonuna tıkla. birinden biri illa açılıyor bi ayar yapmadan. Not: chrome kullanıyorum.
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Stansflower 6 yıl
Çok keyifli bir röportajdı.Ayrıca Windows 8'in detaylı incelemesini de bekliyoruz.
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YasinKsmG 6 yıl
hata düzeldi arkadaşlar izleyebilirsiniz bende dün hata aldım ama bugün açtığımda düzelmişti
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wolf49 6 yıl
video ne cromedan nede iexplorerdan izlenemiyor....

Edit: Reklam değişince kendine geldi video:) sanırım özgüvenle bir ilgisi var:)))
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hamunpatra 6 yıl
Bende aynı hatayı aldım ve videoyu izleyemedim. Son çare mobil sayfasından izleyebildim.
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DH Misafiri 6 yıl
boyle takıpcısı cok olan bır sıtenın boyle bır hata ıle karsımıza gelmesı hıcte hos degıl bence ızlemek ıcın ne yapacagız ???
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