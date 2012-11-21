Microsoft Türkiye ile Windows Phone 8 işletim sistemini konuştuk

Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 8, HTC ve Nokia üretimi akıllı telefonlar ile birlikte ülkemiz pazarına resmen giriş yaptı. Biz de bu vesile ile yeni işletim sistemi hakkınad merak edilen soruları, Microsoft Türkiye Genel Müdür'ü Tamer Özmen'e sorduk. Röportajımızda ayrıca Windows 8 ve Xbox'la ilgili sorulara da yer verdik.

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