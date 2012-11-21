Microsoft Türkiye ile Windows Phone 8 işletim sistemini konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 8, HTC ve Nokia üretimi akıllı telefonlar ile birlikte ülkemiz pazarına resmen giriş yaptı. Biz de bu vesile ile yeni işletim sistemi hakkınad merak edilen soruları, Microsoft Türkiye Genel Müdür'ü Tamer Özmen'e sorduk. Röportajımızda ayrıca Windows 8 ve Xbox'la ilgili sorulara da yer verdik.
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Win 8 de kesinlikle ie yi tavsiye ederim bir dene
kısa ama güzel bir röportaj..
normal video açılmadığı zaman videolar yerine git ve hd izle butonuna tıkla. birinden biri illa açılıyor bi ayar yapmadan. Not: chrome kullanıyorum.
Edit: Reklam değişince kendine geldi video:) sanırım özgüvenle bir ilgisi var:)))