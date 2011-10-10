Microsoft, Windows Phone kamera yazılımının en iyisi olması için çalışıyor





İlk yıllarında sadece makineler üzerinde kullanmaya başladığımız kameralar 2000'li yılların başından itibaren mobil cihazlar üzerine de entegre edilebilen ekipmanlar haline geldi. Mobil cihazlara olan ilgi ve talep arttıkça, fotoğraf makinelerindeki rekabet mobil kameralara da sıçradı.





Sony, Nokia, Apple gibi firmalar daha gelişmiş kamera sistemlerini ürünlerinde kullanırken işletim sistemlerinin sunduğu yazılım desteği de önem arzediyor.





Microsoft, Windows Phone kamera desteğini geliştirerek tüketicilerin sahip olduğu cihazların en iyi kameralar haline dönüşmesi için çalışıyor.





Haberin kaynağı ise Microsoft'un açtığı bir iş pozisyonu. WMPoweruser sitesinin ortaya çıkardığı ilana göre firma Windows Phone kamera desteğini daha ileriye götürecek mühendisler aradığını belirtiyor. Microsoft, Windows Phone kamera deneyimini geliştirmek için büyük yatırımlar yapıyor ve Windows Phone cihazlarının en iyi kameraya sahip olmasını istiyor.





İşe başlayacak mühendisler bu çalışmalarda kritik rollere sahip olacak. Microsoft'un hedefi en iyi anı yakalama ve paylaşma tecrübesi oluşturarak pazarı domine etmek.





Microsoft bu konuda adımlar atmaya başladı. Windows Phone 7.5 sürümü kamera desteğini önemli oranda geliştirdi. Video konferanslar için ön kamera desteği, yüksek çözünürlükte kameralar ve gelişmiş sensörler buna dahil.

Yakında piyasaya çıkacak HTC Titan modeli anı yakalamak için 8MP kameraya ve yüz takip sistemine yer veriyor. Sistem en belirgin yüzü yakalıyor ve diğer yüzlere de parlaklık dengesini buna göre yayıyor.





Microsoft ile ortaklığı bulunan Nokia'nın da kamera özellikleri açısından iddialı modeller piyasaya sürmesi bekleniyor.