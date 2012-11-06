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Microsoft: Windows RT, Surface'in dahili hafızasında 16GB'lık bir yer kaplıyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft, Windows RT ve bağlantılı sistem dosyalarının Surface tabletin disk alanı üzerinde ne kadar yer kapladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada 32 GB'lık Surface tablette kullanıcıların sadece 16 GB'lık alan kullanabileceği belirtildi. Aynı şekilde 64 GB'lık versiyona sahip olan kullanıcılarda 46GB'lık alanı kullanabiliyor. Kullanıcıların kullanımı dışında kalan bu 16 GB'lık alanda Windows RT, Windows kurtarma araçları, Microsoft Office ve sistemde yer alan uygulamalar yer ediniyor.

Söz konusu araçlar dahili hafızada yüksek bir kapasite kaplasa da, cihazda bulunan MicroSD ve USB destekleri ile kullanıcıların istedikleri zaman bu alanı arttırmalarına imkan veriliyor. Surface'te her ne kadar arttırılabilir bir hafızaya yer verilse de, bu durumun sistem dosyalarının dahili hafızada önemli bir yer kapladığı gerçeğini değiştirmediği kesin. 
http://www.microsoft.com/Surface/en-US/support/surface-with-windows-RT/files-folders-and-online-storage/surface-disk-space-faq Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
tablette 16 gb işletim sistemimi olur diyenlere windowsdan cevap yaptık oldu.
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multiTYRT 6 yıl

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FERFEROS 6 yıl
Bu durumu bilmeden alan biri iyi söver Microsoft'a. Adama derler o zaman niye sözde 32GB'lık versiyonu, 16GB diye sunmadınız? Millet yer açmak için işletim sistemini silecek değil ya.
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JoeyBane 6 yıl
64'ten aşağısını almak ilerde kafayı dağlara daşlara vurmak demektir..
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smart1978 6 yıl
Windows CE nin geliştirilmiş hali olarak 2 GB işletim sistemi yer kaplar diye düşünmüştüm. ..
16 GB nasil şişmiş açıklanması şart ...
Rt ölüdür. .
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Moribito 6 yıl
1,200,000,000 saat test edecegine, biraz daha compact sistem nasil yapariz diye kafa harcasaydin. Su haliyle kimse 32gb almak istemez, 64gb fiyatida cok tuzlu.
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abdulmusavvir 6 yıl
Windows RT'nin kurulabilir derlemesi çıkarsa isterse 20 GB kaplasın zararı kalmaz, takarız 32 GB SD kartı kurar geçeriz, şu anki durumda ise sözde her cihaza özel RT var diyorsun, kapladığı alan 16 GB, ahanda bunun açıklaması yok işte.
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teramit 6 yıl
SystemApps
Haberi anlamayamadınız sanırım.Ofisde dahil birçok program yüklü...Ayrıca koskoca işletim sistemi zaten başka ne bekliyordunuz? :) şöyle 64gb hızlı bir kart alınırsa yeterde artar bile.yeterki artırılabilir hafızaya sahip olsun.Yine usbden de artırılabilir...

Rt windows 8 programlarını direkt olarak çalıştırabiliyor mu bu haliyle o zaman neden RT deniyor farkı nedir masaüstü çözümlerinden aynı app store u mu kullanacaklar sanki RT ios android gibi mobil için light bir sürüm gibi duruyor ama bu kadar yer kaplıyor ise windows8 home gibi birşey olmuş.
1 Yanıt Yanıtla
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SystemApps 6 yıl teramit
teramit

SystemApps

Haberi anlamayamadınız sanırım.Ofisde dahil birçok program yüklü...Ayrıca koskoca işletim sistemi zaten başka ne bekliyordunuz? :) şöyle 64gb hızlı bir kart alınırsa yeterde artar bile.yeterki artırılabilir hafızaya sahip olsun.Yine usbden de artırılabilir...


Rt windows 8 programlarını direkt olarak çalıştırabiliyor mu bu haliyle o zaman neden RT deniyor farkı nedir masaüstü çözümlerinden aynı app store u mu kullanacaklar sanki RT ios android gibi mobil için light bir sürüm gibi duruyor ama bu kadar yer kaplıyor ise windows8 home gibi birşey olmuş.

windows 8 RT windows 8in light sürümü değildir zaten.Windows 8in armye uyralanmış halidir.Ve 2si de ortak çekirdek kullanır.Dolayısı ile marketdeki uygulamaları ister tablet ister masaüstünde çalıştırabilirsiniz.


windows 8 rt evet x86 x64 programlar çalışmaz ancak diğer yandan windows 8 ile temeli ayndır.Mesela güvenlik unsurları birebir rt sürümdede vardır.Directx yine destekliyor.Windows araçları birebir rt sürümde de mevcut.Kısacası kullanıcı açısından tek fark x86 programların çalışmaması diyebiliriz.Ancak market uygulamarı her platformda (x86 arm ) çalışmaktadır.Zaten microsoftun amacladığı bu.Herşeyi biraraya getirebilmek...Ancak x86 programlar üretici istediği taktirde armde çalışmaması için hiç bir neden yok ve okadar da zor bişey değil...



Kısacası boyut olarak evet fazla ama gelişmişlik düzeyi bakımından rakipsiz.şuanda uygulama azlığı olabilir ancak kısa zamanda toparlanacaktır.
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nurettinaz 6 yıl
Bu konu aslında Windows un en büyük eksikliğidir. Adamlar gerçekten inanılmaz işletim sistemlerine imza atmış olsalar bile boyut olarak makul seviyelerre ilk ortaya çıktığından beri inemediler. Bunun en büyük eksikliği bence çökme durumlarından önceki zamanlardan daha temkinli davranarak aslında gün geçtikce düşmesi gerekn boyutların aksine arttırmıştır. Gerçi bu alan uygulamalarıda kabul edecekse yani bb lerdeki gibi bir bölümse çok sıkıntı olacağını da düşünmüyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
en azından MicroSD ve USB kullanılabiliyor apple da o da yok.
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janparey 6 yıl
SystemApps

Haberi anlamayamadınız sanırım.Ofisde dahil birçok program yüklü...Ayrıca koskoca işletim sistemi zaten başka ne bekliyordunuz? :) şöyle 64gb hızlı bir kart alınırsa yeterde artar bile.yeterki artırılabilir hafızaya sahip olsun.Yine usbden de artırılabilir...


Hocam gözde büyütmeye değmez ofis.Ek olarak windows RT deki ofis programından çok büyük şeyler beklemeyin.Microsoft birçok özellik kırpılacak ve temel bir tablet ofis programı haline gelecek diye duyurusunu yaptı .Android veya ios için mükemmel ofis programları var fiyatları max 15-20$.Bu RT işletim sistemi tepe yönetcilerin bile kabul ettiği birçok eksiklikle birlikte çıkıyor ve fiyat farkıyla.Arkasında sadece microsoft ismi ve gücü var yetermi bilemeyiz ama benim 16gb nexus 7 veya 10 yerine buna bu kadar para dökmeye elim titrer .Ayrıca bir tablet işletim sisteminin o kadar yer kaplaması hoş değil.
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osmanefeozkan 6 yıl
Surface pahalı birader 32 gb 499$ 64 gb 599$ ise ben 16 gb 399$ değilde 8 gb 299$ olandan istiyorum hatta o bile fazla 4 gb 199$ olan lazım bana işletim sistemini dvdye çekin gönderin ben hafıza kartına kurarım
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