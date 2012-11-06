Microsoft: Windows RT, Surface'in dahili hafızasında 16GB'lık bir yer kaplıyor

Haber Editörü
Microsoft, Windows RT ve bağlantılı sistem dosyalarının Surface tabletin disk alanı üzerinde ne kadar yer kapladığını açıkladı.
Yapılan açıklamada 32 GB'lık Surface tablette kullanıcıların sadece 16 GB'lık alan kullanabileceği belirtildi. Aynı şekilde 64 GB'lık versiyona sahip olan kullanıcılarda 46GB'lık alanı kullanabiliyor. Kullanıcıların kullanımı dışında kalan bu 16 GB'lık alanda Windows RT, Windows kurtarma araçları, Microsoft Office ve sistemde yer alan uygulamalar yer ediniyor.
Söz konusu araçlar dahili hafızada yüksek bir kapasite kaplasa da, cihazda bulunan MicroSD ve USB destekleri ile kullanıcıların istedikleri zaman bu alanı arttırmalarına imkan veriliyor. Surface'te her ne kadar arttırılabilir bir hafızaya yer verilse de, bu durumun sistem dosyalarının dahili hafızada önemli bir yer kapladığı gerçeğini değiştirmediği kesin.
http://www.microsoft.com/Surface/en-US/support/surface-with-windows-RT/files-folders-and-online-storage/surface-disk-space-faq Yorum Yaz Paylaş Tweetle
16 GB nasil şişmiş açıklanması şart ...
Rt ölüdür. .
Rt windows 8 programlarını direkt olarak çalıştırabiliyor mu bu haliyle o zaman neden RT deniyor farkı nedir masaüstü çözümlerinden aynı app store u mu kullanacaklar sanki RT ios android gibi mobil için light bir sürüm gibi duruyor ama bu kadar yer kaplıyor ise windows8 home gibi birşey olmuş.
windows 8 RT windows 8in light sürümü değildir zaten.Windows 8in armye uyralanmış halidir.Ve 2si de ortak çekirdek kullanır.Dolayısı ile marketdeki uygulamaları ister tablet ister masaüstünde çalıştırabilirsiniz.
windows 8 rt evet x86 x64 programlar çalışmaz ancak diğer yandan windows 8 ile temeli ayndır.Mesela güvenlik unsurları birebir rt sürümdede vardır.Directx yine destekliyor.Windows araçları birebir rt sürümde de mevcut.Kısacası kullanıcı açısından tek fark x86 programların çalışmaması diyebiliriz.Ancak market uygulamarı her platformda (x86 arm ) çalışmaktadır.Zaten microsoftun amacladığı bu.Herşeyi biraraya getirebilmek...Ancak x86 programlar üretici istediği taktirde armde çalışmaması için hiç bir neden yok ve okadar da zor bişey değil...
Kısacası boyut olarak evet fazla ama gelişmişlik düzeyi bakımından rakipsiz.şuanda uygulama azlığı olabilir ancak kısa zamanda toparlanacaktır.
Hocam gözde büyütmeye değmez ofis.Ek olarak windows RT deki ofis programından çok büyük şeyler beklemeyin.Microsoft birçok özellik kırpılacak ve temel bir tablet ofis programı haline gelecek diye duyurusunu yaptı .Android veya ios için mükemmel ofis programları var fiyatları max 15-20$.Bu RT işletim sistemi tepe yönetcilerin bile kabul ettiği birçok eksiklikle birlikte çıkıyor ve fiyat farkıyla.Arkasında sadece microsoft ismi ve gücü var yetermi bilemeyiz ama benim 16gb nexus 7 veya 10 yerine buna bu kadar para dökmeye elim titrer .Ayrıca bir tablet işletim sisteminin o kadar yer kaplaması hoş değil.