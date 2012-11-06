Microsoft: Windows RT, Surface'in dahili hafızasında 16GB'lık bir yer kaplıyor





Microsoft, Windows RT ve bağlantılı sistem dosyalarının Surface tabletin disk alanı üzerinde ne kadar yer kapladığını açıkladı.

http://www.microsoft.com/Surface/en-US/support/surface-with-windows-RT/files-folders-and-online-storage/surface-disk-space-faq

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Yapılan açıklamada 32 GB'lık Surface tablette kullanıcıların sadece 16 GB'lık alan kullanabileceği belirtildi. Aynı şekilde 64 GB'lık versiyona sahip olan kullanıcılarda 46GB'lık alanı kullanabiliyor. Kullanıcıların kullanımı dışında kalan bu 16 GB'lık alanda Windows RT, Windows kurtarma araçları, Microsoft Office ve sistemde yer alan uygulamalar yer ediniyor.Söz konusu araçlar dahili hafızada yüksek bir kapasite kaplasa da, cihazda bulunan MicroSD ve USB destekleri ile kullanıcıların istedikleri zaman bu alanı arttırmalarına imkan veriliyor. Surface'te her ne kadar arttırılabilir bir hafızaya yer verilse de, bu durumun sistem dosyalarının dahili hafızada önemli bir yer kapladığı gerçeğini değiştirmediği kesin.