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Microsoft ve Markafoni teknoloji ortaklığı

4 yıl
14,5b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Donanımhaber olarak Microsoft Türkiye CEO'su Tamer Özmen ile Markafoni ve Microsoft arasındaki teknoloji ortaklığı hakkında özel bir röportaj gerçekleştiriyoruz. 
 

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Gece772 4 yıl
Her şey para için....
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alemburda34 4 yıl
Adam Ceo muş sesi çok elegant fazla bir bilgi vermedi yada veremedi çünkü işin teknik kısmı, arka taraf windows'ta göstererek yapılacak iş değil.
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boostibo 4 yıl
Bu adamın işini yapmak için ne okumak lazım
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almila1299 4 yıl boostibo
@merdobilal
şöyle küçük çaplı işlerin için olmuş olmak yeterli;

17 yıllık İnternet ve Teknoloji sektörü, satış ve pazarlama pozisyonları tecrübeleri yanısıra, holding yoneticiligi, Avrupa ve Amerika’da yatırım şirketleri tecrübesine sahip.

Orange’da İnternet Kanallarından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak Londra’da çalışan Tamer Özmen, görev süresince sorumlu bulunduğu grubun cirosunu 2.5 kat büyüterek 1.2 milyar Euro’ya ulaştırdı. 53.5 milyar Euro ciro ve 189 milyon müşterisi ile Avrupa’nın en büyük GSM operatörlerinden biri olan Orange (FTE), aynı zamanda Avrupa’nın en büyük geniş bant İnternet servisi sağlayıcısı.

Orange’a katılmadan önce Londra’da yerel arama motoru ve İnternet reklamcılığı hizmetleri sunan TouchLocal firmasının kurucusu ve CEO’su olarak görev yapan Tamer Özmen daha önce Türkiye’de DOL’un CEO’luk görevinde bulundu.

Teknoloji kariyerine 90’lı yılların ortalarında Amerika Birleşik Devletleri’nde Priceline’ı kuran ekip içerisinde yer alarak başlayan Tamer Özmen, Priceline’da Satış’tan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak 1.4 milyar dolarlık bütçeyi yönetti. Daha sonra Priceline’i Avrupa’da kurmak için İngiltere’ye gelen Özmen, Ürünler ve Satış’tan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve devam etti.
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AMERICAN 4 yıl
Adam çalışıyor
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simbolmina 4 yıl
lan indirimli windows satacaklar sandım.
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DarkHellKnightX 4 yıl simbolmina
simbolmina

lan indirimli windows satacaklar sandım.

+1
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Like a Sir 4 yıl
abi mikrofon düşmez be , nasıl kavramışsın elinden alan varmış gibi :)
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Evren Küçük 4 yıl
Veritabanı yönetim sistemi tarafında bir değişiklik var mı acaba? Markafoni normalde özgür yazılım olan PostgreSQL kullanıyor.
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