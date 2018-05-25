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Miele, ürün değerlendirmelerinde birinci sırada

Miele ürünleri, yurt dışındaki saygın kurumlar ve otoriteler tarafından test ediliyor ve değerlendiriliyor. Üstün Alman mühendisliği ile üretilen Miele, değerlendirmelerde ilk sırada yer alıyor.
12 ay
406
1
Diğer Ev Elektroniği
Yusuf Akbaş
Yazar
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Miele ürünleri, yurt dışındaki saygın kurumlar ve otoriteler tarafından test ediliyor ve değerlendiriliyor. Üstün Alman mühendisliği ile üretilen Miele ürünleri; dayanıklılığı, kalitesi, tasarımı ve kullandığı akıllı teknolojileri ile ortaya çıkan başarılı sonuçlar ile farkını ortaya koyuyor.
Tüketici teknoloji forumu Choice.com’ un değerlendirmesi sonucu genel pişirme performansı ve kullanım kolaylığı ile Miele gazlı ocaklar en çok tavsiye edilen 1 numaralı ürün oldu.
Miele, gazlı ocaklarda elde ettiği başarının bir benzerini buzdolabıyla da elde etti. Miele, Consumer Reports tüketici değerlendirme sonucuna göre, ankastre buzdolabı kategorisinde MasterCool KF1903 SF buzdolabı ilk sıraya yerleşti!

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