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    Türk mühendislerin ürettiği robot süpürge katya T tasarım yarışmalarına hazırlanıyor

    Şımart Teknoloji'nin yerli üretim robot süpürgesi katya T, özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla oldukça iddialı şekilde piyasaya girdi. katya T, uluslararası tasarım yarışmalarında boy gösterecek.
    Türkiye'de üretilen robot süpürge katya T tasarımıyla iddialı
    Şımart Teknoloji’nin 2022 yılında Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türkiye’nin yerli üretim robot süpürgesi katya, müşterilerin beğenisini kazanmıştı. Şımart Teknoloji, katya robot süpürge ile dünyanın saygın tasarım ödüllerinden A’DESIGN AWARD’da 2022 yılında ürün tasarımı kategorisinde Gümüş Ödül kazandı.

    Şımart Teknolojinin en yeni robot süpürgesi katya T, geniş toz toplama haznesi ve yüksek emiş gücüyle dikkat çekiyor. katya T, otomatik toz toplama ünitesi ile geliyor ve 5000Pa yüksek emiş gücü sunuyor. Tek seferde hem silme hem de süpürme özelliği mevcut.

    Türkiye'de üretilen robot süpürge katya T tasarımıyla iddialı Tam Boyutta Gör
    46Wh batarya sayesinde 130 dakikaya kadar temizlik yapabiliyor. LIDAR ile evin haritasını çıkartıyor ve çoklu harita kaydetme özelliği sayesinde 5 farklı harita kaydedilebiliyor. katya T, şarjı azaldığında otomatik olarak şarj istasyonuna geri dönüp şarj olduktan sonra temizliğe kaldığı yerden devam ediyor.

    Şımart Teknoloji, katya T ile global tasarım ve teknoloji yarışmalarına katılmak için hazırlık yapıyor. 2022’deki başarısını bir üst seviyeye taşımak istiyor. Uluslararası arenada bir kez daha ödül kazanması durumunda, tasarım alanındaki uzmanlığını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamış olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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