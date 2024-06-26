Türk mühendislerin ürettiği robot süpürge katya T tasarım yarışmalarına hazırlanıyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Şımart Teknoloji’nin 2022 yılında Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türkiye’nin yerli üretim robot süpürgesi katya, müşterilerin beğenisini kazanmıştı. Şımart Teknoloji, katya robot süpürge ile dünyanın saygın tasarım ödüllerinden A’DESIGN AWARD’da 2022 yılında ürün tasarımı kategorisinde Gümüş Ödül kazandı.

Kripto paralara vergi geliyor: Vergi oranı ne kadar olacak? 2 hf. önce eklendi

Şımart Teknolojinin en yeni robot süpürgesi katya T, geniş toz toplama haznesi ve yüksek emiş gücüyle dikkat çekiyor. katya T, otomatik toz toplama ünitesi ile geliyor ve 5000Pa yüksek emiş gücü sunuyor. Tek seferde hem silme hem de süpürme özelliği mevcut.

Tam Boyutta Gör 46Wh batarya sayesinde 130 dakikaya kadar temizlik yapabiliyor. LIDAR ile evin haritasını çıkartıyor ve çoklu harita kaydetme özelliği sayesinde 5 farklı harita kaydedilebiliyor. katya T, şarjı azaldığında otomatik olarak şarj istasyonuna geri dönüp şarj olduktan sonra temizliğe kaldığı yerden devam ediyor.

Şımart Teknoloji, katya T ile global tasarım ve teknoloji yarışmalarına katılmak için hazırlık yapıyor. 2022’deki başarısını bir üst seviyeye taşımak istiyor. Uluslararası arenada bir kez daha ödül kazanması durumunda, tasarım alanındaki uzmanlığını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamış olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.