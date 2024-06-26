Türk mühendislerin ürettiği robot süpürge katya T tasarım yarışmalarına hazırlanıyor

Şımart Teknolojinin en yeni robot süpürgesi katya T, geniş toz toplama haznesi ve yüksek emiş gücüyle dikkat çekiyor. katya T, otomatik toz toplama ünitesi ile geliyor ve 5000Pa yüksek emiş gücü sunuyor. Tek seferde hem silme hem de süpürme özelliği mevcut.
Şımart Teknoloji, katya T ile global tasarım ve teknoloji yarışmalarına katılmak için hazırlık yapıyor. 2022’deki başarısını bir üst seviyeye taşımak istiyor. Uluslararası arenada bir kez daha ödül kazanması durumunda, tasarım alanındaki uzmanlığını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.