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    Robot süpürge ama gerçekten robot, üstelik dekoratif

    MIGO Ascender robot süpürge piyasadaki rakipleri gibi güçlü süpürme ve paspas özelliklerine sahipken merdivenleri tırmanabilmesi sayesinde farklılık yaratıyor.  
    MIGO Ascender
    20 yılı aşkın bir süredir hayatımızda olan robot süpürgeler belirli bir tasarım kalıbının dışına çıkamadı. MIGO Robotics tarafından geliştirilen yeni bir robot süpürge ise bu kalıpların dışına çıkıyor. MIGO Ascender adı verilen robot süpürge sadece temizlemekte kalmıyor merdivenleri de çıkarak üst katları da temizleyebiliyor.

    MIGO Ascender nedir?

    MIGO Ascender köşegen tasarımlı bir robot süpürge. 9700Pa emiş gücü olan robotun paspası da 17 newton baskı gücüyle detaylı temizlik yapabiliyor. Tek şarj ile 500 metre kare temizleyebilen robot tasarımı sayesinde köşelere kadar girebiliyor. Dört yönlü tekerlekler sağa-sola, ileri-geri hareket edebiliyor.

    Çift fırça ve çift paspası olan süpürgenin istasyonu da şık. 60 güne kadar toz, 30 güne kadar su temizliği yapabilen istasyonun özel bir haznesi var. Robot bu hazneye girdikten sonra kapak kapanıyor ve dekoratif bir kutuya dönüşüyor.

    Süpürgenin can alıcı noktası ise kolları. İki taraftan ayrılan kolları süpürgenin merdiven çıkmasını sağlıyor. Bu sayede yüksek zeminler veya üst katlarda da verimli bir temizlik yapılabiliyor. Gelişmiş sensörlerle donatıldığı için inişler ve çıkışlar güvenle yapılıyor. Kickstarter üzerinde 2.5 milyon dolara yakın bir bağış toplayan MIGO Ascender robot süpürge bu ay itibariyle dağıtıma başlayacak ve ardından global pazara çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 gün önce

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    H
    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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