Robot süpürge ama gerçekten robot, üstelik dekoratif

MIGO Ascender nedir?
MIGO Ascender köşegen tasarımlı bir robot süpürge. 9700Pa emiş gücü olan robotun paspası da 17 newton baskı gücüyle detaylı temizlik yapabiliyor. Tek şarj ile 500 metre kare temizleyebilen robot tasarımı sayesinde köşelere kadar girebiliyor. Dört yönlü tekerlekler sağa-sola, ileri-geri hareket edebiliyor.
Çift fırça ve çift paspası olan süpürgenin istasyonu da şık. 60 güne kadar toz, 30 güne kadar su temizliği yapabilen istasyonun özel bir haznesi var. Robot bu hazneye girdikten sonra kapak kapanıyor ve dekoratif bir kutuya dönüşüyor.
Süpürgenin can alıcı noktası ise kolları. İki taraftan ayrılan kolları süpürgenin merdiven çıkmasını sağlıyor. Bu sayede yüksek zeminler veya üst katlarda da verimli bir temizlik yapılabiliyor. Gelişmiş sensörlerle donatıldığı için inişler ve çıkışlar güvenle yapılıyor. Kickstarter üzerinde 2.5 milyon dolara yakın bir bağış toplayan MIGO Ascender robot süpürge bu ay itibariyle dağıtıma başlayacak ve ardından global pazara çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.