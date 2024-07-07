Robot süpürge ama gerçekten robot, üstelik dekoratif

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20 yılı aşkın bir süredir hayatımızda olan robot süpürgeler belirli bir tasarım kalıbının dışına çıkamadı. MIGO Robotics tarafından geliştirilen yeni bir robot süpürge ise bu kalıpların dışına çıkıyor. MIGO Ascender adı verilen robot süpürge sadece temizlemekte kalmıyor merdivenleri de çıkarak üst katları da temizleyebiliyor.

MIGO Ascender nedir?

MIGO Ascender köşegen tasarımlı bir robot süpürge. 9700Pa emiş gücü olan robotun paspası da 17 newton baskı gücüyle detaylı temizlik yapabiliyor. Tek şarj ile 500 metre kare temizleyebilen robot tasarımı sayesinde köşelere kadar girebiliyor. Dört yönlü tekerlekler sağa-sola, ileri-geri hareket edebiliyor.

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Çift fırça ve çift paspası olan süpürgenin istasyonu da şık. 60 güne kadar toz, 30 güne kadar su temizliği yapabilen istasyonun özel bir haznesi var. Robot bu hazneye girdikten sonra kapak kapanıyor ve dekoratif bir kutuya dönüşüyor.

Süpürgenin can alıcı noktası ise kolları. İki taraftan ayrılan kolları süpürgenin merdiven çıkmasını sağlıyor. Bu sayede yüksek zeminler veya üst katlarda da verimli bir temizlik yapılabiliyor. Gelişmiş sensörlerle donatıldığı için inişler ve çıkışlar güvenle yapılıyor. Kickstarter üzerinde 2.5 milyon dolara yakın bir bağış toplayan MIGO Ascender robot süpürge bu ay itibariyle dağıtıma başlayacak ve ardından global pazara çıkacak.

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