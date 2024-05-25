BİM marketler yine Ape Ryder elektrikli bisikletler satacak

31 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri
31 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Ape Ryder markasının elektrikli bisikletleri yer alıyor. 27.5 inç alaşım şasi, 27.5 inç lastik, 80Km civarında maksimum menzil, 130Kg kapasite, orta süspansiyon gibi özellikleri olan Ape Ryder Buffalo modeli 39999TL.
Hemen hemen benzer özelliklere sahip ancak kilitlenebilir orta süspansiyonu olmayan ve 70Km menzili olan Ape Ryder Buffalo versiyonu 29999TL. 40Km mesafe, Shimano 7 vites, LCD gösterge gibi özellikleri olan BN5 Pro modeli ise 19999TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.