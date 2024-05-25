BİM marketler yine Ape Ryder elektrikli bisikletler satacak

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Tam Boyutta Gör Gaziantep ilimizde RKS tarafından üretimi yapılan ve yurt dışında oldukça beğenilen Ape Ryder elektrikli bisiklet modelleri yine BİM marketler zincirinde tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

31 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri

31 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Ape Ryder markasının elektrikli bisikletleri yer alıyor. 27.5 inç alaşım şasi, 27.5 inç lastik, 80Km civarında maksimum menzil, 130Kg kapasite, orta süspansiyon gibi özellikleri olan Ape Ryder Buffalo modeli 39999TL.

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Hemen hemen benzer özelliklere sahip ancak kilitlenebilir orta süspansiyonu olmayan ve 70Km menzili olan Ape Ryder Buffalo versiyonu 29999TL. 40Km mesafe, Shimano 7 vites, LCD gösterge gibi özellikleri olan BN5 Pro modeli ise 19999TL fiyat etiketine sahip.

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