A101 marketlerde şişme bot ve Tiny House var

6 Haziran A101 aktüel ürünleri
6 Haziran A101 aktüel ürünleri arasında şişme bot çeşitleri yer alıyor. Bestway markasına ait olan botlardan en pahalı olanı Hydro-Force Mirovia Pro ve 640Kg kapasiteye sahip. Motor da takılabilen botun fiyatı ise 25999TL.
Hydro-Force Ranger Elite rafting botu ise 600Kg taşıma kapasitesi ve çift küreği ile 9999TL. Hydro-Force Sup kano ve sörf modeli 9499TL iken Hydro-Force Rapid X2 kano 4999TL, Hydro-Force Rapid X3 kano ise 6499TL.
Son günlerde yıkım ve kaldırma haberleri ile gündemde olan Tiny House yine A101 raflarına çıkıyor. Tarım arazilerine negatif etkisi olduğu şikâyeti olan Tiny House alacak müşterilerin iyice araştırması gerekiyor. Fiyatı ise 399.900TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.