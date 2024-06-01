A101 marketlerde şişme bot ve Tiny House var

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sıcak günlerde rafting, kano, gezinti, sörf gibi etkinliklerle haşır neşir olmak isteyenler için A101 marketler zincirinde gelecek hafta her bütçeye göre farklı şişme bot ve kano ürünleri bulmak mümkün olacak.

6 Haziran A101 aktüel ürünleri

6 Haziran A101 aktüel ürünleri arasında şişme bot çeşitleri yer alıyor. Bestway markasına ait olan botlardan en pahalı olanı Hydro-Force Mirovia Pro ve 640Kg kapasiteye sahip. Motor da takılabilen botun fiyatı ise 25999TL.

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Hydro-Force Ranger Elite rafting botu ise 600Kg taşıma kapasitesi ve çift küreği ile 9999TL. Hydro-Force Sup kano ve sörf modeli 9499TL iken Hydro-Force Rapid X2 kano 4999TL, Hydro-Force Rapid X3 kano ise 6499TL.

Son günlerde yıkım ve kaldırma haberleri ile gündemde olan Tiny House yine A101 raflarına çıkıyor. Tarım arazilerine negatif etkisi olduğu şikâyeti olan Tiny House alacak müşterilerin iyice araştırması gerekiyor. Fiyatı ise 399.900TL.

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