BİM marketler içecek dolum otomatı ile çevreye katkı yapıyor

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Tam Boyutta Gör Bugüne kadar aktüel ürün katalogları ile gündemde olan BİM marketler artık çevreye katkı yapan projelere de imza atıyor. BİM ve Sumatic girişimi arasında yapılan iş birliği çerçevesinde bir süredir BİM marketlere içecek dolum otomatları yerleştiriliyor.

BİM dolum otomatları

Belirli mağazalarda pilot olarak uygulanan projede, vatandaşlar 5LT veya 19LT damacana şişelerini getirerek ücreti karşılığı içecek dolumu yapabiliyor. Güncel fiyatlarla 5LT dolum 7TL iken 19LT dolum ise 25TL. Ödemeler nakit para olarak yapılıyor.

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Sosyal medyada ucuz su dolumu şeklinde paylaşımlar yapılsa da bir kaynak suyu dolumu söz konusu değil. Son dönemde yıldızı parlayan Sumatic girişimi zaten bir süredir belirli noktalara içecek dolum otomatları koyarak projeyi sürdürüyordu.

Bu otomatlar şebeke suyunu 11 akıllı filtre ile yüksek kalitede arıtıyor. Ayrıca C ve B6 vitaminleri ekleyerek besleyici hale getiriyor. UV ışık teknolojisi sayesinde bakterileri öldürerek sağlıklı su sunuyor. Yani aslında saf bir içme suyu denemez.

Sumatic cihazı günlük 5 ton su üretebiliyor ve 1000 plastik şişe kullanımının önüne geçiyor. On bir binden fazla BİM mağazasına yerleştirilirse önemli bir atık miktarının önüne geçilebilecek.

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