BİM marketler içecek dolum otomatı ile çevreye katkı yapıyor

BİM dolum otomatları
Belirli mağazalarda pilot olarak uygulanan projede, vatandaşlar 5LT veya 19LT damacana şişelerini getirerek ücreti karşılığı içecek dolumu yapabiliyor. Güncel fiyatlarla 5LT dolum 7TL iken 19LT dolum ise 25TL. Ödemeler nakit para olarak yapılıyor.
Sosyal medyada ucuz su dolumu şeklinde paylaşımlar yapılsa da bir kaynak suyu dolumu söz konusu değil. Son dönemde yıldızı parlayan Sumatic girişimi zaten bir süredir belirli noktalara içecek dolum otomatları koyarak projeyi sürdürüyordu.
Bu otomatlar şebeke suyunu 11 akıllı filtre ile yüksek kalitede arıtıyor. Ayrıca C ve B6 vitaminleri ekleyerek besleyici hale getiriyor. UV ışık teknolojisi sayesinde bakterileri öldürerek sağlıklı su sunuyor. Yani aslında saf bir içme suyu denemez.
Sumatic cihazı günlük 5 ton su üretebiliyor ve 1000 plastik şişe kullanımının önüne geçiyor. On bir binden fazla BİM mağazasına yerleştirilirse önemli bir atık miktarının önüne geçilebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.