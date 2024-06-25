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    Anlık Bildirim

    BİM marketler içecek dolum otomatı ile çevreye katkı yapıyor

    Sumatic girişimi ile iş birliği yapan BİM marketler zinciri belirli mağazalarına vitaminli içecek dolumu yapabildiğiniz su otomatları yerleştirmeye başladı.     
    BİM Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar aktüel ürün katalogları ile gündemde olan BİM marketler artık çevreye katkı yapan projelere de imza atıyor. BİM ve Sumatic girişimi arasında yapılan iş birliği çerçevesinde bir süredir BİM marketlere içecek dolum otomatları yerleştiriliyor.

    BİM dolum otomatları

    Belirli mağazalarda pilot olarak uygulanan projede, vatandaşlar 5LT veya 19LT damacana şişelerini getirerek ücreti karşılığı içecek dolumu yapabiliyor. Güncel fiyatlarla 5LT dolum 7TL iken 19LT dolum ise 25TL. Ödemeler nakit para olarak yapılıyor.

    Sosyal medyada ucuz su dolumu şeklinde paylaşımlar yapılsa da bir kaynak suyu dolumu söz konusu değil. Son dönemde yıldızı parlayan Sumatic girişimi zaten bir süredir belirli noktalara içecek dolum otomatları koyarak projeyi sürdürüyordu.

    Bu otomatlar şebeke suyunu 11 akıllı filtre ile yüksek kalitede arıtıyor. Ayrıca C ve B6 vitaminleri ekleyerek besleyici hale getiriyor. UV ışık teknolojisi sayesinde bakterileri öldürerek sağlıklı su sunuyor. Yani aslında saf bir içme suyu denemez.

    Sumatic cihazı günlük 5 ton su üretebiliyor ve 1000 plastik şişe kullanımının önüne geçiyor. On bir binden fazla BİM mağazasına yerleştirilirse önemli bir atık miktarının önüne geçilebilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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