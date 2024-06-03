Huawei, yaşlıların sağlığını takip eden akıllı ev cihazını tanıttı

Tam Boyutta Gör Düşme algılama ve SOS acil durum bildiriminde bulunma özelliğine sahip giyilebilir cihazlar olsa da herkes takmayı tercih etmiyor. Huawei, özellikle evdeki yaşlıları hedefleyen yeni bir akıllı ev cihazı tanıttı. Yapay zeka destekli sağlık sensörü, yaşlıların evde güvenli ve rahat bir şekilde yaşamasını sağlayan bir dizi özellik sunuyor.

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Düşme, yataktan düşme ve uyku durumu takibi

Sensör, düşmeleri, yataktan düşmeleri ve uyku durumunu algılayabiliyor. Kişinin duruşunu, pozisyonunu ve solunum hızını ayrıntılı bir şekilde belirleyebiliyor. Belki de en faydalı olabilecek özeliği düşme algılama. Cihaz, banyo ve yatak odasında düşmeleri akıllı bir şekilde ayırt edebiliyor ve önceden belirlenmiş kişilere arama, SMS veya anlık bildirim yoluyla uyarı gönderebiliyor.

Akıllı ev cihazı, düşme algılamanın yanı sıra uyku düzenini de takip edebiliyor, yataktan düşüldüğünü de tespit edebiliyor. Kullanıcılar ayrıca uyku planları ayarlayabiliyor, yaşlı kişi alışılmadık derecede uzun süre uyursa veya alışılmadık bir saatte uyanırsa uyarı alabiliyor.

Sensör, Huawei'nin tüm evi kapsayan akıllı çözümleriyle sorunsuz bir şekilde entegre oluyor. Nefes alma gibi güç algılanan hareketler sırasında bile insan varlığının hassas bir şekilde algılanmasına olanak tanıyan mikro hareket algılama özelliğine sahip. Ayrıca robot süpürgeler gibi nesnelerden kaynaklanan parazitleri akıllı bir şekilde filtreleyerek doğru algılamayı sağlıyor ve yanlış alarmları önlüyor.

Huawei, kullanıcı gizliliğine önem verdiğini söylüyor. Milimetrik dalga radar teknolojisi, hiçbir görüntü veya sesin toplanmamasını sağlıyor. Ancak sensörün yardımcı bir algılama cihazı olarak tasarlandığını ve tam güvenliği garanti etmediğini unutmamak gerekiyor. Ayrıca tıbbi bir cihaz değil ve tıbbi durumları teşhis edemiyor veya tedavi sağlamıyor.

Bu arada sensör 25 m²’lik bir alanı algılayabiliyor ve tek kişiyi takip edebiliyor. Huawei, evil hayvanların hareketleri yanlış alarmları tetikleyebileceğinden sensörün evcil hayvan bulunan evlerde kulanılmamasını öneriyor. Sensörün fiyatı 193 dolar.

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