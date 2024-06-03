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    Anlık Bildirim

    Huawei, yaşlıların sağlığını takip eden akıllı ev cihazını tanıttı

    Huawei, evdeki yaşlıları izleyen, düşme durumunda uyarı gönderen yapay zeka destekli sağlık sensörünü tanıttı. Cihaz, kişiyi takip etmek için milimetrik dalga radar teknolojisini kullanıyor.
    huawei yaşlılar sağlık sensörü Tam Boyutta Gör
    Düşme algılama ve SOS acil durum bildiriminde bulunma özelliğine sahip giyilebilir cihazlar olsa da herkes takmayı tercih etmiyor. Huawei, özellikle evdeki yaşlıları hedefleyen yeni bir akıllı ev cihazı tanıttı. Yapay zeka destekli sağlık sensörü, yaşlıların evde güvenli ve rahat bir şekilde yaşamasını sağlayan bir dizi özellik sunuyor.

    Düşme, yataktan düşme ve uyku durumu takibi

    Sensör, düşmeleri, yataktan düşmeleri ve uyku durumunu algılayabiliyor. Kişinin duruşunu, pozisyonunu ve solunum hızını ayrıntılı bir şekilde belirleyebiliyor. Belki de en faydalı olabilecek özeliği düşme algılama. Cihaz, banyo ve yatak odasında düşmeleri akıllı bir şekilde ayırt edebiliyor ve önceden belirlenmiş kişilere arama, SMS veya anlık bildirim yoluyla uyarı gönderebiliyor.

    Akıllı ev cihazı, düşme algılamanın yanı sıra uyku düzenini de takip edebiliyor, yataktan düşüldüğünü de tespit edebiliyor. Kullanıcılar ayrıca uyku planları ayarlayabiliyor, yaşlı kişi alışılmadık derecede uzun süre uyursa veya alışılmadık bir saatte uyanırsa uyarı alabiliyor.

    Sensör, Huawei'nin tüm evi kapsayan akıllı çözümleriyle sorunsuz bir şekilde entegre oluyor. Nefes alma gibi güç algılanan hareketler sırasında bile insan varlığının hassas bir şekilde algılanmasına olanak tanıyan mikro hareket algılama özelliğine sahip. Ayrıca robot süpürgeler gibi nesnelerden kaynaklanan parazitleri akıllı bir şekilde filtreleyerek doğru algılamayı sağlıyor ve yanlış alarmları önlüyor.

    Huawei, kullanıcı gizliliğine önem verdiğini söylüyor. Milimetrik dalga radar teknolojisi, hiçbir görüntü veya sesin toplanmamasını sağlıyor. Ancak sensörün yardımcı bir algılama cihazı olarak tasarlandığını ve tam güvenliği garanti etmediğini unutmamak gerekiyor. Ayrıca tıbbi bir cihaz değil ve tıbbi durumları teşhis edemiyor veya tedavi sağlamıyor.

    Bu arada sensör 25 m²’lik bir alanı algılayabiliyor ve tek kişiyi takip edebiliyor. Huawei, evil hayvanların hareketleri yanlış alarmları tetikleyebileceğinden sensörün evcil hayvan bulunan evlerde kulanılmamasını öneriyor. Sensörün fiyatı 193 dolar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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