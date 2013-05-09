Milli Gurur Kaynağı "ANKA İnsansız Hava Aracı" özel video

Genel Yayın Yönetmeni
|Hızlı ve öfkeli olsun ismi hem ismi bile düşmanlarıma gözdağı verir :)
|Artık bizimde kankamiz var
|Şimdi bazı yanlış anlaşılmaları düzeltelim:
1) Bir silahı yapıp üretmeniz onu istediğinize fütursuzca pazarlayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Silah satışı her şeyden önce siyasi bir süreçtir ve pek çok değişkene bağlıdır. Müslüman ülke diye İran'a silah satmaya kalkarsanız okyanus ötesindeki abinizle akdenize kıyısı olan küçük kardeşiniz sizi hacamat eder.
2) Silah sistemleri stratejik bakışla üretilir. Milli tank Altay sadece teröre karşı üretilmediği gibi Anka da sadece teröre karşı üretilmez. İstihbarat, doğal felaketlerde durum tespiti, şehir planlamacılığı, kaçakçılığın ve insan ticaretinin önlenmesi gibi pek çok kullanım alanı vardır.
3) Silah marjinal çözümdür. Asıp kesmek kolaydır, esas meziyet asıp kesmeden sorun çözebilmekte. Ya da Konfüçyus'un dediği gibi: "Sadece aptallar kazanmak için savaşır, bilge adam ise savaşmadan kazanır". Siyasetimizin durumuna baktığınızda çok "bilge", çok "kaliteli" adamlar tarafından yönetilmediğimiz sanırım açık?
4) Her ne olursa olsun atılan adımlar desteklenmeli arkadaşlar. Yok Predator taklidiydi, yok test sırasında düştüydü, yok büyüktü, yok çirkindi bilmem neydi bunlar cahilce yorumlar. Daha iyisini biliyorsanız çıkın kendinizi gösterin, bilmiyorsanız susunuz, kalabalık etmeyiniz. Her fikri olan konuşmak zorunda değil. Öyle olsa bizim berber hüseyin de TAI mühendisi olurdu... Dikkat biraz.
| ekonomi.haber7.com/...
Haber gerçekmi bilmiyorum Mısır , 10 adet ANKA siparişi vermiş.
|"Bir şeyin milli olabilmesi için .... yani silahların..." :D mesut abi doğalsın :)
|olacak bişeyler inşallah olacak hadi hayırlısı bakalım...
| bu ülke bariz şekilde dünyanın en güçlü ülkesi olsa bile emin olun yine de leke atar bunlar yapılan icraatlara.
bunun gibi güzel haberler için teşekkürler dh.
Birkhoff
İnsansız hava aracı diyor.
|artık kendi teklonijimizle hareket ediyoruz bağımlılığımız kopartıyoruz yaşasın türkiye
|hocam çok sağolun sizin sayenizde gitmiş kadar oluyoruz.
|BÖYLE HABERLERİ bekliyoruz. tebrikler.
|Guzel gelişme ama once omurgasi olan bir yönetim ve askeriye lazim bize
|Bu alet Türk ordusunun gözbebeklerinden biri olacak. Ordumuz daha iyisinide yapabilir, bunu istemesi yeterli.
Donanımhaberi bu başarılı çalışmalardan dolayı kutluyorum..
Savunmaturk.net ten , savunma sanayi bağımlılarından hepinize kucak dolusu sevgiler,saygılar.
Uçak bence emsalleriyle rahat bir şekilde kapışabilecek seviyede. Artı uçağın burnundaki imzayı görmek beni sevindirdi.