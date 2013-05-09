Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Milli Gurur Kaynağı "ANKA İnsansız Hava Aracı" özel video

6 yıl
16,6b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2004 yılında milli imkanlar ile üretilen insansız bir hava aracına sahip olmak için çıkılan yolda mutlu sona erişildi ve ANKA'nın seri üretimi başladı. Bu videomuzda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne keşif ve gözetleme konusunda büyük katkılar sağlayacak ANKA hakkında bilgi alıyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Herkese sesleniyorum.Lütfen ANKA'ya yerli Heron demeyiniz.Çünkü bu İHA'da türk mühendislerinin alın teri,emeği,gözyaşı ve kanı vardır.O heron değildir,ANKA'dır.Mühendislerimiz Hiç yoktan MALE sınıfı bir İHA üretmeyi başardılar ve dünyada MALE sınıfı üreten 3.ülke olduk.Şuanda Anka Cirit isimli yarı aktif lazer güdümlü füzemiz ile uçuşta.İleride tanksavarlarda taşıyabilecek SİHA yani Stratejik İha(Ankanın abisi) geliştirilecek.Çalışmalar sürüyor..
Donanımhaberi bu başarılı çalışmalardan dolayı kutluyorum..
Savunmaturk.net ten , savunma sanayi bağımlılarından hepinize kucak dolusu sevgiler,saygılar.
Herkese sesleniyorum.Lütfen ANKA'ya yerli Heron demeyiniz.Çünkü bu İHA'da türk mühendislerinin alın teri,emeği,gözyaşı ve kanı vardır.O heron değildir,ANKA'dır....
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 6 yıl
Artık İsrail'in Heron nazını çekmek zorunda değiliz.
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 6 yıl
Seviyorum sizi.
Uçak bence emsalleriyle rahat bir şekilde kapışabilecek seviyede. Artı uçağın burnundaki imzayı görmek beni sevindirdi.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Hızlı ve öfkeli olsun ismi hem ismi bile düşmanlarıma gözdağı verir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akibeel 6 yıl
Artık bizimde kankamiz var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thunderwatcher 6 yıl
Şimdi bazı yanlış anlaşılmaları düzeltelim:
1) Bir silahı yapıp üretmeniz onu istediğinize fütursuzca pazarlayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Silah satışı her şeyden önce siyasi bir süreçtir ve pek çok değişkene bağlıdır. Müslüman ülke diye İran'a silah satmaya kalkarsanız okyanus ötesindeki abinizle akdenize kıyısı olan küçük kardeşiniz sizi hacamat eder.
2) Silah sistemleri stratejik bakışla üretilir. Milli tank Altay sadece teröre karşı üretilmediği gibi Anka da sadece teröre karşı üretilmez. İstihbarat, doğal felaketlerde durum tespiti, şehir planlamacılığı, kaçakçılığın ve insan ticaretinin önlenmesi gibi pek çok kullanım alanı vardır.
3) Silah marjinal çözümdür. Asıp kesmek kolaydır, esas meziyet asıp kesmeden sorun çözebilmekte. Ya da Konfüçyus'un dediği gibi: "Sadece aptallar kazanmak için savaşır, bilge adam ise savaşmadan kazanır". Siyasetimizin durumuna baktığınızda çok "bilge", çok "kaliteli" adamlar tarafından yönetilmediğimiz sanırım açık?
4) Her ne olursa olsun atılan adımlar desteklenmeli arkadaşlar. Yok Predator taklidiydi, yok test sırasında düştüydü, yok büyüktü, yok çirkindi bilmem neydi bunlar cahilce yorumlar. Daha iyisini biliyorsanız çıkın kendinizi gösterin, bilmiyorsanız susunuz, kalabalık etmeyiniz. Her fikri olan konuşmak zorunda değil. Öyle olsa bizim berber hüseyin de TAI mühendisi olurdu... Dikkat biraz.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMDR 6 yıl
ekonomi.haber7.com/...

Haber gerçekmi bilmiyorum Mısır , 10 adet ANKA siparişi vermiş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
assassinn 6 yıl
"Bir şeyin milli olabilmesi için .... yani silahların..." :D mesut abi doğalsın :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcgul 6 yıl
olacak bişeyler inşallah olacak hadi hayırlısı bakalım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
netstat 6 yıl
bu ülke bariz şekilde dünyanın en güçlü ülkesi olsa bile emin olun yine de leke atar bunlar yapılan icraatlara.

bunun gibi güzel haberler için teşekkürler dh.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 6 yıl
Birkhoff
insan gurur duyuyor ama kullanmadıktan sonra hiç bir anlamı yok tabi.

İnsansız hava aracı diyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DonsuzBalık 6 yıl
artık kendi teklonijimizle hareket ediyoruz bağımlılığımız kopartıyoruz yaşasın türkiye
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SpHinx. 6 yıl
hocam çok sağolun sizin sayenizde gitmiş kadar oluyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bigbooss 6 yıl
BÖYLE HABERLERİ bekliyoruz. tebrikler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dodomoco 6 yıl
Guzel gelişme ama once omurgasi olan bir yönetim ve askeriye lazim bize
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 6 yıl
Bu alet Türk ordusunun gözbebeklerinden biri olacak. Ordumuz daha iyisinide yapabilir, bunu istemesi yeterli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
butze 6 yıl
Gelişiyoruz
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
04:05
Dikey kalkışlı ve paraşütle kargo teslim edebilen İHA'yı Ukrayna'da inceledik
10,7b izlenme · 6 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
53:48
2si1 | Yeni sınırsız fiber fiyatları açıklandı
14b izlenme · 4 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13b izlenme · 1 gün
15:14
Sürü halinde kamikaze saldırısı yapan yerli drone : KARGU
5,2b izlenme · 1 hf.
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,2b izlenme · 8 ay
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
5b izlenme · 7 ay
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim