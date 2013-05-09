Milli Gurur Kaynağı "ANKA İnsansız Hava Aracı" özel video

2004 yılında milli imkanlar ile üretilen insansız bir hava aracına sahip olmak için çıkılan yolda mutlu sona erişildi ve ANKA'nın seri üretimi başladı. Bu videomuzda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne keşif ve gözetleme konusunda büyük katkılar sağlayacak ANKA hakkında bilgi alıyoruz.

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