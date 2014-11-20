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Milli Savunma Sistemleri Projelerimiz "Atak, Anka, Milgem, Göktürk-2, Altay" Bölüm:1

5 yıl
46,6b
1
Savunma Sanayi
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanım Haber'de yeni bir seriye başlıyor. Tamamı veya büyük kısmı milli kaynaklarımız ile üretilen savunma sanayi projelerini sıralıyoruz. İlk bölümde ele aldığımız konular Milli Savaş Gemisi projemi
Donanım Haber'de yeni bir seriye başlıyor. Tamamı veya büyük kısmı milli kaynaklarımız ile üretilen savunma sanayi projelerini sıralıyoruz. İlk bölümde ele aldığımız konular Milli Savaş Gemisi projemiz MİLGEM, Atak helikopteri projemiz ATAK T-129, Milli Muharebe Tankı Projemiz Altay, gelişimine katkı sağladığımız ilk uydumuz Göktürk-2 ve İnsansız araç projemiz ANKA.

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DH Misafiri 4 yıl
güzel ve farklı bir inceleme olmuş.Böyle teknonojiler geliştirdiğimizi bilmiyordum gerçekten güzel ve yararlı teknonojiler türliye için ama bence bunları kullanmamıza izin verilmez emperyalist devletler tarafından ve emperyalist devlet dostu hükümetiniz tarafından
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kemal1414 4 yıl
bu ne ya şimdi de parti propagandası için misafir üyeler her yeri doldurmuş ?

ayrıca kendileri siyaset yaptığı halde başkalarına siyaset yapıyor diye yakıştırmalar yapmışlar



peki biz bu misafirleri şikayet etsek kim ceza alacak ?

birde kimlere bu misafir üyelik veriliyor (bunu yıllardır merak etmişimdir) ?
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DH Misafiri 4 yıl
Çok değerli çalışmalar bunlar. Bu çabaları her ne bahane ile olursa olsun küçük ve değersiz görenler, akşam yattıkları zaman bu ülke için ne gibi bir katma değer ürettiklerini düşünsünler.Bu ülke insanlarının kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya başlamasını bile tartışmak için , siyasi polemiğe girmek için bahane edenleri kınıyorum. Bir kere de içinizdeki -varsa- coşkuyu ifade edin...
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DH Misafiri 4 yıl
Adam osmanlı düşmanıymış!! ya yunandır bunu diyen ya ermeni ya da yahudi bu topraklarda osmanlının varlığından en çok rahatsızlık duyanlar bunlardı . yalansa biri de yalan desin.. saltanat ,"hilafet ve teokratik bir devletti" demiş :) teokrasi nedir bilmiyor herhalde arka arkaya sıraladıklarına bakılırsa.. emperyalist devletmiş emperyalizmin ne olduğunu bilmiyor herhalde:) sen yüzlerce yıl emperyal sistem ile yönetimi elde tutacaksın ve 10 yılda 1908-1918 o tüm milletler farklı dil , din ve hatta mezhepler olarak bir anda kaldıkları yerden devam edecek :)) var mıymış o dönemde dünya da o kadar hürmetli bir emperyal güç :) ateistmiş ..çağdaş! bir düşünce akımıdır zeki beyinler agnostik veya deisttir der :) einstein in dediği gibi iki şeyin sonsuzluğuna inanırım 1. insanın aptallığı 2. dünyanın ama 2. den o kadar emin değilim :)
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xxxMEMURxxx 4 yıl
Evet, yanlış bilgiler var. Bence siz en iyisi Cabatli_53'ü bulun ve bu videoları yayınlamadan önce ona bi sorun...
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DeadlyDazz 4 yıl
Allah icin kaç saniye baktin yazdigima veya nasil okudun ben sana alinan kararlar dogru olabilir ancak uygulamalar yanlis dedim sen bana proje ve ihaleleri siralamissin sabir mi sinamak istiyorsun yoksa.....(boyle sacma bir polemlikten ban yemek istemiyorum)
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DeadlyDazz 4 yıl
Kemal 1414 e katılıyorum

Nükleer den bahsetmisssiniz biraz bundan konuşalım aslinda tehlikeli bir konu ancak turkiye gelisen bir ulke bu nedenle bu acigi nükleer le kapatmali (ki abd yenilenebilir kaynak kullanın diye diretiyor halbuki 120 civarinda santrali var abd nin )
Ancak soyle bir sorun var ; sen daha komur yatağındaki işçilerinin güvenliğini sağlayamıyorsun nükleer santrali sağlamanın ihtimali 0 civarındadır ki nükleer santralin hatasi yok sayilamaz sayilmamalidir da

Eskiden 1,20 kurlarinda olan tl suan 2 civari (dolar) paranin sifirlarindan bahsetmissin japon yenindede sifirlar var ama degerde bir etkisi yok (ornek olarak)

Son olarak cumh, tarihinin en buyuk satisiyla yapilan yollar zerre kar etmeden yalakalara özelleştirme ile verilen kurumlar bugünkü ekonominin çöküntüsünün belirtisidir . Devlete ait bir fabrika yok kac seneden beri cari acik var. İşsizlik secim zamani yuzde 4 e kadar geriliyor 6 ay sonra kadro bosaltimiyla bu sayi yuzde ona cikiyor (bkz iskur para dagitma kurumu diyorum ben ) yani sadede gelirsek goz boyamak asil amac burda kalkinma denen sey zerre yok
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uksisu 4 yıl DeadlyDazz
Ne alakası var kömür madeni ile nükleer santralin bu adamların nükleer'e karşı deil akp yapıyor diye karşılar
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kemal1414 4 yıl DeadlyDazz
dediğim gibi adam daha ne anlatıyoruz onu bile anlamıyor ve hala gelmiş akp. şöyle akp. böyle sözleri ediyor

üstelik ben karşı olmadığımı ama bizim insanımıza güvenemediği açıkça bildirmişim (daha açık nasıl anlatacağız bilemiyorum)
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®eis 4 yıl
İstersen uzay mekiği yap neye yarar memleket adim adim bölünmeye gidiyor.
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kemal1414 4 yıl ®eis
®eis

İstersen uzay mekiği yap neye yarar memleket adim adim bölünmeye gidiyor.

uzay mekiğinin civatasını bile yapamazlar bu kafayla

ancak basit propagandalarla halkı kandırabiliyorlar ya o bile başarı

kocasından yada babasından kalan emekli parasını kapıp çarşıya giden ninelerimiz oy verirse böyle oluyor
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grandherakles 5 yıl Speed-Step
Allah Müslümanları ve Türkiyeyi korusun düşmanlara geçit vermesin .gurur duydum
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Parallel Killer 5 yıl
çok güzel ve bilgilendirici bir video olmuş, inş almanya, amerika ve israile milyar dolarlar akıttığımız dönemler geride kalır
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nbispf 5 yıl
video serisi güzel olmuş.
bizim bir projemizi tanıtırken diğer ülkelerde benzer projelere göre artısı ve eksisini de anlatırsanız daha iyi olur.
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kemal1414 5 yıl
yıllar yıllar önce kobra helikopterlerinin tanıtımı için abd. liler gelmişti ,canlı olarak uçuşunu ağzımız açık izlemiştik :)

tabi o zamanlar maddi yetersizlik nedeniyle alamamıştık

aradan yıllar geçti ve bizimkiler o helikopterleri abd. nin hurdalığından alıp toparladılar ve yıllarca kullandık

ancak bize gösteri yapan pilot adı üzerinde gösteri pilotuymuş ve aslında helikopteri son limitlerinde kullanarak gösterdiği için aslında o kadar da kabiliyetli olmadığını gördük :)

bu kobralar geldikten sonra pkk. çok sıkıntıya düştü ,çok zayiat vermeye başladı ,ancak bu helikopterin bir tane büyük sorunu vardı ,yüksek irtifada görev yapması zor olduğundan durarak atış yapması mümkün olmuyordu ve bu nedenle isabet oranı düşüyordu

bu anlattıklarım yıllar öncesine ait olduğu için o zamanlar çok etkiliydi ama günümüzde teknolojiler çok ilerledi ve yarışabilmek için bizimde son hız çalışmamız gerekiyor ,öyle hava atalım şeklinde olan gelişmeler moral açısından iyidir ama fazlası zarardır :)

dünya yerinde durmuyor ve teknolojilerde yerinde durmuyor

sen süper bir helikopter yapıyorsun ama adam bir tane stinger füzesi eline geçirirse senin süper helikopterini sinek gibi avlayabiliyor


sevinelim ,övünelim ama işi çok abartmayalım derim ,sonra bu işler çok nankör işlerdir ,o kadar uğraşır emek verirsin ama gözden kaçan ölümcül bir hata her şeyi alıp götürebilir

o nedenle bu işleri galatasaray -fenerbahçe taraftarı havasında yorumlama hatası yapmayalım derim :)
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