Milli Savunma Sistemleri Projelerimiz "Atak, Anka, Milgem, Göktürk-2, Altay" Bölüm:1

Donanım Haber'de yeni bir seriye başlıyor. Tamamı veya büyük kısmı milli kaynaklarımız ile üretilen savunma sanayi projelerini sıralıyoruz. İlk bölümde ele aldığımız konular Milli Savaş Gemisi projemi

Donanım Haber'de yeni bir seriye başlıyor. Tamamı veya büyük kısmı milli kaynaklarımız ile üretilen savunma sanayi projelerini sıralıyoruz. İlk bölümde ele aldığımız konular Milli Savaş Gemisi projemiz MİLGEM, Atak helikopteri projemiz ATAK T-129, Milli Muharebe Tankı Projemiz Altay, gelişimine katkı sağladığımız ilk uydumuz Göktürk-2 ve İnsansız araç projemiz ANKA.