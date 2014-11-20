Milli Savunma Sistemleri Projelerimiz "Atak, Anka, Milgem, Göktürk-2, Altay" Bölüm:1

Genel Yayın Yönetmeni
Donanım Haber'de yeni bir seriye başlıyor. Tamamı veya büyük kısmı milli kaynaklarımız ile üretilen savunma sanayi projelerini sıralıyoruz. İlk bölümde ele aldığımız konular Milli Savaş Gemisi projemi
Donanım Haber'de yeni bir seriye başlıyor. Tamamı veya büyük kısmı milli kaynaklarımız ile üretilen savunma sanayi projelerini sıralıyoruz. İlk bölümde ele aldığımız konular Milli Savaş Gemisi projemiz MİLGEM, Atak helikopteri projemiz ATAK T-129, Milli Muharebe Tankı Projemiz Altay, gelişimine katkı sağladığımız ilk uydumuz Göktürk-2 ve İnsansız araç projemiz ANKA.
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ayrıca kendileri siyaset yaptığı halde başkalarına siyaset yapıyor diye yakıştırmalar yapmışlar
peki biz bu misafirleri şikayet etsek kim ceza alacak ?
birde kimlere bu misafir üyelik veriliyor (bunu yıllardır merak etmişimdir) ?
Nükleer den bahsetmisssiniz biraz bundan konuşalım aslinda tehlikeli bir konu ancak turkiye gelisen bir ulke bu nedenle bu acigi nükleer le kapatmali (ki abd yenilenebilir kaynak kullanın diye diretiyor halbuki 120 civarinda santrali var abd nin )
Ancak soyle bir sorun var ; sen daha komur yatağındaki işçilerinin güvenliğini sağlayamıyorsun nükleer santrali sağlamanın ihtimali 0 civarındadır ki nükleer santralin hatasi yok sayilamaz sayilmamalidir da
Eskiden 1,20 kurlarinda olan tl suan 2 civari (dolar) paranin sifirlarindan bahsetmissin japon yenindede sifirlar var ama degerde bir etkisi yok (ornek olarak)
Son olarak cumh, tarihinin en buyuk satisiyla yapilan yollar zerre kar etmeden yalakalara özelleştirme ile verilen kurumlar bugünkü ekonominin çöküntüsünün belirtisidir . Devlete ait bir fabrika yok kac seneden beri cari acik var. İşsizlik secim zamani yuzde 4 e kadar geriliyor 6 ay sonra kadro bosaltimiyla bu sayi yuzde ona cikiyor (bkz iskur para dagitma kurumu diyorum ben ) yani sadede gelirsek goz boyamak asil amac burda kalkinma denen sey zerre yok
üstelik ben karşı olmadığımı ama bizim insanımıza güvenemediği açıkça bildirmişim (daha açık nasıl anlatacağız bilemiyorum)
uzay mekiğinin civatasını bile yapamazlar bu kafayla
ancak basit propagandalarla halkı kandırabiliyorlar ya o bile başarı
kocasından yada babasından kalan emekli parasını kapıp çarşıya giden ninelerimiz oy verirse böyle oluyor
bizim bir projemizi tanıtırken diğer ülkelerde benzer projelere göre artısı ve eksisini de anlatırsanız daha iyi olur.
tabi o zamanlar maddi yetersizlik nedeniyle alamamıştık
aradan yıllar geçti ve bizimkiler o helikopterleri abd. nin hurdalığından alıp toparladılar ve yıllarca kullandık
ancak bize gösteri yapan pilot adı üzerinde gösteri pilotuymuş ve aslında helikopteri son limitlerinde kullanarak gösterdiği için aslında o kadar da kabiliyetli olmadığını gördük :)
bu kobralar geldikten sonra pkk. çok sıkıntıya düştü ,çok zayiat vermeye başladı ,ancak bu helikopterin bir tane büyük sorunu vardı ,yüksek irtifada görev yapması zor olduğundan durarak atış yapması mümkün olmuyordu ve bu nedenle isabet oranı düşüyordu
bu anlattıklarım yıllar öncesine ait olduğu için o zamanlar çok etkiliydi ama günümüzde teknolojiler çok ilerledi ve yarışabilmek için bizimde son hız çalışmamız gerekiyor ,öyle hava atalım şeklinde olan gelişmeler moral açısından iyidir ama fazlası zarardır :)
dünya yerinde durmuyor ve teknolojilerde yerinde durmuyor
sen süper bir helikopter yapıyorsun ama adam bir tane stinger füzesi eline geçirirse senin süper helikopterini sinek gibi avlayabiliyor
sevinelim ,övünelim ama işi çok abartmayalım derim ,sonra bu işler çok nankör işlerdir ,o kadar uğraşır emek verirsin ama gözden kaçan ölümcül bir hata her şeyi alıp götürebilir
o nedenle bu işleri galatasaray -fenerbahçe taraftarı havasında yorumlama hatası yapmayalım derim :)