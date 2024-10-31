FNSS'nin PARS ALPHA 8x8'i SAHA Expo 2024'te!

SAHA Expo 2024'te FNSS standında Pars Alpha 8x8 zırhlı muharebe aracını ve Zaha deniz piyade aracını inceledik, hibrit araç teknolojilerini, Pars Alpha ve Zaha'nın başarılarını konuştuk.

Saha Expo 2024'te FNSS standını ziyaret ederek Pars Alpha 8x8 zırhlı muharebe aracını ve Zaha deniz piyade aracını yakından inceledik. FNSS Kurumsal İletişim Müdürü Cem Altınışık, Donanım Haber'e özel olarak verdiği röportajda, hibrit araç teknolojileri, Pars Alpha'nın üstün özellikleri ve Zaha'nın başarılarını editörümüz Cem Sünbül'e anlattı. Röportajda, askeri sistemlerde elektrikli araçların lojistik zorluklarına değinildi ve hibrit sistemlerin önemi vurgulandı.

FNSS'nin hibrit güç grubunda çalışmalarını sürdürdüğü ve Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sistemleri geliştirmeye devam ettiği belirtildi. Pars Alpha 8x8 aracının, FNSS'nin 35 yıllık tecrübesiyle geliştirildiği ve muadillerine göre üstün özelliklere sahip olduğu ifade edildi. Daha düşük siluet, kompakt güç grubu, artırılmış iç hacim, yüksek zırh koruması ve gelişmiş ateş gücü gibi avantajları detaylı bir şekilde anlatıldı.

Pars Alpha'nın 8 metre uzunluğunda olmasına rağmen 8 metre dönüş yarıçapına sahip olduğu ve tüm tekerleklerden direksiyonlu olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, aracın 50 cm yükseltilebilme özelliği sayesinde zorlu arazilerde ve mayınlara karşı koruma sağlayabildiği vurgulandı. Komutan ve sürücünün yüksek durumsal farkındalığa sahip olduğu, periskoplar sayesinde zırh koruması altında geniş bir görüş açısı sağlandığı belirtildi. Nişancı kulesinin kontrolünün yanı sıra komutanın da bağımsız görüş birimine ve 7.62 mm makineli tüfeğe sahip olduğu ifade edildi. Araçta bulunan 30 mm topun, sadece namlu değiştirilerek 40 mm'ye dönüştürülebildiği ve modüler bir yapıya sahip olduğu bilgisi verildi.

Ayrıca, OMTAS anti-tank güdümlü füzelerinin entegre edildiği ve farklı kullanıcılara göre özelleştirilebildiği belirtildi. Pars Alpha'nın 2 yıl süren zorlu testlerden başarıyla geçtiği ve üstün performansını kanıtladığı vurgulandı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında potansiyel kullanıcılar için tanıtım faaliyetlerinin devam ettiği ve yoğun talep gördüğü ifade edildi.