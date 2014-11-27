Milli Savunma Sistemleri Projelerimiz "Milli Piyade Tüfeği, NEB, Cirit, Uydu Fırlatma, SAMUR" Bölüm:2

Genel Yayın Yönetmeni
Milli Savunma Sanayi projelerimizi ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Milli Piyade Tüfeğimiz MPT-76 hakkında detaylar, Cirit isimli roketimizin fark yaratan özellikleri, Nüfuz Edici Bombamızın yıkım gücü ve uydu fırlatma projemiz hakkında bilinmesi gerekenler sizleri bekliyor.
Paylaş Tweetle
Ayrıca ülkemizdeki tüm F-16'ların kaynak kodu alınmıştır bu sebeple füzelerin tamamı takılabilmektedir sertifikasyon ihtiyacı bulunmuyor.
adam gelmiş 19:05:55 ile 19:05:57 arası tam 6 tane mesaj atmış , 2 saniyede nasıl 6 mesaj atılabiliyor ?
hatta bazı mesajları aynı saniye içerisinde atmayı başarabilmiş ???
Bunun disinda diğer sistemler de gerekli ve zaten var olan yabanci versiyonların yerini alacak olanlar. Tomahawk yapmiyorsun diye onu yapmayacaksin anlamına gelmiyor. Amerikalinin drone ile robot kopek ile operasyon yapması senin köprü yapmamanın anlamına gelmiyor kardeşim, bu da bir ihtiyaç. Zaten ordu özellikle yerli üretimde ihtiyaçlarını söyler, firmalar yapar. Ortaya çıkan ürünlerin daha iyi olmasının ilk sebebi daha "uygun" olması. Diğer sebebi de elbette daha yeni olması.
Bizde onlarda olmayan yürek ve cesaret var. Bir de donanımımız oldumu kimse karşımızda duramaz İnşallah.
Hadi onu geçtim yani ne bekliyordunuz? bir anda lazer silahları Ufo gemileri falan üretmemizi mi bekliyordunuz? Yani hiç yapılmasa dışardan alında daha mı iyiydi? Hem madem işe yaramaz silahlar yapıyoruz neden başka ülkelerden talep geliyor? Aptal mı o ülkeler?
Kıbrıs savaşında satın aldığımız silahları bile kullanamadık. Şimdi iyi kötü kullanabilecek silahımız var. Ya herif öyle bir eleştiriyorki sanırsan evdeki modemi kendi yapmış, eleştiriyi yazdığı cihazı kendi kendisi imal etmiş ve bu yapılanlardan daha iyilerini yapmış da yapılanı beğenmiyor az buluyor.
youtube.com/...
Bizde onlarda olmayan yürek ve cesaret var. Bir de donanımımız oldumu kimse karşımızda duramaz İnşallah.
Hadi onu geçtim yani ne bekliyordunuz? bir anda lazer silahları Ufo gemileri falan üretmemizi mi bekliyordunuz? Yani hiç yapılmasa dışardan alında daha mı iyiydi? Hem madem işe yaramaz silahlar yapıyoruz neden başka ülkelerden talep geliyor? Aptal mı o ülkeler?
Kıbrıs savaşında satın aldığımız silahları bile kullanamadık. Şimdi iyi kötü kullanabilecek silahımız var. Ya herif öyle bir eleştiriyorki sanırsan evdeki modemi kendi yapmış, eleştiriyi yazdığı cihazı kendi kendisi imal etmiş ve bu yapılanlardan daha iyilerini yapmış da yapılanı beğenmiyor az buluyor.