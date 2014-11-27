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Milli Savunma Sistemleri Projelerimiz "Milli Piyade Tüfeği, NEB, Cirit, Uydu Fırlatma, SAMUR" Bölüm:2

4 yıl
51,7b
1
Savunma Sanayi
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Milli Savunma Sanayi projelerimizi ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Milli Piyade Tüfeğimiz MPT-76 hakkında detaylar, Cirit isimli roketimizin fark yaratan özellikleri, Nüfuz Edici Bombamızın yıkım gücü ve uydu fırlatma projemiz hakkında bilinmesi gerekenler sizleri bekliyor.

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axelfoly 3 yıl
bu mpt-76 fransada çalınmıştı adamlar elimizde nasıl bir silah var öğrenmek için gerekirse çalabiliyorda
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18.Bayezid 4 yıl
Deneme amaçlı üretilenler
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DH Misafiri 4 yıl
Ekleme yapayım, Cirit yarı aktif lazer güdümlü füzedir ve ilk olarak Birleşik Arap Emirliklerine ihraç edilmiştir. 8 km menzilli füzeyi uçaktan attılar ve 10 kmden hedefi vurdular Araplar. Ayrıca füzemizin tek muadili ABD'nin Dagr füzesidir ancak bizden önce başladılar projeye biz daha önce bitirdik.
Ayrıca ülkemizdeki tüm F-16'ların kaynak kodu alınmıştır bu sebeple füzelerin tamamı takılabilmektedir sertifikasyon ihtiyacı bulunmuyor.
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kemal1414 4 yıl
misafir üyelerin taraflı ve siyasi mesajlar yazması sadece bana mı tuhaf geliyor ?

adam gelmiş 19:05:55 ile 19:05:57 arası tam 6 tane mesaj atmış , 2 saniyede nasıl 6 mesaj atılabiliyor ?

hatta bazı mesajları aynı saniye içerisinde atmayı başarabilmiş ???
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DH Misafiri 4 yıl
Erm. Piyade tüfeği yapmanın yıllar yıllar sürmesi zaten çok komikti. Kendimi bildim bileli g-3 gibi lanet bir silah var orduda. Öyle ki doğru düzgün çatışma operasyon yapan birliklerin silahları farklı. Çünkü yetersiz. Sarsılmaz 10 sene önce gayet güzel ve yeterli bir tüfek yapti artik hangi çıkar çatışması yaşanmışsa orduya satılmadı. Neyse son beş yıldır da mehmetcik-1 haberleri duyuyorduk. Nihayete ermesi güzel olmuş.
Bunun disinda diğer sistemler de gerekli ve zaten var olan yabanci versiyonların yerini alacak olanlar. Tomahawk yapmiyorsun diye onu yapmayacaksin anlamına gelmiyor. Amerikalinin drone ile robot kopek ile operasyon yapması senin köprü yapmamanın anlamına gelmiyor kardeşim, bu da bir ihtiyaç. Zaten ordu özellikle yerli üretimde ihtiyaçlarını söyler, firmalar yapar. Ortaya çıkan ürünlerin daha iyi olmasının ilk sebebi daha "uygun" olması. Diğer sebebi de elbette daha yeni olması.
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DH Misafiri 4 yıl
Bazı arkadaşlar Amerikayı örnek vermişler, yapsak ne olur diyorlar, YANLIŞ. 1960larda Japon mallarını adi diye kimse almıyordu. Şimdi ise alamıyorlar, pahalı ve en iyi diye. Beğenmediğimiz İran bile neler yapıyor. Bizim hayda hayda yapmamız lazım. Bugün tüfek yaparız cesaretimiz gelir yarın kamyon yaparız daha da cesaretleniriz, uzay mekiği yaparız. Hem kendimize güven gelir, hem tercübemiz artar beraberinde fikirlerde gelişir. Onda o var ben ne yapacağım yapmam diyen kafalı insanlardan bir cacik olmaz, ben etrafımda böyle adamlarla arkadaşlık bile yapmam. Bu kafalar insanın daima azmini köreltir. Bence yeterli değil fakat iyi şeyler, bina bir tuğla ile bağlar...
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DH Misafiri 4 yıl
Şu Amerika’yı öve öve bitiremeyen cahiller: O süper dediğiniz amerika daha bi İşid’i biteremedi. Irak’da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Madem o kadar gelişmiş silah ve radarları var hadi pikaplı 3000-4000 kişilik işidi bitirsinler. Bugüne kadar daima teknojik üstünlüğü olan amerika kaç savaşda başarılı oldu? Somali’de Vietnam’da ardlarında binlerce cesat bırakıp defolup gittiler. Ki vietnam da Napal bombalarıyla o güzelim yağmur ormanlarını ateşe verdikleri halde basit silahları olan vietnamlılara yenildiler. Japonya’da atom bombası kullanmasalar yenileceklerdi. Belki bi 2.dünya savaşında bişey becerebildiler oda olsun o kadar yani tüm avrupa ile beraber Hitler Rusya’ya saldırırken arkadan vurdular. Kore savaşında hepsi kaçıp gitti bi bizim birlikler cephede kaldı. Zaten Güney Kore’yi de bizim birlikler kurtardı. Ama amerika tüm dünyada kendi propagandasını yaptığı için, bazı cahillerde amerikayı gözünde çok büyütüp bu propagandaya katkıda bulunduğu için nerdeyse tüm dünya Güney Kore’yi Amerika kurtardı sanıyor. Çok şükür ki Kore’lilerin kendileri biliyor bizim askerlerimizin kurtardığını ama onlardan ve bizden başka bilen yok.
Bizde onlarda olmayan yürek ve cesaret var. Bir de donanımımız oldumu kimse karşımızda duramaz İnşallah.
Hadi onu geçtim yani ne bekliyordunuz? bir anda lazer silahları Ufo gemileri falan üretmemizi mi bekliyordunuz? Yani hiç yapılmasa dışardan alında daha mı iyiydi? Hem madem işe yaramaz silahlar yapıyoruz neden başka ülkelerden talep geliyor? Aptal mı o ülkeler?
Kıbrıs savaşında satın aldığımız silahları bile kullanamadık. Şimdi iyi kötü kullanabilecek silahımız var. Ya herif öyle bir eleştiriyorki sanırsan evdeki modemi kendi yapmış, eleştiriyi yazdığı cihazı kendi kendisi imal etmiş ve bu yapılanlardan daha iyilerini yapmış da yapılanı beğenmiyor az buluyor.
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DH Misafiri 4 yıl
Dostlar, tanıtım yapıyorum diye düşünmeyin ama 21 dakikalık bir video yapmıştım zamanında çokta tuttu. Belli başlı savunma sanayi ürünlerimiz mevcut videoda.. Bu konu hakkında fikri olmayanlar için eğitici bir video olacaktır. 21 dakikada sektörü büyük kısmını kavracaksınız ve hiçbirşey bilmiyorsanız eğer gerçekten bunları üretiyormuyuz diye dehşete düşeceksiniz ve gurur duyacaksınız..
youtube.com/...
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DH Misafiri 4 yıl
Şu Amerika’yı öve öve bitiremeyen cahiller: O süper dediğiniz amerika daha bi İşid’i biteremedi. Irak’da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Madem o kadar gelişmiş silah ve radarları var hadi pikaplı 3000-4000 kişilik işidi bitirsinler. Bugüne kadar daima teknojik üstünlüğü olan amerika kaç savaşda başarılı oldu? Somali’de Vietnam’da ardlarında binlerce cesat bırakıp defolup gittiler. Ki vietnam da Napal bombalarıyla o güzelim yağmur ormanlarını ateşe verdikleri halde basit silahları olan vietnamlılara yenildiler. Japonya’da atom bombası kullanmasalar yenileceklerdi. Belki bi 2.dünya savaşında bişey becerebildiler oda olsun o kadar yani tüm avrupa ile beraber Hitler Rusya’ya saldırırken arkadan vurdular. Kore savaşında hepsi kaçıp gitti bi bizim birlikler cephede kaldı. Zaten Güney Kore’yi de bizim birlikler kurtardı. Ama amerika tüm dünyada kendi propagandasını yaptığı için, bazı cahillerde amerikayı gözünde çok büyütüp bu propagandaya katkıda bulunduğu için nerdeyse tüm dünya Güney Kore’yi Amerika kurtardı sanıyor. Çok şükür ki Kore’lilerin kendileri biliyor bizim askerlerimizin kurtardığını ama onlardan ve bizden başka bilen yok.
Bizde onlarda olmayan yürek ve cesaret var. Bir de donanımımız oldumu kimse karşımızda duramaz İnşallah.
Hadi onu geçtim yani ne bekliyordunuz? bir anda lazer silahları Ufo gemileri falan üretmemizi mi bekliyordunuz? Yani hiç yapılmasa dışardan alında daha mı iyiydi? Hem madem işe yaramaz silahlar yapıyoruz neden başka ülkelerden talep geliyor? Aptal mı o ülkeler?
Kıbrıs savaşında satın aldığımız silahları bile kullanamadık. Şimdi iyi kötü kullanabilecek silahımız var. Ya herif öyle bir eleştiriyorki sanırsan evdeki modemi kendi yapmış, eleştiriyi yazdığı cihazı kendi kendisi imal etmiş ve bu yapılanlardan daha iyilerini yapmış da yapılanı beğenmiyor az buluyor.
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Parallel Killer 4 yıl
mesut abi çok güzel bir inceleme daha olmuş bu
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Bahallı_Şeker 4 yıl
Takip
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