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Milli helikopterimiz T625 ile ilgili merak edilenler: Kokpitten röportaj

2 yıl
48,7b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Özgün tasarımlı helikopter T625’i TUSAŞ helikopter geliştirme birimi müdürü Metin Sancar ile konuştuk. T625’e dair bilinmeyenler, merak edilenler ve teknik ayrıntılar özel videomuzda.

Türkiye’nin özgün tasarımlı ilk helikopteri T625, Ocak ayında ortaya çıkan fotoğraflarının ardından IDEF 2017 kapsamında ete kemiğe bürünmüş halde ziyaretçilerle buluştu. Henüz geliştirilme süreci devam eden ve önümüzdeki 16 aylık zaman dilimi içinde son çalışmaları tamamlanarak sertifikasyon sürecinde zorlu testlere girecek olan helikopter, projenin başladığı tarihten itibaren 5 ay sonra ilk resmi uçuşunu gerçekleştirecek.

Sınıfındaki en gelişmiş helikopter olması için yoğun çaba sarfedilen ve Bell UH-1 modelinin yerini alması hedeflenen çalışma, hem askeri hem de sivil kullanıma uygun, milli bir çözüm ortaya koyma amacı taşıyor. Aktarılan bilgilere göre T625, Türkiye’nin batısından doğusuna yakıt ikmali yapmasına gerek kalmadan uçabilecek yetenekte olacak.

IDEF 2017 kapsamında biz de yakından bakma şansı bulduğumuz helikopterle ilgili olarak TUSAŞ’ta helikopter birimi müdürü olarak görev yapan ve T625 projesinin başındaki isim olan Metin Sancar ile konuşma şansı bulduk. Helikopterin kokpitinden görüntüler, projeye dair bazı önemli bilgiler videomuzda sizleri bekliyor.

 

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MonsterMMORPG 2 yıl en beğenilen
şahane haber
bu tarz ürünleri mutlaka satabileceğimiz tüm ülkelere satmalıyız
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umut_baris 2 yıl
Yapan TAI mühendisleri ve işçileri. AKP değil.
Akıllı olun.
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hanox 2 yıl
helal olsun be .ver mehteri veerrr , kıskananlar çatlasın bu ülke için çalışanlar var.
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MARDINLİ 1 yıl
helal olsun
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DH Misafiri 1 yıl
Ya millet çin e bir baksın ya. Adamlar her haltı kopyaladılar zamanında. Peki şimdi ne oldu? İşlemci piyasasına sıfırdan giren adamlar şimdi Samsung tasarımına rakip işlemciler üretiyorlar. Tasarım. Bir Mi5 e bakınız efendim. İPhone dan iyi olduğu aşikar. Samsung ya da LG den de aşağı kalır yanı yok.
Hele Mi-Mix ile herkesi şaşırttı adamlar.
Bilmem kaç tane ülkenin üstünde çalıştığı ülkenin uçağının planlarını çaldılar gerekirse. Daha önce ve daha ucuza ürettiler. :D
Bu memleket için bir taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun arkadaş.
8 yıl gittim ben Eyüp SSK ya. Dile kolay. 92 den 2000 e kadar. Çivi çakılmadı çivi. Arkadaş hafıza da kuvvetli, 94 yılında orada duran leke bir sene sonra 95 yılında hala mı orada olur be yuhh yani.
Bırakın olsun arkadaş. Olsun.
Ama yerli ama değil. 100Bin e motoru alalım almandan. 50 bine ekrandı işlemciydi kameraydı alalım. vb vb 300Bin e alalım. Tasarlayıp yazılım atıp 1 milyona satalım.
Bakın İPhone resmen çinde telefonu ürettiriyor. Üstüne bas İPhone yazısını. At yazılımı. 150 dolarlık telefonu gel burada 3300TL ye sat.
Biz yapınca niye sorun oluyor. Sanki İPhone da yazılım dışında amerikan malı tek parça varmış gibi boş boş konuşuyor insanlar.
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DH Misafiri 1 yıl
Yani.
Adam ihraç edeceğiz diyor. Doğal olarak ingilizce panel şart. Ayrıca belirli standartlar da var. ( Bire pilotun her helikopteri anlaması için gereken azami standartlar. )
Şey gibi. Türkçe Photoshop var ama tüm kitaplar ingilizce olduğu için ingilizce kullanmak zorunda kalmak gibi.
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SuwaTr 1 yıl
Çakma solcu atatürkçü görünüp muhalefet olanlar gelmeden yapanlara emeği geçenlere teşekkür edelim. Çok şükür Erdoğan hile gelişmeyen büyümeyen sektör kalmadı. Erdoğan son yüzyılda bu coğrafyadaki en başarılı siyasetçi. Kıymetini bilirsek çok daha iyi durumlara gelebiliriz inşAllah
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haliboow 1 yıl
yüzde yüz yerli tasarım diyor.tamam tasarım yerli,ya diğerleri? tabiki değil!araba motoru bile yapamayan canım ülkem helikopter motorunu vb. nasıl yapar.yapıyorsa elimizdeki bu teknolojiyi niye değerlendirmiyoruz?bize yerli diye tanıtılan savunma araçlarının çoğu ingiltere güney kore ortaklıkları ile yapılıyor. gelecekte bu ülke aramızda sorun çıkarsa ne olaca.umarım gerçekten yerli olan savunma araçlarını gürürüz.amacım muhalefet olmak değil. kelime oyunlarıyla insanları kandırmayı bırakın artık.yinede bunlar güzel gelişmeler emeği geçen bütün mühendis ve teknisyenlerimize teşekkürler.
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smart1978 1 yıl
Turkish Aerospace Industry ( TAI )
Turkcesini neden kullanmamislar ? Yerli olmasi ile alakasi var midir ?
Bence ozenti ...
Illa Ingilzce olacak TAI isminin acilimi ...
Sertifikalarini almadan haber yapilmasi tuhaf. Hem Turkiye den hem de uluslarasi sertifikasyon sureci icin testleri bitmeden basarili bir eser gibi lanse edilmesi bence SIYASIDIR ...
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emre_virüs 1 yıl smart1978
TAI ve TUSAŞ ayrı iki şirketti sonra birleştiler. Tai yabancı ortaklıydı (LM) hisseleri alındı. İsim olarak bilindik olan Tai'yi seçtiler. Yabancı ortaklı Fnss çok başarılı Tei firması GE'nin atölyesi gibi örneğin
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Ferrari 1 yıl smart1978
Prototip nedir, ne işe yarar bir araştırın isterseniz...
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Katalikitci 1 yıl
Her şey iyi güzel de dokunmatik ekran kullanılması bana pek güvenilir gelmedi.
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xnoname 2 yıl
Son zamanlardaki askeri atılımlar umut verici silah ihracatı çok büyük rakamlar ile yapılıyor ihracat açığını kapatma konusunda bir umut olabilir
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El_domingo 2 yıl
Onemli olanın dışa bağımlılığın azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi olduğunu millet hala kavrayabilmiş değil.varsın esinlensin kopyala yapıştır yapsın keşfedilmişi sıfırdan keşfetmek ancak zaman kaybıdır ve turkiyeninhiç zamanı yok..gelinen noktada ne yapıp edip su motor işlerini bi şekilde cözmek lazım..ozaman dışa bağımlılk ciddi oranda düşecek..
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DOMIX 2 yıl
*
Mavi beyaz boyamışlar
olmamış
mavi beyaz yunan rengi
ne demek şimdi bu?
Hani yerliydi?
Hem bir kere,
Mavi boya yerlimi
Beyaz boya yerlimi
antin kuntin işler bunlar
aslında helikopter yok orada iktidar kekliyor sizi
yerli değil o yerli değil...


*ironi
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