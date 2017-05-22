Milli helikopterimiz T625 ile ilgili merak edilenler: Kokpitten röportaj

Özgün tasarımlı helikopter T625’i TUSAŞ helikopter geliştirme birimi müdürü Metin Sancar ile konuştuk. T625’e dair bilinmeyenler, merak edilenler ve teknik ayrıntılar özel videomuzda.

Türkiye’nin özgün tasarımlı ilk helikopteri T625, Ocak ayında ortaya çıkan fotoğraflarının ardından IDEF 2017 kapsamında ete kemiğe bürünmüş halde ziyaretçilerle buluştu. Henüz geliştirilme süreci devam eden ve önümüzdeki 16 aylık zaman dilimi içinde son çalışmaları tamamlanarak sertifikasyon sürecinde zorlu testlere girecek olan helikopter, projenin başladığı tarihten itibaren 5 ay sonra ilk resmi uçuşunu gerçekleştirecek.

Sınıfındaki en gelişmiş helikopter olması için yoğun çaba sarfedilen ve Bell UH-1 modelinin yerini alması hedeflenen çalışma, hem askeri hem de sivil kullanıma uygun, milli bir çözüm ortaya koyma amacı taşıyor. Aktarılan bilgilere göre T625, Türkiye’nin batısından doğusuna yakıt ikmali yapmasına gerek kalmadan uçabilecek yetenekte olacak.

IDEF 2017 kapsamında biz de yakından bakma şansı bulduğumuz helikopterle ilgili olarak TUSAŞ’ta helikopter birimi müdürü olarak görev yapan ve T625 projesinin başındaki isim olan Metin Sancar ile konuşma şansı bulduk. Helikopterin kokpitinden görüntüler, projeye dair bazı önemli bilgiler videomuzda sizleri bekliyor.