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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mini-ITX sistemler için yeni işlemci soğutucusu: Alpenfohn Silvretta

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mini-ITX sistemler için yeni işlemci soğutucusu: Alpenfohn Silvretta
Mini bilgisayar sistemleri her geçen daha fazla yaygınlaşıyor. Düşük güç tüketimli işlemciler ve bu işlemciler için hazırlanan Mini-ITX formundaki anakartların piyasaya çıkmasıyla birlikte, performanstan ödün vermeyen ama aynı zamanda geleneksel bilgisayarlar ile kıyaslandığında kompakt boyutlarıyla dikkat çeken bu sistemler için kullanıcıların en fazla dikkat ettiği konulardan bir tanesi de soğutucu. Küçük bir kasa içerisinde yüksek soğutma performansı sunması beklenen düşük profilli soğutuculara yeni bir alternatif daha eklendi. Alpenfohn firması tarafından hazırlanan Silvretta isimli soğutucu, Mini-ITX formundaki anakartların üzerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir çözüm.
Yüksekliği sadece 45mm olan, 250 gram ağırlığındaki soğutucu, 92mm çapında bir fana ve üç adet bakır ısı borusuna sahip. 800-2800 devir/dakika hızlarında çalışan fanın, yüksek performans sunduğu ve buna rağmen gürültü noktasında rahatsız edici bir durum yaratmadığı ifade ediliyor. Hem Intel hem de AMD’nin güncel işlemci modelleriyle kullanıma yatkın olan soğutucunun yakın zamanda raflardaki yerini alması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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abdulmusavvir 6 yıl en beğenilen
Ne piyasaya çıkması??? FM2 soket itx anakart arıyorum 1 yıldır. Marka model farketmez, yurtdışında var sadece, burada bilgisayardan anlayan satıcı yok.
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northwood 6 yıl
baba_mustafa
Ne piyasaya çıkması??? FM2 soket itx anakart arıyorum 1 yıldır. Marka model farketmez, yurtdışında var sadece, burada bilgisayardan anlayan satıcı yok.

teknoloji mağazalarına çalışanların cahillerini dinleyip,görüp ve hazırladıkları bilgisayar tanıtım kağıtlarını okuyup okuyup gülmek için gidiyorum.
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abdulmusavvir 6 yıl en beğenilen
Ne piyasaya çıkması??? FM2 soket itx anakart arıyorum 1 yıldır. Marka model farketmez, yurtdışında var sadece, burada bilgisayardan anlayan satıcı yok.
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Krauser ll 6 yıl
türkiyeye gelmez
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