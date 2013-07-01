Mint işletim sistemli MintBox 2 mini PC modeli yakında piyasaya çıkacak





En popüler Linux dağıtımlarından birisi olan Mint, geçen yıl CompuLab ile işbirliği yaparak Mintbox adında Mint işletim sistemini temel alan bir mini PC piyasaya sürmüştü. Oldukça beğenilen bu bilgisayarın devamı da yakında piyasaya çıkacak.





Mint geliştiricilerinin Linux Mint 15 Olivia sürümünü tanıtmasının ardından bir duyuru yapan CompuLab, bu sürümü taşıyacak MintBox2 modelinin yakında piyasada olacağını açıkladı.





Firma MintBox2'de Haswell tabanlı Core i5işlemci kullanarak önceki AMD T56 işlemcili Pro modeline göre 4 kat daha fazla performans elde ediyor. Ayrıca sadece yüzde 5 ekstra performans artışı sağladığı ve maliyeti 200$ artırdığı için Core i7 işlemciler tercih edilmemiş. İki firma da kar marjlarından kısarak modeli uygun bir fiyatta tutmayı amaçlıyor.





Modelde 4GB RAM, 500GB HDD, çift gigabit Ethernet girişi ve 5 yıl garanti gibi özellikler sunuluyor. Modelin Geekbench skoru ise 7541 olarak ölçülmüş. Modelin fiyatı 599$ olarak belirlenirken, önümüzdeki aylarda ABD ve Avrupa için piyasaya sürülecek.





http://blog.linuxmint.com/?p=2383