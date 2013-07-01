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Mint işletim sistemli MintBox 2 mini PC modeli yakında piyasaya çıkacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
970
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Mint işletim sistemli MintBox 2 mini PC modeli yakında piyasaya çıkacak

 En popüler Linux dağıtımlarından birisi olan Mint, geçen yıl CompuLab ile işbirliği yaparak Mintbox adında Mint işletim sistemini temel alan bir mini PC piyasaya sürmüştü. Oldukça beğenilen bu bilgisayarın devamı da yakında piyasaya çıkacak.

Mint geliştiricilerinin Linux Mint 15 Olivia sürümünü tanıtmasının ardından bir duyuru yapan CompuLab, bu sürümü taşıyacak MintBox2 modelinin yakında piyasada olacağını açıkladı.

Firma MintBox2'de Haswell tabanlı Core i5işlemci kullanarak önceki AMD T56 işlemcili Pro modeline göre 4 kat daha fazla performans elde ediyor. Ayrıca sadece yüzde 5 ekstra performans artışı sağladığı ve maliyeti 200$ artırdığı için Core i7 işlemciler tercih edilmemiş. İki firma da kar marjlarından kısarak modeli uygun bir fiyatta tutmayı amaçlıyor.

Modelde 4GB RAM, 500GB HDD, çift gigabit Ethernet girişi ve 5 yıl garanti gibi özellikler sunuluyor. Modelin Geekbench skoru ise 7541 olarak ölçülmüş. Modelin fiyatı 599$ olarak belirlenirken, önümüzdeki aylarda ABD ve Avrupa için piyasaya sürülecek.


http://blog.linuxmint.com/?p=2383 Yorum Yaz
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Psydia 6 yıl en beğenilen
Hala cok pahali.
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El_domingo 6 yıl
firewall olarak kullanırmı acaep..? PFSENSE kurulsa nasıl olur..?
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ekotim 6 yıl
Cok iyi,guzel ama bu fiyat biraz pahali olmus birde turkiyeye gelme durumu var,gelirse vergilerle olur sana 1000 dolar
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CONTAGIOUS 6 yıl
http://www.linuxmint.com/store_mintbox.php

gerçekten çok pahalı olmuş.
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yildiray35 6 yıl
bencede pahalı!
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DH Misafiri 6 yıl
zaten ufacık olan cihazın içine altı üstü güzel görüntü sağlayan incik boncuk için bölme yapacaklarına adam gibi soğutma sistemi koysalardı ya ? o yeşil boncuklarla soğutma sağlayacaklarsa bilemem tabi. az imac mini den örnek alsınlar apple her zamanki gibi öncü.
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milyondabir 6 yıl
İLK CIKTIGINDAN BERİ takip ettiğim bir üründe ülkemize gelirmi o mecul işte
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DH Misafiri 6 yıl
YordleKing
Apple fanı değilim ama bu cihaz bu fiyatta iken gider mac mini alırım daha iyi.Zaten içinde linux ile geliyor ama fiyat windowslu cihaz gibi.

Tek sebebşi, Intel işlemci kullanılması; eğer AMD veya Cortex kullanılsa çok daha ucuza mal edilebilir.
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nerdherd 6 yıl
Sadece içindeki naneli şekerleri alsak olmaz mı? :)
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Gl4dius 6 yıl
gider bir xbox one alırım bakarım keyfime :D 599$ vereceğime az biraz daha para ekler macbook alırım
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YordleKing 6 yıl
Apple fanı değilim ama bu cihaz bu fiyatta iken gider mac mini alırım daha iyi.Zaten içinde linux ile geliyor ama fiyat windowslu cihaz gibi.
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TheShadow 6 yıl
Bu tür linux sistemlerin daha ucuz olması gerekir. Şahsen o kadar parayı verdikten sonra mac mini de alabilirim.
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Psydia 6 yıl en beğenilen
Hala cok pahali.
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