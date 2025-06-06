A101 marketler Samsung Galaxy Watch Ultra ve Samsung Galaxy S24 FE satıyor

5 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri
5 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy Watch Ultra yer alıyor. Samsung Galaxy Watch Ultra akıllı saat modeli 1.5 inçlik 480x480 piksel Super AMOLED ekran, 3nm yonga, çift GPS sistemi, 2GB RAM, 32GB depolama, gelişmiş sağlık sensörleri gibi özelliklerle 22499TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan Samsung Galaxy S24 FE akıllı telefon modeli de fiyatı düşürmüş. 6.7 inç boyutunda Dinamik AMOLED 2X ekran, 4700 mAh batarya, 8GB, 256GB depolama, 50 MP ana sensör, 3x optik yakınlaştırma, 10MP ön kamera gibi özelliklerle 26499TL olarak piyasa fiyatına biraz daha yaklaşmış.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.