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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Xring O1 yongası Trump engeline takıldı

    Son dönemin en dikkat çeken yonga tasarımlarından Xiaomi Xring O1, Trump ambargolarına takıldı. 3nm sürecinde dökülen yonga serisi hiç bir zaman 2nm sürecine geçemeyecek.

    Xiaomi Tam Boyutta Gör
    Trump hükümetinin Çinli yonga çalışmalarına karşı dozunu sürekli arttırdığı ambargo kriterleri tasarımcılarında elini kolunu bağlıyor. Özellikle TSMC bağlamında hayata geçen yeni ambargo hükümleri Xiaomi’yi zor durumda bıraktı. 

    Xiaomi Xring O1 tehlikede

    Xiaomi’nin mutfağından çıkan ilk işlemci olma özelliğine sahip Xring O1, Snapdragon 8 Elite ile başa baş performans sergilemesi ile gelecek adına büyük bir beklenti oluşturmuştu. 3nm sürecinde TSMC tarafından dökülen yonga için gelen haberler kötü.

    Trump hükümeti tarafından gelişmiş elektronik tasarım otomasyon (EDA) araçlarının Çinli firmalara tedariğinin ve kullandırtılmasının yasaklanması Xring yongasının geleceğini tehlikeye attı. Bahse konu EDA araçları TSMC’nin 2nm sürecinde yer alan GAAFET transistör yapılarında kullanılıyor. Yani Xiaomi bundan sonra TSMC 2nm sürecine erişemeyecek. 

    Gelecek Xiaomi Xring yongalarının 3nm ilerisine geçemeyecek olması rekabet konusunda önemli bir dezavantaj yaratacak. Yine Lenovo’nun kendi tasarladığı yonganın da bu engele takılacağı belirtiliyor. 
     

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    H
    hexedemical 4 dakika önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 16 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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