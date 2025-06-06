Xiaomi Xring O1 yongası Trump engeline takıldı

Xiaomi Xring O1 tehlikede
Xiaomi’nin mutfağından çıkan ilk işlemci olma özelliğine sahip Xring O1, Snapdragon 8 Elite ile başa baş performans sergilemesi ile gelecek adına büyük bir beklenti oluşturmuştu. 3nm sürecinde TSMC tarafından dökülen yonga için gelen haberler kötü.
Trump hükümeti tarafından gelişmiş elektronik tasarım otomasyon (EDA) araçlarının Çinli firmalara tedariğinin ve kullandırtılmasının yasaklanması Xring yongasının geleceğini tehlikeye attı. Bahse konu EDA araçları TSMC’nin 2nm sürecinde yer alan GAAFET transistör yapılarında kullanılıyor. Yani Xiaomi bundan sonra TSMC 2nm sürecine erişemeyecek.
Gelecek Xiaomi Xring yongalarının 3nm ilerisine geçemeyecek olması rekabet konusunda önemli bir dezavantaj yaratacak. Yine Lenovo’nun kendi tasarladığı yonganın da bu engele takılacağı belirtiliyor.
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.