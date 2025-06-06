Oukitel WP55 Pro dev batarya ve kızıl ötesi kamera ile geliyor

Oukitel WP55 Pro özellikleri ve fiyatı
- 6.58 inçlik Full HD+ ekran
- 6nm Dimensity 7025 yonga seti
- 16GB LPDDR5X RAM (32GB sanal)
- 512GB UFS 3.1
- 108MP ana sensör
- 32MP ön kamera
- 11000mAh batarya, 33W hızlı şarj
- 329 Pound
Oukitel WP55 Pro akıllı telefon modeli dayanıklılık arayanlar için dikkat çekici özellikler sunuyor. IP68, IP69K ve MIL-STD-810H standartları ile dayanıklılığı üst seviyeye çıkarıyor. Kızılötesi kamera özellikle karanlık ortamlarda iyi bir görüş sunuyor.
120Hz tazeleme hızı ve 6 güne kadar bekleme süresi bulunan telefonda yonga seti 2 adet Cortex-A78 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği ile biraz hayal kırıklığı yaratıyor. 15.3mm kalınlığı olan telefon Çin’de piyasaya sürülecek.
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.