Oukitel WP55 Pro dev batarya ve kızıl ötesi kamera ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dayanıklılık odaklı akıllı telefonların evrimi devam ediyor. Oldukça kalın profilde olmasına rağmen üreticiler donanım tarafında tatmin edici özelliklerle kullanıcılara alternatif olmaya çalışıyor.

Oukitel WP55 Pro özellikleri ve fiyatı

6.58 inçlik Full HD+ ekran

6nm Dimensity 7025 yonga seti

16GB LPDDR5X RAM (32GB sanal)

512GB UFS 3.1

108MP ana sensör

32MP ön kamera

11000mAh batarya, 33W hızlı şarj

329 Pound

Oukitel RT8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl önce eklendi

Oukitel WP55 Pro akıllı telefon modeli dayanıklılık arayanlar için dikkat çekici özellikler sunuyor. IP68, IP69K ve MIL-STD-810H standartları ile dayanıklılığı üst seviyeye çıkarıyor. Kızılötesi kamera özellikle karanlık ortamlarda iyi bir görüş sunuyor.

120Hz tazeleme hızı ve 6 güne kadar bekleme süresi bulunan telefonda yonga seti 2 adet Cortex-A78 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği ile biraz hayal kırıklığı yaratıyor. 15.3mm kalınlığı olan telefon Çin’de piyasaya sürülecek.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oukitel WP55 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: