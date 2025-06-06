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    Oukitel WP55 Pro dev batarya ve kızıl ötesi kamera ile geliyor

    Oukitel WP55 Pro akıllı telefon modelinde 6.58 inçlik Full HD+ ekran, 11000mAh kapasiteli batarya, kızıl ötesi yardımcı kamera, 120Hz tazeleme hızı şeklinde özellikler yer alıyor. 

    Oukitel WP55 Pro Tam Boyutta Gör
    Dayanıklılık odaklı akıllı telefonların evrimi devam ediyor. Oldukça kalın profilde olmasına rağmen üreticiler donanım tarafında tatmin edici özelliklerle kullanıcılara alternatif olmaya çalışıyor. 

    Oukitel WP55 Pro özellikleri ve fiyatı

    • 6.58 inçlik Full HD+ ekran
    • 6nm Dimensity 7025 yonga seti
    • 16GB LPDDR5X RAM (32GB sanal)
    • 512GB UFS 3.1
    • 108MP ana sensör
    • 32MP ön kamera
    • 11000mAh batarya, 33W hızlı şarj
    • 329 Pound

    Oukitel WP55 Pro akıllı telefon modeli dayanıklılık arayanlar için dikkat çekici özellikler sunuyor. IP68, IP69K ve MIL-STD-810H standartları ile dayanıklılığı üst seviyeye çıkarıyor. Kızılötesi kamera özellikle karanlık ortamlarda iyi bir görüş sunuyor.

    120Hz tazeleme hızı ve 6 güne kadar bekleme süresi bulunan telefonda yonga seti 2 adet Cortex-A78 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği ile biraz hayal kırıklığı yaratıyor. 15.3mm kalınlığı olan telefon Çin’de piyasaya sürülecek. 
     

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    H
    hexedemical 7 dakika önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 16 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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