Mobilite 2.0 ilk bölüm: LG G4, Asus ZenFone 2, Galaxy Note 5'in işlemcisi, OnePlus 2, Xiaomi'nin Türkiye hazırlığı ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite 2.0 ya da bir başka ifade ile yeni nesil Mobilite karşınızda. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik'in sunduğu programda LG G4'den Asus ZenFone 2'ye yeni telefonlar, Samsung'un Galaxy Note 5'te kullanması muhtemel yeni işlemcisinden Huawei'in özel tasarımlı Kirin 930 ve MediaTek'in Helio X10 işlemcisine, Meizu'nun satış başarısından HTC One M8s, OnePlus 2 ve Xiaomi'nin Türkiye için iş ilanına kadar pek çok konuyu sizler için değerlendiriyor. İyi seyirler dileriz.
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NOT:ASGARİ ÜCRET 949 OLAN BİR YERDE 2500 LİRAYA BİR TELEFON NE DERSENİZ DEYİN DELİLİKTİR.ALANDA ÖYLE SATANDA VE BUNA ZEMİN HAZIRLAYANDA!
Merhabalar.
Yanlış anlaşılmasın bende arkadaşın dediğine katılıyorum. Örnek vermek gerekirse MEIZU M1 NOTE telefonu 1000tl seviyesinde geleceğine süper bir işmiş gibi bahsediyorsunuz. Telefonu bende takip ediyorum. Türkiye hariç birçok ülkede satışta olan bir telefon. Genel olarak fiyatı konusunda edindiğim tecrübe telefonun en kaba ve en yüksek fiyatının 500tl olarak satışa sunulduğudur. Şimdi diyeceksiniz ülkemizde vergiler bilmem neler.
Mesleğim gümrükleme ve bu konularda ihtisas sahibiyim. Şu var ki dünyada gümrüklerinden giriş yapan her ticari eşyaya vergi alan tek ülke biz değiliz. Başka ülkelerde vergilerini tahsil ediyorlar üstüne de karını koyuyorlar en kaba 500tl satıyorlar. Benzer kar oranları ile bizde de olması gereken fiyat 600TL en kaba 650Tl olması gerekir. Olmaz demeyin olabiliyor.
Nasıl mı? MX4 yurtdışında 400usd belki az daha üstünde telefon ülkemizde 1100tl ye satılıyorsa M1 NOTE 200 dolarlık yur dışı fiyatıyla neden 600TL fiyata satılamasın!
İyi geceler!