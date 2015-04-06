Mobilite 2.0 ilk bölüm: LG G4, Asus ZenFone 2, Galaxy Note 5'in işlemcisi, OnePlus 2, Xiaomi'nin Türkiye hazırlığı ve dahası...

Mobilite 2.0 ya da bir başka ifade ile yeni nesil Mobilite karşınızda. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik'in sunduğu programda LG G4'den Asus ZenFone 2'ye yeni telefonlar, Samsung'un Galaxy Note 5'te kullanması muhtemel yeni işlemcisinden Huawei'in özel tasarımlı Kirin 930 ve MediaTek'in Helio X10 işlemcisine, Meizu'nun satış başarısından HTC One M8s, OnePlus 2 ve Xiaomi'nin Türkiye için iş ilanına kadar pek çok konuyu sizler için değerlendiriyor. İyi seyirler dileriz.

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