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Mobilite 2.0 ilk bölüm: LG G4, Asus ZenFone 2, Galaxy Note 5'in işlemcisi, OnePlus 2, Xiaomi'nin Türkiye hazırlığı ve dahası...

4 yıl
56,6b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite 2.0 ya da bir başka ifade ile yeni nesil Mobilite karşınızda. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik'in sunduğu programda LG G4'den Asus ZenFone 2'ye yeni telefonlar, Samsung'un Galaxy Note 5'te kullanması muhtemel yeni işlemcisinden Huawei'in özel tasarımlı Kirin 930 ve MediaTek'in Helio X10 işlemcisine, Meizu'nun satış başarısından HTC One M8s, OnePlus 2 ve Xiaomi'nin Türkiye için iş ilanına kadar pek çok konuyu sizler için değerlendiriyor. İyi seyirler dileriz.
 

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Adoring 4 yıl en beğenilen
21 yaşındayım bu güne kadar tek telefonum oldu oda maxi plus 5 oda sırf turkcell hattı olduğu için mecburen aldım.(alamadığım halde telefonla ilgili ve teknoloji ile ilgili haberleri uzun süredir takip ederim).Gelir dengesizliği ülkemizde aşırı derecede fazla ve bununla birlikte gösteriş için alanlar bir grup ve başkalarından geri kalmamak için kendisinin gücü başka birşeye yetemeyeceği için telefonu taksitle alanlar bir grup ve tabiki geliri yüksek olanların oranlarına bakmak lazım.Daha birton şey yazdım sonra sildim.Kısacası Alan cahil, satan çakal, devlet(kdv+ötv vb) sürekli yolunacak kaz arama peşinde.
NOT:ASGARİ ÜCRET 949 OLAN BİR YERDE 2500 LİRAYA BİR TELEFON NE DERSENİZ DEYİN DELİLİKTİR.ALANDA ÖYLE SATANDA VE BUNA ZEMİN HAZIRLAYANDA!
21 yaşındayım bu güne kadar tek telefonum oldu oda maxi plus 5 oda sırf turkcell hattı olduğu için mecburen aldım.(alamadığım halde telefonla ilgili ve teknoloj...
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motorist34 4 yıl
fx57
The Power of Faith Tüketicilerin fiyatlandırması hakkındaki yorumunuza katılmıyorum. İnsanlar doğal olarak her şeyin ederinde satılmasını istiyorlar ancak yöneticilerin koydukları vergiler ile hiçbir akıllı telefon TRde uygun fiyata satılmıyor. Piyasada alınabilir akıllı telefon için 700-800 TL en az çıkmak lazım ancak sizin yorumlarınız bana daha çok tuhaf geldi. Ayrıca Türkiye sizin zannettiğiniz gibi zengin bir ülke değil, dünyada en çok zengin ile en çok fakirin bir arada yaşadığı 3. ülke olarak geçiyor. Yani gelir dengesizliğinin üst noktalarda yaşandığı bir ülke olarak, tüm Türkiyeyi gezdiniz de mi buranın zenginliği hakkında yorum yapmayı doğru buluyorsunuz? Asgari ücretin 950 TL olduğunu hatırlatmak isterim, o iPhone 6 alanlar da emin olun sağa sola gösteriş yapmak amacıyla 36 ay sözleşme ile yük altına giren, 3,5 TLye tavuk döner + ayran ile beslenen insanların ötesi değildir emin olun buna. Bu da toplumun önemli bir kısmının cahil olduğu gerçeğidir. Ayrıca burası gibi teknoloji siteleri çoğu zaman en iyileri gösteriyor, F-P oranı yüksek ürünleri odak noktası hakline getirmiyor.
Merhaba, iyi geceler. Malesef izlediğinizi anlamamışsınız.
Biz diyoruz ki, sadece iPhone 6 ve Galaxy Note 4ün ülkemizde tek bir ayda ulaştığı adet ~ 100 bin. Buna diğer üst seviye cihazları eklediğinizde ortalama satış fiyatı 2000TL ve üstü olan ciazlar her ay ülkemizde ~150-200 bin adet civarında satıyor. Bakın altını çiziyorum, aylık adetler bunlar. Asgari ücreti dile getirmişsiniz, zaten tuhaflık burada. Sonucunda bir takım sosyo-kültürel nedenler, gösteriş sevdası ve yanlış yönlendirmeleer nedeniyle insanlar pahalı ürünlere yöneliyorlar. Çocuğunu tatile götürmek veya kendisi / ailesi için bir şeyler yapmak yerine, parasını pahalı telefon kullanmak için tüketen de çok insan var. Biz bir mesaj vermeye çalışıyoruz, Türkiyede üst segmentteki pahalı telefonlara ilgi çok fazla ve malesef ayağını yorganına göre uzat atasözünü çoğu zaman hatırlayamıyoruz. Zaten bu yüzdendir ki milyonlarca kişi banklara borçlu. Yine program kapsamında insanların 1000-1200TL civarı fiyatlar ile güzel telefonlar bulabilmesi, kaliteli ürünler kullanabilmesine verdiğimiz önemi dile getiriyoruz. Teşekkürer.

Merhabalar.
Yanlış anlaşılmasın bende arkadaşın dediğine katılıyorum. Örnek vermek gerekirse MEIZU M1 NOTE telefonu 1000tl seviyesinde geleceğine süper bir işmiş gibi bahsediyorsunuz. Telefonu bende takip ediyorum. Türkiye hariç birçok ülkede satışta olan bir telefon. Genel olarak fiyatı konusunda edindiğim tecrübe telefonun en kaba ve en yüksek fiyatının 500tl olarak satışa sunulduğudur. Şimdi diyeceksiniz ülkemizde vergiler bilmem neler.
Mesleğim gümrükleme ve bu konularda ihtisas sahibiyim. Şu var ki dünyada gümrüklerinden giriş yapan her ticari eşyaya vergi alan tek ülke biz değiliz. Başka ülkelerde vergilerini tahsil ediyorlar üstüne de karını koyuyorlar en kaba 500tl satıyorlar. Benzer kar oranları ile bizde de olması gereken fiyat 600TL en kaba 650Tl olması gerekir. Olmaz demeyin olabiliyor.
Nasıl mı? MX4 yurtdışında 400usd belki az daha üstünde telefon ülkemizde 1100tl ye satılıyorsa M1 NOTE 200 dolarlık yur dışı fiyatıyla neden 600TL fiyata satılamasın!
İyi geceler!
fx57The Power of Faith Tüketicilerin fiyatlandırması hakkındaki yorumunuza katılmıyorum. İnsanlar doğal olarak her şeyin ederinde sa...
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bmözdemir16 4 yıl
Erdi abi Ender abiyle de çok güzel yapıyordunuz mobilite ve canlı yayın olayını. Özellikler Ender abiyi daha halktan samimi buluyordum :) Umarım yeni sezon da sizin için iyi olur.
Erdi abi Ender abiyle de çok güzel yapıyordunuz mobilite ve canlı yayın olayını. Özellikler Ender abiyi daha halktan samimi buluyordum :) Umarım yeni sezon da ...
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DH Misafiri 2 yıl
Ben büyük bir sermaye 80,000,000tl bin gerekir çünkü Merhaba, benim adım olan Juliana Michael, sahte kredi elinde dolandırıcılık kurbanı, ben bir sahtekarlık tüm en 29,000,00tl olmuştur, neredeyse ben gitmek için bir yer vardı, öldü benim iş sürecinde tahrip ben yine bu olay duramaz .. oğlumu kaybettim. Haziran 2014 yılında, ben, ben bu Tanrı sizi korusun devam etsin, size teşekkür etmek fırsatı kullanmak istedim sonuçta beni şirkette kredi güvenli yardımcı iyi bir anne Bayan Elina beni tanıştırdı bir arkadaş, iyi bir anne bir araya geldi elinajohnson11@hotmail.com: Ayrıca hızlı sadece e-posta yoluyla Bayan Elina'nın aracılığıyla kayıt kredi ve güvenli kredi ihtiyacınız varsa, orada çok dolandırıcılık olduğunu, dost Türkiye'nin tavsiyelerde için bu fırsatı kullanmak istiyorum. Bu e-posta yoluyla bana ulaşabilirsiniz; julianamichael2001@gmail.com Eğer herhangi bir şüpheniz varsa. O tek kişi güvenilir ve güvenilir olduğunu lütfen.
Teşekkür ederim.
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DH Misafiri 3 yıl
Ben adına göre Christina Mills değilim. Ben nedeniyle birkaç online kredi ile kandırdı benim umutsuzluğa scammers everywhere.Few ay önce mali gergin edildi ve olduğundan çok dikkatli olmak tüm kredi arayanlar uyarmak için bu orta kullanmak istiyorum, ABD'de yaşıyor. Bir arkadaşım herhangi bir stres olmadan bana 2saat altında 85.000 $ bir teminatsız kredi ödünç Sayın Peter Jackson adında bir çok güvenilir borç veren beni sevk kadar neredeyse umudunu kaybetmişti. Peterjacksonloan@gmail.com Cehennemin O sahte kredi elinde geçtiğini çünkü tüm kredi arayanlar uyarmak için bu orta kullanıyorum: Eğer kredi her türlü ihtiyacı varsa sadece aracılığıyla artık onunla temasa. Ve ben de sana Sana bir kez kredi ihtiyacı da başkalarına bu bilgileri aktarmak yardımcı olmak isteyeceksiniz, ben o hileli online kredi elinde geçtiğini böyle cehennem geçmesine bile benim düşmanım görmesin Ayrıca Peter Jackson sizin kredi almak var, ben Tanrı ona uzun ömürler versin gerektiğini dua ediyorum.
 
Tanrı sonsuza dek onu korusun.
Christina Mills
Benim kredi var nasıl Tanıklık
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar telefonuma şu kırılmaz çizilmez dedikleri üstüne bilimum torna araç gereçleriyle giriştikleri koruyuculardan taktırmak istiyorum. Gerçekten bu koruyucular o kadar sağlam mı yoksa bizi mi yiyorlar?
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DH Misafiri 3 yıl
seviyoruz seni mesut reyizz...
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DH Misafiri 3 yıl
Android'in Nexus serisinin yeni çıkan telefonundan bir haberisiniz yoksa kasti olarak mı hiç bahsedilmiyor Ekim 2014'de çıkan Android Nexus 6 inceleme gibi bir şeyler yapılacak mı acaba Samsung,Htc,Lg,Kalitesiz Çin Ürünleri,hep bunlardan söz ediliyor(Android Tarafında) Tamam Ülke olarak Ortadoğu ve arap tarafına yüzümüzü döndük ama lütfen teknolojide, yani ilericilikte biraz algımızı genişletelim.
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DH Misafiri 3 yıl
BURADAN MESUT ÇEVİKe SESLENİYORUM. LÜTFEN BİZİM GİBİ INTERNETİ YAVAŞ OLANLAR VE CİHAXI VİDEOYU ÇÇALIŞTIRAMAYANLAR İÇİN MOBİLİTELERİ VE DİĞER HER ŞEYİ METİN OLARAK DA YAYINLAYIN. LÜTFEN
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petetong 3 yıl
Arkadaşların dediği gibi ekonomi kötü diyenlere çok güzel cevap olmuş bu
Millet eskiden tüp kuyruğu yağ gaz maaş kuyruğu bekliyordu şimdilerde iphone kuyrukları var helal olsun AKPARTİ
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yunus_emre1991 4 yıl
Bugün beşiktaş sahilinde oturuyordum adamın birinin yanında kağıttan poşet vardı üstünde MIUI büyük şekilde yazıyordu ve onun altındada çince yazılar vardı..Poşedin yanın da www.miui.com.tr yazıyordu
adamlar geçte olsa geliyorlar sonunda
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cemecem21 4 yıl
Ender Yıldız ve Kaan Arlı için onların Twitter profillerine bakın arkadaşlar. O zaman istediğiniz bilgiye ulaşacaksınız.
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citykhan 4 yıl
Bu ikiliden kötü iş çıkmaz. Güzel sohbetiniz. Doyurucu bir program olmuş. Ağzınıza sağlık.
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